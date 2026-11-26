Les marchés boursiers ont rebondi jeudi, la dernière salve de droits de douane américains semblant moins préjudiciable que ce que l'on craignait initialement, tandis que les investisseurs digéraient la nouvelle selon laquelle le prochain président de la Banque centrale européenne serait probablement Pablo Hernandez de Cos , un vétéran de la banque centrale espagnole.

La fête de Thanksgiving aux États-Unis a semblé offrir une pause bienvenue face aux inquiétudes liées à l’IA, les actions européennes rebondissant de près de 2 % .STOXX après de solides gains en Asie.

Les actions d’Imperial Brands IMB.L , cotées à Londres , ont bondi de 17,6 % après que le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré envisager une offre entièrement en numéraire sur la société et que Bloomberg News avait précédemment rapporté que Japan Tobacco envisageait également de faire une offre.

L'Espagnol De Cos devrait être désigné pour succéder à Christine Lagarde à la tête de la BCE, une décision qui laisse entrevoir une continuité de la politique menée au sein de la plus puissante institution financière européenne. Cette décision, largement annoncée, n'a suscité qu'une réaction modérée des marchés.

L'euro s'est stabilisé à 1,0972 dollar EUR=EBS , tandis que les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans, qui servent de référence pour l'ensemble de la zone euro, ont progressé de 5 points de base sur la journée à 3,268 %, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport aux cours enregistrés plus tôt.

« Il n’est pas un “inconnu” pour les marchés, qui, à mon avis, n’ont aucune raison de s’attendre à des changements majeurs au sein de la BCE. Sur l’échiquier entre les “faucons” et les “colombes”, il est généralement considéré comme se situant près du centre, tout comme Christine Lagarde », a déclaré Bruno Cavalier, économiste en chef chez Oddo BHF.

Les analystes ont indiqué que les propositions de la Maison Blanche concernant de nouveaux droits de douane sur 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne , annoncées mercredi , n’ont réservé aucune mauvaise surprise et, surtout, ne viendront pas s’ajouter à celles imposées en juillet. Les nouveaux taux ne devraient d’ailleurs pas être appliqués avant février ou mars.

Wall Street est fermée jeudi pour Thanksgiving, mais les contrats à terme se négocient. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont progressé d’environ 0,7% chacun, après avoir rattrapé les fortes pertes enregistrées en début de séance la veille.

La Chine a déclaré jeudi qu’elle se réservait le droit de prendre les mesures nécessaires en réponse aux derniers droits de douane américains, tandis que Singapour a exhorté Washington à reconsidérer sa position.

LA CRAINTE LIÉE AU COMMERCE DE L'IA EST « PALPABLE »

« Je pense que le marché, à moins de chiffres très extrêmes, tiendra compte en partie de ces nouvelles concernant les droits de douane », a déclaré Tristan Hanson, gestionnaire de fonds multi-actifs chez M&G . Il a ajouté que le rebond s’était inspiré de la stabilisation des marchés américains pendant la nuit, même si les inquiétudes concernant le commerce de l’IA et les dépenses considérables en infrastructures pour développer cette technologie persistaient.

« Ces derniers jours, le climat de crainte était bien palpable », a-t-il déclaré.

Le géant technologique Nvidia NVDA.O est resté une source d’inquiétude après que S&P a placé sa note de crédit sous surveillance en vue d’un éventuel déclassement, invoquant des faiblesses au sein de la direction et du conseil d’administration du fabricant de puces.

Par ailleurs dans le secteur technologique, Elon Musk a déclaré cette nuit que chaque enfant aux États-Unis recevrait deux actions de SpaceX SPCX.O , la société spatiale et d’IA qu’il dirige, s’engageant ainsi à faire un don d’une valeur d’environ 18 milliards de dollars.

LA DÉCISION DE LA FED AMÉRICAINE AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les investisseurs obligataires se demandent si les pertes généralisées subies ce mois-ci par les marchés boursiers mondiaux, associées aux doutes quant à la pérennité des investissements des entreprises liés à l’IA, pourraient tempérer le ton belliciste des banques centrales.

Alors que les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 98% que la Fed relève ses taux de 25 points de base en décembre, les spéculations concernant une hausse d’un demi-point se sont estompées. 0#USDIRPR

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar est resté pratiquement inchangé à 103, 76 =USD , tandis que le dollar s’est globalement stabilisé face au yen à 159, 23 JPY=EBS , le risque d’intervention maintenant intacte la résistance à 160,00.

La Banque du Japon doit réagir rapidement aux signes d’un dépassement de l’inflation, notamment en accélérant le rythme des hausses de taux d’intérêt, a déclaré jeudi Naoki Tamura , membre du conseil d’administration partisan d’une politique monétaire restrictive, entretenant ainsi l’espoir d’une hausse des taux dès décembre.

Sur les marchés des matières premières, les cours du pétrole ont progressé après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir frappé la plus grande raffinerie de pétrole d’Arabie saoudite et que l’Iran a indiqué que des mines avaient touché des navires dans le détroit d’Ormuz. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,5% à 96 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont gagné 1,2% à 84 , 72 dollars le baril.

L'or a reculé de 0,2% à 3.574 dollars l'once XAU= , après avoir chuté d'environ 8% depuis le début du mois pour atteindre son plus bas niveau depuis un an. GOL/