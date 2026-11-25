Les marchés boursiers mondiaux s'effondrent alors que les droits de douane imposés par Trump secouent les marchés et que la vague haussière liée à l'IA s'essouffle

Les marchés mondiaux ont reculé mercredi , les actifs risqués étant sous pression après que l'administration Trump a proposé de nouveaux droits de douane de grande envergure sur 14 partenaires commerciaux.

Les actions américaines, malmenées en début de séance, se sont partiellement redressées dans l’après-midi, les investisseurs profitant de la baisse pour acheter avant les vacances de Thanksgiving. Le Dow Jones a clôturé en hausse, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé en légère baisse.

Les valeurs technologiques américaines ont mené la baisse dans un contexte de craintes liées à l’inflation et à une Réserve fédérale américaine adoptant une position restrictive, tandis que les investisseurs évaluaient les implications de ces droits de douane sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et la croissance économique. Les cours des bons du Trésor ont progressé , les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges.

L’indice mondial des actions MSCI a reculé de 0,60 % et Nvidia a perdu plus de 8 % au cours de la journée avant de clôturer en baisse de 3,91 %.

Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, a déclaré que les chasseurs de bonnes affaires intervenaient à l’approche de la fête de Thanksgiving, ajoutant que « les investisseurs tirent parti de certaines de ces divergences ».

L’indice Nasdaq .IXIC a perdu plus de 4 % en début de séance avant de clôturer en baisse de 0,62 %, tandis que le S&P 500 .SPX reculait de 0,25 % et que le Dow .DJI progressait de 0,33 %.

Cette vague de ventes s’est répercutée ailleurs, l’indice des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculant de 1,99 % et celui des marchés émergents .MSCIEF de 2,8 %.

« Nous n’avons toujours pas digéré le nouveau choc provoqué par Nvidia et le secteur technologique, et voilà qu’il faut désormais composer avec les droits de douane », a déclaré Aneeka Gupta, stratège en actions chez WisdomTree.

« Les marchés sont confrontés à l’IA, les banques centrales restent bellicistes, et si les droits de douane sont reconduits, cela ajoutera de la volatilité sur les marchés. »

Les actions européennes, qui avaient évolué à la hausse plus tôt grâce aux gains enregistrés par les titres des biens personnels et ménagers ainsi que ceux du commerce de détail, ont ensuite inversé la tendance. L’ .STOXX paneuropéen STOXX 600 a reculé de 1,06 %.

Plus tôt dans la journée, la vague de ventes généralisée, combinée à la baisse des rendements obligataires, avait fait ressortir des inquiétudes croissantes quant au fait que l’escalade des barrières commerciales pourrait peser sur la croissance mondiale et les bénéfices des entreprises. À la clôture du marché boursier américain, les cours du cuivre et de l’aluminium avaient progressé, et le bitcoin avait gagné 0,81 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé mercredi, mais se sont éloignés de leurs plus bas niveaux de la matinée. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 6,2 points de base à 4,84 % et s’apprêtait à enregistrer sa septième baisse quotidienne au cours des huit dernières séances.

Nvidia NVDA.O a cédé une partie des gains enregistrés en début de semaine, ce qui porte la baisse du titre à environ 10 % depuis lundi, date à laquelle le retour du directeur général Jensen Huang avait déclenché une hausse de 31,5 %. S&P Global Ratings a estimé que la société risquait une baisse de notation .

Les données ont montré que la confiance des consommateurs américains avait progressé plus que prévu en novembre, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans. Par ailleurs, les données ont révélé que l’économie américaine avait progressé bien plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre, et que l’inflation avait encore augmenté en octobre.

PRÉVISIONS DE TAUX

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de principales devises, dont le yen et l’euro, a reculé de 0,14 %, tandis que l’euro EUR= s’est apprécié de 0,11 % à 1,09 dollar .

Les données sur l’inflation et la croissance ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera ses taux d’intérêt le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé, la chute des actions américaines ayant poussé les investisseurs vers la sécurité relative de la dette souveraine. Le rendement de référence du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR a reculé de 4,73 points de base, à 3,218 %, contre 3,266 % mardi en fin de séance.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 3,21 dollars, soit 3,5 %, à 94,61 dollars le baril, après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué la plus grande raffinerie de pétrole d’Arabie saoudite. O/R

Les volumes d'échanges ont été faibles, et les marchés américains seront fermés jeudi.