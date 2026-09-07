Les marchés boursiers secoués par le risque d'inflation lié à la hausse des cours du pétrole et à une situation géopolitique instable

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(Mises à jour tout au long de l'article)

* Le Brent progresse de près de 1,5 % à 97,6 dollars le baril, son plus haut niveau en sept semaines

* Les actions européennes reculent de 0,3 % tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq progressent de 0,3 % dans un marché peu animé

* L'euro reste stable; l'AfD, parti d'extrême droite, remporte les élections régionales en Allemagne

par Amanda Cooper

La hausse des prix du pétrole, le conflit au Moyen-Orient et l’incertitude politique en Europe ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive lundi, entraînant les actions à la baisse dans l’attente des chiffres clés de l’inflation américaine attendus plus tard dans la semaine.

Téhéran a déclaré qu’il allait annoncer la mise en place d’une zone réglementée au large du détroit d’Ormuz dans les prochains jours, après que les forces américaines ont frappé trois pétroliers iraniens et que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a lancé des missiles balistiques contre deux navires de la marine américaine.

En conséquence, les contrats à terme sur le Brent ont progressé de près de 1,5 % à 97,6 dollars le baril LCOc1 , leur plus forte hausse en sept semaines. Le prix du pétrole a bondi de près de 8 % la semaine dernière et se situe désormais 35 % au-dessus de son niveau de fin février, avant le début de la guerre.

Les prix du diesel, qui alimente les transports, le transport maritime, l’agriculture et l’industrie, ont atteint des niveaux records la semaine dernière et sont environ 90 % plus élevés qu’avant la guerre.

Face à la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires et des carburants, les banques centrales sont très susceptibles de relever leurs taux d’intérêt, ce qui fait de la publication, cette semaine, des indices des prix à la consommation aux États-Unis un élément clé pour les investisseurs.

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux à 2,75 % jeudi. Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 75 % qu’une nouvelle hausse, à 3,0 %, intervienne d’ici décembre. 0#EURIRPR

De même, les marchés anticipent une probabilité de 75 % que la Banque du Japon relève ses taux d’un quart de point lors de sa réunion du 18 septembre, avec une probabilité de 60 % qu’elle procède à un nouveau relèvement d’ici décembre. 0#JPYIRPR

« La patience dont ont fait preuve les banques centrales face au choc énergétique a soutenu les cours des actifs et le cycle du crédit », a déclaré Bruce Kasman, responsable mondial des études économiques chez JPMorgan. « Cependant, les banques centrales passent désormais à l’action. »

HAUSSE DES TAUX?

Pour la Réserve fédérale , le rapport sur l'emploi de la semaine dernière, qui a largement dépassé les attentes avec une hausse de 162 000 emplois en août, a conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 58 % d’une hausse lors de sa réunion du 16 septembre, et de 70 % pour une intervention en octobre. 0#USDIRPR

Une hausse des taux de la BCE étant pratiquement acquise, l’euro EUR= s’est négocié à un niveau stable ce jour-là, autour de 1,1614 $. Il a légèrement baissé depuis qu’il a atteint son plus haut niveau en trois mois en août et, compte tenu des tensions politiques croissantes sur plusieurs fronts, il pourrait avoir du mal à retrouver une dynamique haussière, ont déclaré les analystes.

En Allemagne, l’ « Alternative pour l’Allemagne » (AfD) s’est hissé dimanche à la première place lors des élections régionales en Saxe-Anhalt, plaçant pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale un parti d’extrême droite à portée du pouvoir au niveau régional. Bien qu’elle ne dispose pas de la majorité et soit encore loin d’accéder au pouvoir au niveau national, l’AfD a déclaré que l’abandon de l’euro ferait partie de ses priorités politiques.

« Cette évolution est dangereuse pour la stabilité à long terme de la monnaie unique », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

En France, les récents sondages indiquent que la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen, qui s'est par le passé prononcée en faveur de l'abandon de l'euro, remporterait probablement le premier tour des élections présidentielles de l'année prochaine.

« Les prochaines années pourraient être marquées par des vagues de changements politiques en Europe et un glissement vers la droite dans les deux plus grandes économies. Cela ne pose peut-être pas de problème aux traders sur le marché des changes aujourd’hui, mais ce sera un problème demain, et cela pourrait expliquer pourquoi l’euro est l’une des devises les plus faibles par rapport à ses homologues depuis le début de l’année 2026 », a déclaré Mme Brooks.

L’euro a reculé de 1,1 % cette année, ce qui en fait la devise majeure la moins performante face au dollar, contre un modeste gain de 0,7 % pour le yen japonais JPY= — en partie soutenu par une intervention officielle — et une hausse de 0,4 % pour la livre sterling GBP= .

Le dollar a reculé face au yen, perdant 0,3 % à 155,76. La devise japonaise a enregistré la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis un mois, les anticipations croissantes d’une hausse des taux par la Banque du Japon (BOJ), associées à la menace persistante de nouveaux achats officiels, ayant déclenché un « short squeeze ».

Dans le même temps, les actions européennes .STOXX ont reculé de 0,3 %, tandis qu’à Wall Street, un jour férié aux États-Unis a limité les volumes de transactions: les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont perdu 0,1 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,3 %.