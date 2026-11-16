Les marchés boursiers reculent alors que la prudence s'installe avant la publication des résultats de Nvidia et l'introduction en Bourse d'Anthropic

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé lundi après une semaine marquée par la volatilité et couronnée par le départ surprise de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O . Les résultats du fabricant de puces et l’introduction en Bourse d’Anthropic cette semaine devraient permettre de déterminer si le marché haussier alimenté par l’IA a encore de beaux jours devant lui .

Plus tard dans la semaine, le président américain Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine en marge du forum de l’APEC à Shenzhen pour discuter de la réduction des armes nucléaires et de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Les marchés seront également à l’affût du moindre signe indiquant que les décideurs politiques seraient ouverts à l’idée d’une hausse exceptionnelle des taux d’intérêt de 50 points de base le mois prochain.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la Réserve fédérale américaine sera publié mercredi, tandis qu’une série d’interventions de responsables de la Fed est prévue cette semaine.

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a reculé de 0,4 %, tandis que le STOXX 600 .STOXX a tout juste réussi à rester en territoire positif, après avoir progressé de 2,5 % pour atteindre des niveaux records la semaine dernière.

Les valeurs technologiques ont été les plus touchées par la pression, le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS , le fabricant de puces Infineon IFXGn.DE et le groupe d’ingénierie Siemens SIEGn.DE constituant les principaux freins à l’indice. Les valeurs technologiques asiatiques ont chuté pendant la nuit, entraînant une baisse de près de 5 % des actions taïwanaises et de 3 % des actions sud-coréennes.

Nvidia, figure emblématique d’un marché haussier américain qui dure depuis quatre ans, a vu sa capitalisation boursière chuter à 3 900 milliards de dollars vendredi, contre environ 5 800 milliards début octobre, selon les données de LSEG, les investisseurs s’étant précipités vers la sortie après le départ de Huang.

Les analystes tablent sur une croissance des bénéfices de 90 % pour un chiffre d’affaires de 109 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal de Nvidia, lorsque la société publiera ses résultats mardi. Tous les regards seront tournés vers la nouvelle direction pour voir si elle maintiendra les perspectives optimistes du fabricant de puces pour l’année prochaine.

« Les marchés d’options laissent entrevoir une variation d’environ ± 7 % le jour de la publication des résultats, mais je me demande si les chiffres trimestriels auront la même importance que d’habitude », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier en devises Pepperstone.

« Nvidia pourrait bien afficher à nouveau des résultats exceptionnels et revoir ses prévisions à la hausse lors de la publication de demain, mais les investisseurs s’efforcent de plus en plus d’évaluer l’entreprise pour les exercices 2028 et 2029, potentiellement sans la personne qui a façonné son avantage concurrentiel. »

L'action de la société reculait de 0,14 % sur la plateforme européenne Tradegate NVDA.TG lundi.

La cotation d’Anthropic, créateur du chatbot Claude, devrait débuter deux jours plus tard, offrant ainsi un baromètre en temps réel du sentiment sur le marché de l’IA.

L'introduction en Bourse de la société a suscité davantage d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels que celle de SpaceX, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

LE DOLLAR AMÉRICAIN S'APPRÉCIE GRÂCE AUX RENDEMENTS

Dans le même temps, les traders anticipent une probabilité croissante d’une hausse de taux « géante » de la part de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, à la suite d’une série de données indiquant que les pressions inflationnistes s’étendent.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entendre qu’une hausse des taux d’un quart de point le mois prochain est pratiquement acquise, tandis que la probabilité d’une hausse de 50 points de base est légèrement inférieure à 10 %. Les marchés anticipent au moins trois hausses des taux d’ici décembre prochain, avec une probabilité croissante d’une quatrième . 0#USDIRPR

« Les déclarations bellicistes des responsables de la Fed, de la BCE et de la BoE ont remis sur le tapis la perspective de hausses agressives. Nous prévoyons une nouvelle hausse de la part de la Fed et de la BCE en décembre, mais ne voyons pas de raison justifiant une série de hausses de taux », a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies.

« L’évolution après décembre dépendra de la guerre. Si un cessez-le-feu, sous quelque forme que ce soit, est conclu au Moyen-Orient et que le Brent passe sous la barre des 80 dollars, nous ne voyons pas de raison justifiant de nouvelles hausses en 2027 », a-t-il ajouté.

Sur le marché de la dette publique, les cours des bons du Trésor américain ont légèrement progressé après avoir connu leur plus forte chute hebdomadaire depuis avril de l’année dernière, à la suite des droits de douane « Liberation Day » de Trump .

Les rendements à dix ans US10YT=RR sont restés stables à 5,1433 %, après avoir bondi de 29 points de base pour repasser au-dessus du seuil psychologique clé des 5 %.

La hausse des rendements a propulsé le dollar à son plus haut niveau depuis avril de l’année dernière face à un panier de devises majeures =USD .

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont restés globalement stables après deux semaines de baisse alimentées par les anticipations d’un excédent d’offre à venir. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 sont restés stables à 95 ,89 dollars le baril, après avoir reculé de 2,5 % la semaine dernière. O/R