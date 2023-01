Les marchés boursiers prudents en attendant Wall Street

Les marchés boursiers refluaient mardi en dépit d'une embellie du moral des investisseurs allemands et dans l'attente de nouveaux résultats d'entreprises américaines avant la reprise de Wall Street au sortir d'un long week-end.

En Europe, les indices marquaient une pause après leur début d'année tonitruant: Paris refluait de 0,21%, Francfort de 0,11%, Londres de 0,29% et Milan de 0,44% vers 11H50 GMT.

La Bourse de New York s'annonçait en petite baisse, les contrats à terme des trois principaux indices cédant entre 0,17% sur le Dow Jones et 0,38% sur le Nasdaq.

La tendance a varié en Asie. D'un côté, la Bourse de Tokyo a rebondi (+1,23%), soutenue par le léger recul du yen en attendant une décision de politique monétaire de la BoJ mercredi.

De l'autre, les marchés chinois ont été refroidis par l'annonce d'une croissance du produit intérieur brut chinois de 3% en 2022, soit l'une des plus faibles depuis 40 ans: l'indice Hang Seng a cédé 0,78% et la Bourse de Shanghai 0,10%.

Toutefois, "la tendance va continuer à être à la reprise pour la Chine cette année", avec la fin des restrictions sanitaires, estime Alexandre Baradez, analyste chez IG France, au cours d'un point marchés en ligne.

Le suspense s'intensifiait quant à l'issue de la réunion de la Banque centrale du Japon.

"Personne n'a les clés" de ce qui sera annoncé dans la nuit de mardi à mercredi, selon M. Baradez qui prévient qu'"il peut y avoir des gros mouvements cette nuit" sur les devises. En cas de changement de cap agressif, le dollar devrait perdre du terrain par rapport au yen et inversement, en cas de statu quo, le dollar devrait grimper.

Les investisseurs retenaient aussi leur souffle avant la publication non seulement des résultats des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs, mais aussi de l'indice mensuel Empire State (mardi), qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York.

En Europe, les nouvelles ont été bonnes: le moral des investisseurs allemands a bondi en janvier et se retrouve dans le vert pour la première fois depuis la guerre russe en Ukraine, revigoré notamment par les freins gouvernementaux aux prix de l'énergie.

Et les prix du gaz naturel continuaient de baisser allant dans le sens d'une retombée de l'inflation.

Vers 11H40 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'échangeait à 54,25 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir chuté jusqu'à 51,405 euros, son prix le plus bas depuis début septembre 2021.

Les analystes de Fidelity International appellent toutefois à ne "pas vendre la peau de l'inflation avant de l'avoir tuée car elle pourrait tout aussi bien reprendre une tangente ascensionnelle dans les mois à venir".

Route dégagée pour la refonte de Renault-Nissan

Nissan (+2,69% à 423,4 yens) et Renault (+0,16% à 37,38 euros) se sont mis d'accord dans la nuit de lundi à mardi pour refondre leur alliance après des mois de négociations, les annonces formelles étant désormais prévues pour fin janvier-début février.

Ocado dévisse avec le recul des ventes avec M&S

La plateforme de livraison de courses britannique Ocado chutait de plus de 6% à la Bourse de Londres après avoir annoncé un recul des ventes l'an dernier de sa coentreprise avec Marks and Spencer. Cette entité baptisée Ocado Retail annonce toutefois un démarrage "en force" pour l'exercice annuel 2023.

Du côté des devises et du pétrole

L'attention se portait sur le yen (-0,25% à 128,91 yens pour un dollar vers 11H40 GMT), à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon.

La livre se renforçait légèrement face au dollar et à l'euro, un marché du travail britannique tendu et des hausses des salaires élevées laissant présager de nouvelles hausses des taux directeurs de la Banque d'Angleterre.

La livre prenait 0,24% à 1,2224 dollar, et 0,30% à 88,47 pence pour un euro.

Côté pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars prenait 1,05% à 85,35 dollars.

