Les marchés boursiers secoués par les espoirs déçus d'une baisse imminente des taux de la Fed
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 10:29

Les marchés boursiers
mondiaux ont été malmenés vendredi, car le ton hawkish des
responsables de la Réserve fédérale a douché les espoirs d'une
baisse des taux américains en décembre, tandis qu'un calendrier
de données encore incertain et des inquiétudes concernant une
bulle d'intelligence artificielle ont ajouté à l'angoisse.
    Les bourses de Tokyo, de Paris et de Londres étaient dans le
rouge, les inquiétudes concernant le budget britannique 
ajoutant à la douleur des marchés britanniques.
    Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient
présager une ouverture morose pour les actions de Wall Street
 après les fortes baisses enregistrées jeudi.
    Inquiets de l'inflation et des signes de stabilité relative
du marché du travail après deux baisses des taux d'intérêt aux
États-Unis cette année, un nombre croissant de responsables
politiques de la Réserve fédérale se montrent réticents à l'idée
d'un nouvel assouplissement.  
    Les marchés évaluent désormais à 49 % la probabilité d'une
réduction d'un quart de point de la Fed en décembre, contre un
peu plus de 60 % en début de semaine. 
    Les inquiétudes concernant le manque de données économiques
en raison de la fermeture du gouvernement américain, qui a pris
fin cette semaine, et les valorisations technologiques
exubérantes dans le contexte d'un boom de l'intelligence
artificielle, ont entre-temps contribué à l'humeur tendue sur
les marchés financiers. 
    "Jusqu'à ce que nous recevions les données retardées, nous
sommes dans une situation d'attente", a déclaré Jeremy Stretch,
responsable de la stratégie de change pour le G10 chez CIBC
Markets à Londres.
    "Nous sommes revenus à 50-50 pour une baisse des taux en
décembre, ce qui, avec les inquiétudes concernant une bulle de
l'intelligence artificielle, a déstabilisé le sentiment."
    L'humeur est déjà devenue inconstante ce mois-ci et les
chouchous tels que Palantir  PLTR.O  et Oracle  ORCL.N  ont
enregistré des baisses d'environ 15 % chacun au cours des deux
dernières semaines. Le fabricant de puces Nvidia  NVDA.O  est en
baisse de près de 8 %.
    La Maison Blanche, quant à elle, a réduit à néant les
espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans
un avenir proche, en déclarant que les données sur le chômage
aux États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être
disponibles, ce qui renforce le sentiment que la Fed pourrait
faire une pause jusqu'à ce qu'elle obtienne plus de clarté.
    L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a chuté de près de 2%, tandis que le Nikkei
japonais a reculé d'environ 1,8%  .N225  et que la Corée du Sud
 .KS11  a chuté de 3,8%.
    "Dans l'ensemble, les actions () n'ont retrouvé leur niveau
d'il y a quelques jours", a déclaré Mark Ellis, CIO de Nutshell
Asset Management. 
    "Mais nous avons eu l'impression d'assister à des
liquidations importantes, en particulier dans les valeurs
technologiques à bêta élevé, qui se sont si bien comportées
depuis le début de l'année."
    Les actions chinoises  .CSI300  ont baissé de 0,9% après la
publication des chiffres d'activité mensuels qui ont montré que
la production industrielle et les ventes au détail  ont
ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes et
étouffant un rallye de courte durée sur les marchés d'actions. 
    Les obligations du Trésor ont attiré des offres vendredi,
les investisseurs recherchant des valeurs refuges. Les
rendements du Trésor à deux ans  US2YT=RR  ont légèrement baissé
à 3,58%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la
nuit, tandis que le rendement à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté de
1,4 point de base à 4,12%.
    Le dollar s'est dirigé vers une baisse hebdomadaire
vendredi, les investisseurs réduisant leurs positions, l'indice
du dollar étant un peu plus bas à 99,19  =USD .
    Le yen  JPY=EBBS  a bénéficié d'un répit bien nécessaire et
s'est échangé pour la dernière fois à 154,48 pour un dollar,
après avoir atteint son niveau le plus faible en neuf mois
mercredi. 
    Le dollar a perdu un tiers de pour cent par rapport au franc
suisse  CHF=  et l'euro a peu changé à environ 1,16 $  EUR= .
    
    LES MARCHÉS BRITANNIQUES SECOUÉS 
    La livre sterling, cependant, a été secouée par les
spéculations sur le budget britannique. Elle a fortement chuté
après que le Financial Times a rapporté  que le Premier
ministre Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves
avaient abandonné le projet d'augmentation des taux d'imposition
sur le revenu prévu dans le manifeste de leur parti, avant de
regagner un peu de terrain. 
    Les rendements des obligations d'État britanniques ont
également fortement augmenté avant de se replier. Les rendements
des gilts britanniques à dix ans ont augmenté d'environ 6 points
de base sur la journée à 4,50 %  GB10YT=RR .
    "Il y a eu des fuites et des rumeurs à propos de ce budget
depuis des lustres. Il doit s'agir du budget le plus télégraphié
de tous les temps", a déclaré M. Ellis de Nutshell Asset
Management.
    Les prix du pétrole ont bondi après qu'une attaque de drone
ukrainien ait endommagé un dépôt de pétrole russe, ce qui a
entraîné une hausse de 1% des contrats à terme sur le pétrole
Brent  LCOc1  à 63,65 dollars.
    Les prix de l'or au comptant  XAU=  ont peu changé au cours
de la journée à 4 173 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au
cours de la nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de
hausse. Cependant, le métal jaune reste loin de son record de 4
381 dollars.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 628,14 Pts Six - Forex 1 -1,57%
EUR/USD SPOT
1,1615 USD Six - Forex 1 -0,19%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,8600 USD NASDAQ -3,58%
Nikkei 225
50 376,53 Pts Six - Forex 1 -1,77%
ORACLE
217,580 USD NYSE -4,15%
Or
4 159,05 USD Six - Forex 1 -0,30%
PALANTIR TECHNOLOGIES
172,1400 USD NASDAQ -6,53%
Pétrole Brent
64,59 USD Ice Europ +2,35%
Pétrole WTI
60,33 USD Ice Europ +2,50%
USA BENCHMARK 10A
4,096 Rates -0,48%
USA BENCHMARK 2A
3,563 Rates -0,88%
USD/CHF SPOT
0,7925 Six - Forex 1 -0,03%
USD/JPY SPOT
154,7280 Six - Forex 1 +0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

