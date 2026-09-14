Les marchés boursiers plombés par les mises en garde concernant l'IA ; le pétrole rebondit à nouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs misent massivement sur une hausse des taux de la Fed après une inflation américaine plus forte que prévu

* Les valeurs technologiques mondiales reculent suite aux mises en garde des directeurs généraux du secteur de l'IA

* Le Brent progresse de près de 3 % après les attaques et le report de la réunion à Oman

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans frôlent les 5 %

(Mise à jour des cours)

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé lundi, entraînés à la baisse par un repli des valeurs liées à l’IA, les investisseurs étant déstabilisés par une nouvelle flambée du prix du pétrole à l’approche des hausses probables des taux d’intérêt aux États-Unis et au Japon cette semaine.

Les actions liées à l’IA ont subi un coup supplémentaire après que les dirigeants d’OpenAI et d’Anthropic ont appelé à un ralentissement du développement afin de gérer les risques et de protéger l’humanité.

Les contrats à terme sur le pétrole ont progressé de près de 3 % après de nouvelles frappes contre l’Arabie saoudite et des navires dans le Golfe, qui s’ajoutent à une attaque contre un oléoduc saoudien , tandis qu’une réunion prévue à Oman entre l’Iran et les États arabes du Golfe pour discuter de l’ouverture du détroit d’Ormuz a été reportée.

Le rapport publié vendredi sur l’inflation à la consommation aux États-Unis s’est révélé plus élevé que prévu et les opérateurs estiment désormais à près de 90 % la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux mercredi, ce qui constituerait sa première hausse depuis mi-2023. La Banque centrale européenne a relevé ses taux la semaine dernière et a laissé entendre que d’autres hausses pourraient suivre si l’inflation s’accélère.

« Les marchés boursiers n’ont pas connu de véritable bouleversement face à des rendements de 5 % et à des cours du pétrole élevés. Mais il faut clairement ajouter à ce tableau que si les perturbations dans le détroit d’Ormuz persistent, il faudra compter avec quelques hausses supplémentaires de la part des banques centrales, ce que le marché anticipe déjà », a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.

« La Fed est plus impatiente qu’auparavant, tout comme les banques centrales, y compris la BCE. Elles ne vont pas se contenter de laisser le temps faire son œuvre. Elles veulent prendre les devants », a-t-il ajouté.

FLAMBÉE DU PRIX DU PÉTROLE

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernière cotation une hausse de 2,6 % à 107,3 dollars le baril, après avoir progressé de près de 9 % la semaine dernière. Les prix du diesel, de l'essence et du kérosène sont tous nettement plus élevés qu'avant la guerre, ce qui représente un coup dur pour les consommateurs.

En Europe, l’indice STOXX 600 .STOXX reculait de 0,2 %, les hausses des valeurs pétrolières et gazières ayant été contrebalancées par les baisses du secteur technologique, qui a été entraîné à la baisse après les inquiétudes exprimées dans une lettre par le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, reprises par Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI.

Pour les marchés, le risque immédiat est celui d’un ralentissement des dépenses, qui se chiffrent en milliards de dollars, consacrées à l’essor de l’IA, d’autant plus qu’Altman a également déclaré que son entreprise ne procéderait pas à une introduction en bourse cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

« Il s’agit d’un message commun très inhabituel de la part d’un groupe de directeurs généraux du secteur technologique, et cela pèse sur les valeurs liées à l’IA ce matin », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

« Cet avertissement concernant l’IA est-il le signe que l’hyperscalage des capacités de calcul et des infrastructures d’IA a atteint ses limites? Si tel est le cas, cela aura des répercussions considérables sur les marchés financiers et pourrait également entraîner une forte vague de ventes sur les valeurs des fabricants de puces et d’autres composantes du secteur de l’IA en ce début de semaine boursière. »

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,6 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont chuté de 1,5 %, reflétant la baisse avant l’ouverture des marchés des actions des valeurs phares de l’IA telles que Marvell MRVL.O , Intel

INTC.O et Micron MU.O , qui ont perdu entre 5,5 % et 7 %.

LES TAUX ÉLEVÉS METTENT À L'ÉPREUVE LES VALORISATIONS BOURSIÈRES

Les rendements des obligations d’État, qui avaient enregistré la semaine dernière leur pire performance hebdomadaire depuis la mi-mai, ont légèrement progressé. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR sont sur le point d’atteindre 5 %, leur plus haut niveau depuis 2023, tandis que les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR ont dépassé 3,53 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2009.

Les marchés tablent également sur une probabilité d’environ 76 % que la Banque du Japon relève son taux directeur d’un quart de point, à 1,25 %, lors de sa réunion de vendredi. La BoJ devrait également laisser entendre que de nouveaux resserrements pourraient avoir lieu alors qu’elle peine à soutenir le yen, après que des interventions sur les marchés ont contribué à le sortir d’un plus bas de 40 ans. 0#JPYIRPR

Le dollar a progressé de 0,6 % à 154,46 yens JPY=EBS , après avoir chuté d’environ 4 % au cours des deux dernières semaines et être passé sous son plus haut niveau de juillet, à 163,99. L’euro a reculé de 0,5 % à 1,1543 dollar EUR=EBS .