Les marchés boursiers retrouvent un peu de stabilité, mais les difficultés de Nvidia constituent un nouveau défi ; le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un calme tendu après la remontée de Wall Street vendredi

* Le pétrole recule alors que Trump minimise le risque de nouvelles frappes contre l'Iran

* L'action Nvidia chute fortement en pré-ouverture

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Dhara Ranasinghe et Jiaxing Li

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement rebondi lundi après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis six mois, se remettant un peu de la chute brutale de la semaine dernière, tirée par le secteur technologique, même si la forte baisse de Nvidia, figure de proue de l'intelligence artificielle, s'annonçait déjà comme un nouveau test pour le moral des investisseurs.

L'action Nvidia NVDA.O a chuté d'un peu plus de 4% avant l'ouverture de la Bourse, après qu'une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étranger a remis en question son avenir au sein du fabricant de puces d'IA.

Les cours du pétrole, quant à eux, ont chuté de plus de 3%, alors que le président Donald Trump devait rencontrer lundi le Premier ministre du Qatar, médiateur clé , alors que les efforts visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran s’accélèrent à la suite des élections de mi-mandat de la semaine dernière aux États-Unis.

Les contrats à terme sur les actions américaines se sont redressés après leurs baisses initiales NQcv1 , ce qui constitue un signe positif pour l’ouverture de Wall Street. Les actions européennes ont rebondi .STOXX , les valeurs bancaires ayant progressé après que le Crédit Agricole CAGR.PA a proposé de fusionner sa filiale italienne avec Banco BPM

BAMI.MI , une opération qui donnerait naissance à la troisième plus grande banque d’Italie.

La baisse du prix du pétrole a soutenu le moral des investisseurs, et les actions asiatiques ont également rebondi, la forte vague de ventes de la semaine dernière ayant attiré des acheteurs.

Les marchés boursiers mondiaux ont été sous pression ces dernières semaines, le secteur de l’IA s’effondrant dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, tandis que les victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ont renforcé les craintes d’un durcissement de la réglementation concernant l’IA et les centres de données.

Selon les analystes, les perspectives restent prudentes, la chute du titre Nvidia constituant le dernier test en date du sentiment des investisseurs.

« Les marchés tentent de comprendre ce que cela signifie pour ce qui est sans doute l’entreprise la plus importante au monde à l’heure actuelle », a déclaré Neil Wilson, stratège en investissement chez Saxo au Royaume-Uni.

« Si Huang est contraint de partir, qu’adviendra-t-il de Nvidia? Comme d’autres l’ont dit, Huang est en quelque sorte irremplaçable pour le leadership américain en matière d’IA. »

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,25% après avoir chuté de 4,6% la semaine dernière. L'indice de référence taïwanais .TWII a grimpé de près de 5% après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis deux décennies.

L’indice boursier mondial MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,5%, se maintenant au-dessus des plus bas niveaux enregistrés depuis six mois la semaine dernière.

Les résultats financiers attendus cette semaine de la part d’entreprises technologiques telles que CoreWeave CRWV.O , Applied Materials AMAT.O et Cisco Systems CSCO.O devraient mettre à l’épreuve la rentabilité des ambitions en matière d’IA, compte tenu des coûts colossaux liés à leur déploiement.

CoreWeave est devenu un baromètre de l’inquiétude des investisseurs vis-à-vis de l’IA , et le coût de l’assurance de sa dette a récemment atteint des niveaux caractéristiques d’une situation de détresse.

« Le seul facteur fondamental qui compte cette semaine, c’est le cours », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone.

« On pourrait facilement voir beaucoup de gens se dire: “Vous savez quoi, c’est le moment d’acheter — c’est la panique dans les rues. Ce n’est pas aussi grave que tout le monde le pense” », a-t-il ajouté. « Ce seront les flux qui dicteront le marché, et les fondamentaux n’auront que très peu d’importance. »

LES PRIX DU PÉTROLE RECULENT

Le Brent LCOc1 a reculé de 3% à 95 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a chuté de près de 3% pour s’établir à environ 88,37 dollars.

Cela a contribué à faire baisser les coûts d’emprunt des États en Europe et aux États-Unis. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a légèrement reculé dans la journée, s’établissant à 4,84% US10YT=RR .

La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre avec l’Iran a pesé sur les économies du monde entier cette année.

L’inflation à la sortie d’usine en Chine s’est accélérée pour atteindre son rythme le plus élevé depuis plus de quatre ans, tandis que l’inflation à la consommation s’est modérée en octobre, reflétant des pressions persistantes sur les coûts dues à la hausse des prix du pétrole malgré une demande intérieure faible.

L’attention des marchés s’est tournée mardi vers les chiffres de l’IPC américain, les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre s’étant renforcées après la publication vendredi d’un rapport sur l’emploi particulièrement positif, indiquant que les employeurs américains avaient créé 165.000 emplois le mois dernier.

Les opérateurs anticipent une probabilité d’environ 80% d’une hausse des taux de la Fed d’un quart de point en décembre. Ces anticipations avaient brièvement reculé la semaine dernière, la chute des valeurs technologiques ayant ravivé les craintes concernant la croissance économique.

Le dollar s'est globalement affaibli après les forts gains enregistrés vendredi.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, a reculé de 0,4% à 101,81, après avoir enregistré vendredi sa plus forte hausse journalière depuis juin.

L’euro a progressé de près de 0,5% à 1,11 dollar EUR=EBS , se maintenant au-dessus de son plus bas niveau depuis environ un an et demi, atteint le mois dernier.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,7% à 74.559 dollars, après avoir touché ses plus bas niveaux depuis plus de deux mois, les investisseurs craignant qu’un Congrès américain à majorité démocrate ne durcisse la réglementation sur les actifs numériques.