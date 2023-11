Les marchés boursiers restent confiants, encore portés par leur belle semaine

Les marchés mondiaux entament la semaine en hausse, encouragés par les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui laissent entrevoir une politique monétaire plus souple de la part des banques centrales.

Au Japon, l'indice Nikkei a terminé en forte hausse, s'adjugeant un gain de 2,37%. Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 1,71% dans les derniers échanges et Shanghaï progressait de 0,91%.

En Europe, après une ouverture en légère hausse, les indices tournaient autour de l'équilibre: Paris et Francfort reculaient de 0,05% et Londres prenait 0,06% vers 08H40 GMT.

La Bourse de New York a clos en hausse vendredi sa meilleure semaine de l'année : L'indice Dow Jones a avancé de 0,66% et l'indice élargi S&P 500 de 0,94%.

"L'excellente combinaison" entre des chiffres de l'emploi inférieurs aux prévisions, une croissance des salaires plus faible que prévu et un taux de chômage à son plus haut niveau depuis deux ans a engendré une "nouvelle vague d'optimisme" sur les marchés, résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les investisseurs considèrent que ce contexte incitera la banque centrale américaine (Fed) à stopper son cycle de resserrement monétaire.

"Le taux 10 ans américain repasse sous les 4,6% pour la première fois depuis un mois après avoir touché 5% il y a deux semaines. Cela permet une détente des taux en Europe", note aussi l'analyste de la Banque postale AM, Xavier Chapard.

Ces baisses de taux sont le résultat des mauvais signaux économiques qui s'accumulent depuis plusieurs semaines, notamment en terme d'emploi.

Lundi est attendu notamment la publication finale de l'indicateur de l'activité PMI d'octobre pour plusieurs pays en Europe et sur l'ensemble de zone euro. Ces indicateurs avaient montré une contraction de l'activité dans leur version initiale.

Ryanair porté par un trafic record

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair (+5,53%) a annoncé lundi un bénéfice net en hausse de 72% sur un an à 2,2 milliards d'euros pour son premier semestre décalé, portée notamment par un trafic "record" l'été dernier et des prix en hausse.

Vivendi en guerre contre Telecom Italia

Le géant français des médias Vivendi (-0,07%) a annoncé dimanche son intention d'"utiliser l'ensemble des moyens légaux à sa disposition" pour "contester" la décision du conseil d'administration de Telecom Italia (-1,42%) de céder son réseau fixe au fonds d'investissement américain KKR.

Tokyo porté par l'automobile et les semi-conducteurs

Tous les constructeurs automobiles nippons ont été très bien orientés: Toyota a notamment gagné 3,11%, Honda 3,05%, Nissan 2,01% et Suzuki 2,79%.

Les acteurs japonais de la filière des semi-conducteurs ont également été plébiscités par les investisseurs: Renesas s'est envolé de 8,85%, Advantest de 8,15% et Tokyo Electron s'est apprécié de 2,13%.

Le pétrole rebondit

Après une nette baisse la semaine passée, les prix du pétrole remontaient: le baril de Brent valait 85,89 dollars (+1,18%) et le baril de WTI américain 81,55 dollars (+1,29%) vers 08H20 GMT.

L'euro remontait légèrement de 0,13% à 1,0745 dollars.

Les rendements sur le marché obligataire, qui se sont très fortement détendus la semaine passée, étaient en légère hausse: le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans de l'Etat américain passait à 4,58% contre 4,57% vendredi à la clôture et l'emprunt français à même échéance 3,27% contre 2,23% vendredi.