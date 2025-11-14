Les marchés boursiers secoués par les espoirs déçus d'une baisse imminente des taux de la Fed

Les marchés boursiers mondiaux ont été malmenés vendredi, car le ton hawkish des responsables de la Réserve fédérale a douché les espoirs d'une baisse des taux américains en décembre, tandis qu'un calendrier de données encore incertain et des inquiétudes concernant une bulle d'intelligence artificielle ont ajouté à l'angoisse. Les bourses de Tokyo, de Paris et de Londres étaient dans le rouge, les inquiétudes concernant le budget britannique ajoutant à la douleur des marchés britanniques. Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient présager une ouverture morose pour les actions de Wall Street après les fortes baisses enregistrées jeudi. Inquiets de l'inflation et des signes de stabilité relative du marché du travail après deux baisses des taux d'intérêt aux États-Unis cette année, un nombre croissant de responsables politiques de la Réserve fédérale se montrent réticents à l'idée d'un nouvel assouplissement. Les marchés évaluent désormais à 49 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point de la Fed en décembre, contre un peu plus de 60 % en début de semaine. Les inquiétudes concernant le manque de données économiques en raison de la fermeture du gouvernement américain, qui a pris fin cette semaine, et les valorisations technologiques exubérantes dans le contexte d'un boom de l'intelligence artificielle, ont entre-temps contribué à l'humeur tendue sur les marchés financiers. "Jusqu'à ce que nous recevions les données retardées, nous sommes dans une situation d'attente", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change pour le G10 chez CIBC Markets à Londres. "Nous sommes revenus à 50-50 pour une baisse des taux en décembre, ce qui, avec les inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle, a déstabilisé le sentiment." L'humeur est déjà devenue inconstante ce mois-ci et les chouchous tels que Palantir PLTR.O et Oracle ORCL.N ont enregistré des baisses d'environ 15 % chacun au cours des deux dernières semaines. Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O est en baisse de près de 8 %. La Maison Blanche, quant à elle, a réduit à néant les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche, en déclarant que les données sur le chômage aux États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être disponibles, ce qui renforce le sentiment que la Fed pourrait faire une pause jusqu'à ce qu'elle obtienne plus de clarté. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de près de 2%, tandis que le Nikkei japonais a reculé d'environ 1,8% .N225 et que la Corée du Sud .KS11 a chuté de 3,8%. "Dans l'ensemble, les actions () n'ont retrouvé leur niveau d'il y a quelques jours", a déclaré Mark Ellis, CIO de Nutshell Asset Management. "Mais nous avons eu l'impression d'assister à des liquidations importantes, en particulier dans les valeurs technologiques à bêta élevé, qui se sont si bien comportées depuis le début de l'année." Les actions chinoises .CSI300 ont baissé de 0,9% après la publication des chiffres d'activité mensuels qui ont montré que la production industrielle et les ventes au détail ont ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes et étouffant un rallye de courte durée sur les marchés d'actions. Les obligations du Trésor ont attiré des offres vendredi, les investisseurs recherchant des valeurs refuges. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR ont légèrement baissé à 3,58%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,4 point de base à 4,12%. Le dollar s'est dirigé vers une baisse hebdomadaire vendredi, les investisseurs réduisant leurs positions, l'indice du dollar étant un peu plus bas à 99,19 =USD . Le yen JPY=EBBS a bénéficié d'un répit bien nécessaire et s'est échangé pour la dernière fois à 154,48 pour un dollar, après avoir atteint son niveau le plus faible en neuf mois mercredi. Le dollar a perdu un tiers de pour cent par rapport au franc suisse CHF= et l'euro a peu changé à environ 1,16 $ EUR= . LES MARCHÉS BRITANNIQUES SECOUÉS La livre sterling, cependant, a été secouée par les spéculations sur le budget britannique. Elle a fortement chuté après que le Financial Times a rapporté que le Premier ministre Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves avaient abandonné le projet d'augmentation des taux d'imposition sur le revenu prévu dans le manifeste de leur parti, avant de regagner un peu de terrain. Les rendements des obligations d'État britanniques ont également fortement augmenté avant de se replier. Les rendements des gilts britanniques à dix ans ont augmenté d'environ 6 points de base sur la journée à 4,50 % GB10YT=RR . "Il y a eu des fuites et des rumeurs à propos de ce budget depuis des lustres. Il doit s'agir du budget le plus télégraphié de tous les temps", a déclaré M. Ellis de Nutshell Asset Management. Les prix du pétrole ont bondi après qu'une attaque de drone ukrainien ait endommagé un dépôt de pétrole russe, ce qui a entraîné une hausse de 1% des contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 à 63,65 dollars. Les prix de l'or au comptant XAU= ont peu changé au cours de la journée à 4 173 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au cours de la nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de hausse. Cependant, le métal jaune reste loin de son record de 4 381 dollars.