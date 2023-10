Les marchés boursiers se replient avec le retour des craintes de hausse des taux

Les Bourses reculent mardi, après la publication d'un indicateur aux Etats-Unis qui ravive les craintes que la banque centrale américaine soit obligée de rehausser encore ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation.

Wall Street a ouvert en repli, réagissant négativement à une hausse supérieure aux attentes des analystes des ventes au détail aux Etats-Unis en septembre. Le Dow Jones glissait de 0,24%, le S&P 500 de 0,78%.

Le Nasdaq chutait de 1,34%, victime d'informations de presse concernant des restrictions commerciales de la part des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine dans le secteur des puces avancées.

En Europe, Paris reculait de 0,67%, Francfort de 0,70%, Milan de 0,72%, mais Londres grappillait 0,20%.

Aux Etats-Unis, le commerce en ligne et les stations-service ont porté les ventes au détail, qui ont progressé de 0,7% le mois dernier par rapport à août.

Le département du Commerce a également revu en légère hausse la tendance du mois précédent.

Ces données montrent que la consommation résiste aux Etats-Unis, un signe qui paradoxalement pourrait être mal perçu par la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) car cela peut alimenter les pressions inflationnistes.

Depuis la dernière réunion de l'institution monétaire, les investisseurs jaugent la possibilité que la Fed relève encore ses taux directeurs en novembre.

Après la publication des ventes au détail, les taux d'intérêt des emprunts des Etats ont nettement progressé sur le marché obligataire. Celui de la dette américaine à dix ans s'établissait à 4,84% contre 4,71% à la clôture de la veille.

Par ailleurs, le contexte géopolitique et les publications de résultats d'entreprises sont scrutés par les investisseurs.

Ces derniers ont pris acte des "efforts diplomatiques visant à empêcher une nouvelle escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient", a commenté Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Le président américain Joe Biden va se rendre mercredi en Israël, pour une visite de "solidarité" après l'attaque du Hamas qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne et où une catastrophe humanitaire se profile selon l'Organisation mondiale de la santé.

M. Biden rencontrera aussi le président égyptien, le roi de Jordanie et le chef de l'Autorité palestinienne, en Jordanie, a annoncé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain John Kirby.

Les banques présentent leurs comptes

L'action de Bank of America gagnait 0,31%. L'activité de la deuxième plus grande banque des Etats-Unis, par la taille des actifs, a dépassé les attentes au troisième trimestre, avec des revenus en hausse de 3% sur un an.

En revanche, Goldman Sachs perdait 0,41%. Son bénéfice net a reculé de 36% au troisième trimestre, au cours duquel cette banque américaine a enregistré une baisse "importante" de son activité dans la gestion d'actifs et la gestion de fortune.

Le titre de Bank of New York Mellon reculait de 3,25% après ses résultats.

La semaine passée, c'était JPMorgan Chase (-0,01%), Wells Fargo (+0,58%) et Citigroup (-0,34%) qui avaient publié leurs comptes.

Johnson & Johnson relève ses prévisions

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) a relevé ses prévisions pour 2023 après un troisième trimestre de bonne facture, dopé notamment par ses médicaments anticancéreux. Son action reculait cependant de 0,26% à New York.

Matières premières et devises

Les cours du pétrole étaient en légère hausse, sur fond de craintes de perturbations de l'offre. Vers 13H45 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, prenait 0,49% à 90,09 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, avançait de 0,12% à 86,77 dollars.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, gagnait 1,31%, évoluant à 49,1 euros le mégawattheure (MWh).

La devise israélienne était stable, à 4,01 shekels pour un dollar vers 13H45 GMT, après être tombée lundi à son plus bas niveau depuis huit ans et demi face au dollar.

L'euro reculait de son côté de 0,12% par rapport au dollar, à 1,0547 dollar pour un euro.

