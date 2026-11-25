Les marchés boursiers mondiaux s'effondrent alors que les droits de douane imposés par Trump secouent les marchés et que la vague haussière liée à l'IA s'essouffle

Les marchés mondiaux ont chuté mercredi dans un mouvement généralisé de vente des actifs à risque, les actions américaines ayant été durement touchées après que l’administration Trump a proposé de nouveaux droits de douane de grande envergure sur ses principaux partenaires commerciaux.

Les valeurs technologiques américaines ont mené la baisse dans un contexte de craintes liées à l’inflation et à une Réserve fédérale américaine adoptant une position restrictive, tandis que les investisseurs évaluaient les implications de ces droits de douane sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et la croissance économique. Les cours des bons du Trésor ont bondi, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges.

L'indice mondial des actions MSCI a reculé de 2,35%, tandis que les trois principaux indices américains ont chuté et que Nvidia a perdu plus de 8%.

L'indice Nasdaq .IXIC a reculé de 3,9%, le S&P 500 .SPX de 2,7% et le Dow .DJI de 1,7%. Cette vague de ventes s'est répercutée ailleurs, les actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculant de 2,28% et celles des marchés émergents .MSCIEF de 3,23%.

"Nous n’avons toujours pas digéré le nouveau choc provoqué par Nvidia et le secteur technologique, et voilà qu’il faut désormais composer avec les droits de douane", a déclaré Aneeka Gupta, stratège en actions chez WisdomTree.

"Les marchés sont confrontés à l’IA, les banques centrales restent bellicistes, et si les droits de douane sont reconduits, cela ajoutera de la volatilité sur les marchés."

Les actions européennes, qui avaient ouvert en hausse grâce aux gains enregistrés par les titres des biens de consommation courante, des produits ménagers et du commerce de détail, ont ensuite inversé la tendance. Le STOXX 600 paneuropéen .STOXX a reculé de 0,67%.

Cette vague de ventes généralisée, combinée à la baisse des rendements obligataires, à l’affaiblissement des cryptomonnaies et à la chute des cours des métaux industriels, a mis en évidence une inquiétude croissante quant au fait que l’escalade des barrières commerciales pourrait peser sur la croissance mondiale et les bénéfices des entreprises.

"Cela nous rappelle une fois de plus que, même si la justification juridique des droits de douane ne cesse d’évoluer, le protectionnisme américain devient de plus en plus difficile à démanteler", ont écrit les analystes d’ING dans une note.

"Si certains pensaient que la décision de la Cour suprême rendue en début d’année marquait le début de la fin du mur tarifaire américain, ils se trompent."

Nvidia NVDA.O a perdu environ la moitié des gains enregistrés en début de semaine, ce qui porte la baisse du titre à environ 14% depuis lundi, date à laquelle le retour du directeur général Jensen Huang avait déclenché une hausse de 31,5%.

Les données ont montré que la confiance des consommateurs américains avait progressé plus que prévu en novembre, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans.

PRÉVISIONS DE TAUX

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de principales devises, dont le yen et l’euro, a progressé de 0,15%, tandis que l’euro EUR= a reculé de 0,26% à 1,0936 $.

"La hausse des taux d’intérêt (continue) de poser des défis aux investisseurs et de saper la confiance dans la viabilité des structures de financement en place qui alimentent l’expansion de l’IA", a écrit Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux EMEA et les titres internationaux chez MUFG à Londres.

Les rendements des obligations d’État de la zone euro ont baissé, la chute des actions américaines ayant poussé les investisseurs vers la sécurité relative de la dette souveraine. Le rendement de référence du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR a reculé de 4,73 points de base, à 3,218%, contre 3,266% mardi en fin de journée.

Le Brent LCOc1 a progressé de 2,19% à 93,40 dollars le baril. O/R