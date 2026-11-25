Les marchés boursiers mondiaux reculent face à la menace de nouveaux droits de douane américains, tandis que le rebond lié à l'IA s'essouffle

Les marchés boursiers mondiaux ont fléchi mercredi , plombés par des informations faisant état de nouvelles menaces américaines de droits de douane et par un essoufflement de la reprise menée par le secteur technologique, tandis que le dollar s'est raffermi dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient ouvrir la voie à une hausse des taux d'intérêt de la Fed.

L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale, a reculé de 0,4 %, sous la pression d'une baisse de 3,2 % des actions asiatiques hors Japon .MISX00000PUS .

Les actions européennes .STOXX ont toutefois fait preuve d’une plus grande résilience, progressant de 0,5 % grâce aux hausses enregistrées dans les secteurs des biens de consommation et des produits ménagers, ainsi que dans le commerce de détail. Les valeurs automobiles .SXAP ont mené la hausse sectorielle, gagnant 2,4 % après avoir atteint cette semaine leur plus bas niveau depuis plus de six ans.

L’administration Trump s’apprête à publier d’ici peu les conclusions d’une enquête visant à lutter contre les excédents de capacité industrielle présumés chez 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, a rapporté Reuters, citant trois sources proches du dossier. De nouveaux droits de douane sur un large éventail de produits sont attendus.

“Cela nous rappelle une fois de plus que, même si la justification juridique des droits de douane ne cesse d’évoluer, le protectionnisme américain devient de plus en plus difficile à démanteler”, ont écrit les analystes d’ING dans une note.

“Si certains pensaient que l’arrêt rendu par la Cour suprême en début d’année marquait le début de la fin du mur tarifaire américain, ils se trompent.”

Les actions de Wall Street s'apprêtaient à prolonger leurs pertes de la veille, les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500 EScv1 reculant de 0,8 % et ceux sur le Nasdaq NQcv1 de 1,9 %.

Mardi, l’indice S&P 500 .SPX avait perdu 0,5 % et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, avait reculé de 1,5 %. Nvidia NVDA.O a cédé une partie de ses gains après le retour de Jensen Huang au poste de directeur général en début de semaine, reculant de 5,9 %, tandis qu’Anthropic ANT.O a chuté de 6,5 %, passant sous son cours d’introduction en bourse.

Les données avaient montré que la confiance des consommateurs américains avait progressé plus que prévu en novembre, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans.

PRÉVISIONS DE TAUX

L’attention des investisseurs se porte désormais sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelles de base aux États-Unis (PCE), attendues plus tard dans la journée, à la veille du jour férié de Thanksgiving, jeudi, aux États-Unis.

Le dollar s’est apprécié, soutenu par les discussions sur les droits de douane américains avant la publication des données sur le PCE, ce qui pourrait renforcer les anticipations du marché quant à une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six devises de référence, a progressé de 0,13 % à 103,97, récupérant ainsi une partie de sa baisse de 0,4 % enregistrée lors de la séance précédente.

“La hausse des taux d’intérêt pose des défis aux investisseurs et sape la confiance dans la viabilité des structures de financement en place qui alimentent l’expansion de l’IA”, a écrit Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux EMEA et les titres internationaux chez MUFG à Londres.

Ailleurs, l’euro EUR= a reculé de 0,16 % à 1,0946 dollar. Le yen JPY= a légèrement baissé de 0,04 % à 159,3 pour un dollar, tandis que la livre sterling GBP= s’est affaiblie de 0,2 % à 1,3081 dollar.

Le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=TWEB a reculé de 0,2 point de base, à 4,898 %.

Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé alors que les contrats à terme sur les actions américaines reculaient, poussant les investisseurs vers la sécurité relative de la dette publique, tandis que les prix de l'énergie fléchissaient. Le rendement de l'obligation allemande de référence à 10 ans DE10YT=RR a chuté à 3,235 %, soit près de son plus bas niveau en deux semaines.

Le Brent LCOc1 a reculé de 1 % à 90,56 dollars après une séance mouvementée mardi, au cours de laquelle les cours du brut avaient clôturé en hausse de plus de 2 % suite à l’annonce de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz et aux alentours. O/R