Les marchés boursiers reculent face aux craintes liées au choc énergétique ; les rendements mondiaux atteignent de nouveaux sommets

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* Les taux des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2007, ceux des Bunds depuis 2009

* Les actions reculent sous le poids des tensions au Moyen-Orient

* Le pétrole se maintient au-dessus des 100 dollars en raison des inquiétudes liées à l'offre saoudienne

* Les marchés anticipent une hausse des taux de la Fed de 100 points de base

(Refonte de l'article, ajout de commentaires et de contexte)

par Stefano Rebaudo et Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers mondiaux étaient en baisse mardi après la vague de ventes de la séance précédente, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, sur fond de craintes que le maintien des cours du pétrole bien au-dessus des 100 dollars ne vienne aggraver le choc énergétique.

Les rendements américains ont grimpé au cours du dernier mois, les investisseurs étant confrontés à des anticipations de hausse des taux, à un volume important d’émissions de dette, à une croissance économique solide et à des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires à long terme du pays.

Les marchés se sont tournés vers la Réserve fédérale, les opérateurs pariant sur une hausse des taux d'un quart de point et sur des signes annonçant un nouveau resserrement monétaire, bien que le président de la Fed, Kevin Warsh, n'aime pas donner d'indications sur l'évolution des taux.

L'indice mondial des actions de MSCI <.MIWD00000PUS > a reculé de 0,28 % mardi, après avoir perdu 0,65 % la veille.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,89 % à 630,30 points, son plus bas niveau depuis le 12 juin. L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a perdu 0,40 %, après avoir chuté de plus de 2 % la veille.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont reculé de 0,44 % et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 0,45 %.

À Taïwan .TWII , l'indice a perdu 0,77 %, tandis qu'au Japon, le Nikkei .N225 a terminé à un niveau stable après avoir oscillé entre hausses et baisses.

Les cours du pétrole étaient en hausse, les contrats à terme sur le Brent, référence du marché, dépassant les 107 dollars le baril LCOc1 alors que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, lançaient une nouvelle vague d’attaques contre l’Arabie saoudite et s’entrenchaient sur la côte ouest du Yémen, le long de la mer Rouge.

« Il y a quelques semaines, il n’y avait peut-être pas de raison valable de croire que le brut allait encore remonter, mais c’est désormais le cas: la doctrine militaire stratégique de l’Iran a évolué vers l’attaque préventive », a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux d’intérêt chez Macquarie Group.

« Et l’administration américaine pourrait bien n’avoir d’autre choix que de revenir à la guerre cinétique après les élections de mi-mandat », a-t-il ajouté.

ZOOM SUR LES BANQUES CENTRALES

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint mardi des sommets jamais vus depuis 2007, les opérateurs anticipant une série de hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Les rendements des Bunds allemands DE10YT=RR , référence de la zone euro, ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 17 ans, à 3,56 %, les opérateurs ayant renforcé leurs paris sur des hausses de taux de la Banque centrale européenne, le taux de dépôt étant désormais estimé à 3,45 % à la fin de 2027, contre 2,50 % actuellement.

« Le marché table sur un total de près de quatre hausses de taux (de la part de la Fed) d’ici la fin de l’année prochaine », a déclaré John Velis, responsable de la stratégie pour les Amériques chez BNY .

« Nous pensons que d’ici là, l’économie ne pourra pas supporter des taux aussi élevés très longtemps, et que la Fed envisagera d’assouplir sa politique restrictive vers le second semestre », a-t-il ajouté.

Une réévaluation « hawkish » de la trajectoire des taux de la Fed a soutenu le dollar, mais certains stratèges ont indiqué que la hausse des rendements alimentait également les craintes d’une correction plus profonde des actifs à risque, incitant les investisseurs à se réfugier dans la devise américaine.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,15 % à 99,65. La monnaie unique européenne EUR= a reculé de 0,1 % sur la journée à 1,1537 dollar, tandis que le dollar s'est apprécié de 0,40 % face au yen à 154,95 JPY= .

La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales , relever son taux d'intérêt de 25 points de base à 1,25 % à l'issue de sa réunion de deux jours vendredi et laisser entrevoir un nouveau resserrement monétaire. Les responsables politiques cherchent à soutenir le yen après que des interventions ont contribué à éloigner la devise d'un plus bas depuis 40 ans.

L'or a légèrement progressé. L'or au comptant XAU= s'échangeait à 4 288 dollars l'once. GOL/

Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= a reculé de 2,30 % à 77 288 dollars.