Les marchés boursiers se remettent du choc provoqué par Nvidia, tandis que le dollar s'apprécie dans le sillage de la hausse des taux américains

Les marchés boursiers asiatiques se sont stabilisés vendredi après une semaine mouvementée, marquée par les révélations concernant les relations extraconjugales du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , qui ont abouti à sa démission, portant un coup dur à l’essor mondial de l’IA qu’il avait contribué à promouvoir.

Les taux des bons du Trésor américain ont grimpé, le taux à 2 ans US2YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis un mois, ce qui a fait monter le dollar alors que les investisseurs évaluaient la perspective d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base des taux d’intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Huang a démissionné jeudi à la suite de révélations concernant plusieurs affaires, dont l’une impliquant un espion chinois présumé, qui ont plongé le fabricant de puces dans la crise et provoqué une onde de choc dans le secteur de l’IA.

Son départ pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour la politique américaine d’exportation de puces électroniques, ainsi que pour l’ensemble du secteur de l’IA et sa chaîne d’approvisionnement , compte tenu des efforts déployés par Huang pour préserver l’accès au marché chinois ainsi que de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

“Son départ laisse un vide qui sera difficile à combler… Nous ne pensons pas que les engagements existants changent, mais les nouveaux accords pourraient prendre plus de temps ou nécessiter davantage de compensations, les investisseurs cherchant à être rassurés quant au rôle de Nvidia”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note .

“Les répercussions les plus importantes concernent le reste du secteur de l’IA, en particulier le financement des GPU et les contrats d’infrastructure dans lesquels Nvidia serait vraisemblablement impliquée en tant que fournisseur, investisseur ou prestataire de soutien contractuel.”

L'action Nvidia NVDA.O a chuté de 3% en séance prolongée, tandis que celles de ses clients, notamment la société sud-coréenne Naver 035420.KS , ont poursuivi leur baisse vendredi, Naver reculant de 2,75%.

Jon Zauderer, responsable des ventes spécialisées chez Citi et spécialiste du secteur TMT, a déclaré que des concurrents tels que AMD AMD.O , Arista ANET.K et Broadcom AVGO.O pourraient tirer profit des répercussions de la situation de Nvidia.

“Compte tenu de l’incertitude suscitée par un éventuel changement de direction, les investisseurs vont se tourner vers des alternatives”, a-t-il déclaré.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,26%, effaçant ainsi une partie de sa baisse de 1,3% enregistrée lors de la séance précédente. Le Kospi sud-coréen .KS11 a gagné 2,35%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 1,4%.

La reprise des marchés boursiers mondiaux fait également suite à l’effondrement des marchés de la semaine dernière, déclenché par la défaite électorale cuisante des républicains, qui avait attisé les craintes qu’un durcissement de la réglementation ne ralentisse le développement des infrastructures d’intelligence artificielle, lequel a contribué à propulser les actions à des niveaux records cette année.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de plus de 0,2% chacun, tandis que les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 ont reculé de 0,37%.

Le président de la commission bancaire du Sénat américain, Tim Scott, a adressé jeudi des lettres au secrétaire au Commerce Howard Lutnick et à Huang, leur demandant de témoigner au sujet des récents développements chez Nvidia.

Les inquiétudes concernant les perspectives de l’IA se sont également répercutées sur les métaux: les cours du cuivre à Londres ont atteint leur plus bas niveau depuis quatre mois lors de la séance précédente, en raison des craintes d’un affaiblissement de la demande, tandis que l’action de la société minière australienne Capstone Copper Corp CSC.AX a chuté de plus de 5% vendredi.

QUE VA FAIRE LA FED?

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR a atteint un pic à 4,8920% en début de séance asiatique, tandis que le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a grimpé à 5,1433%, son plus haut niveau depuis trois semaines.

Selon l’outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 14,5% la probabilité d’une hausse “géante” de 50 points de base des taux de la Fed en décembre, contre zéro il y a une semaine.

“À l’heure actuelle, le marché anticipe trois hausses de la Fed au cours des 12 prochains mois… Les derniers chiffres de l’IPC publiés par l’étaient manifestement un peu plus élevés que prévu. Si ce type de chiffres se confirme, nous pouvons sans aucun doute nous attendre à ce que la Fed procède à trois nouvelles hausses. C’est tout à fait dans le domaine du possible”, a déclaré Manusha Samaraweera, directrice des investissements obligataires chez Capital Group.

Les anticipations d’une politique de plus en plus restrictive de la Fed ont à leur tour soutenu le dollar =USD , qui s’apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,9%, sa plus forte progression depuis plus d’un mois.

La vigueur du billet vert a quant à elle pesé sur le yen, qui stagnait vendredi près du seuil clé des 160 yens pour un dollar JPY= , ce qui a incité les traders à rester vigilants face à une éventuelle intervention de Tokyo.

La Banque fédérale de réserve de New York a déclaré jeudi avoir acheté 79,4 milliards de yens (soit 497,37 millions de dollars), sur le marché au comptant le 31 juillet, en vendant des euros provenant du Fonds de stabilisation des changes dans le cadre d’une intervention conjointe américano-japonaise menée cet été pour soutenir le yen.

Par ailleurs, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 et le brut américain CLc1 ont chacun reculé de plus de 0,3%, s’établissant respectivement à 95,45 dollars et 88,39 dollars le baril, après avoir bondi lors de la séance précédente suite à l’escalade des attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et aux perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz qui menaçaient les flux mondiaux de pétrole. O/R

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 0,3%, à 3 888,01 dollars l'once. GOL/