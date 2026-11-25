Les marchés boursiers mondiaux reculent face à la menace de nouveaux droits de douane américains, tandis que le rebond lié à l'IA s'essouffle

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté mercredi, plombés par la perspective de tensions commerciales mondiales liées aux nouveaux droits de douane américains, tandis que le dollar s'est raffermi dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis, qui pourraient ouvrir la voie à une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale, a reculé de 0,5 %, pénalisé par une baisse de 3,1 % des marchés asiatiques (hors Japon) .MISX00000PUS , fortement exposés au secteur des semi-conducteurs.

Les actions européennes .STOXX avaient fait preuve d’une plus grande résilience en début de séance, progressant de 0,5 % grâce aux hausses enregistrées par les titres des biens de consommation courante et des produits ménagers ainsi que par les valeurs du commerce de détail, avant de céder leurs gains. Les valeurs automobiles .SXAP ont mené la hausse sectorielle, gagnant 2,4 % après avoir atteint cette semaine leur plus bas niveau depuis plus de six ans.

« Nous n’avons toujours pas digéré le nouveau choc provoqué par Nvidia et le secteur technologique, et voilà qu’il faut désormais composer avec les droits de douane », a déclaré Aneeka Gupta, stratège en actions chez WisdomTree.

« Les marchés sont confrontés à l’intelligence artificielle, les banques centrales restent bellicistes, et si les droits de douane sont reconduits, cela ajoutera de la volatilité sur les marchés. »

L'administration Trump devrait annoncer très prochainement ces droits de douane , dans le cadre de ses efforts visant à remédier à ce qu'elle qualifie de surcapacité industrielle chez 16 de ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, a rapporté mardi Reuters, citant trois sources proches du dossier.

De nouveaux droits de douane sur un large éventail de produits sont attendus.

«Cela nous rappelle une fois de plus que, même si la justification juridique des droits de douane ne cesse d’évoluer, le protectionnisme américain devient de plus en plus difficile à démanteler», ont écrit les analystes d’ING dans une note.

« Si certains pensaient que la décision de la Cour suprême rendue en début d’année marquait le début de la fin du mur tarifaire américain, ils se trompent. »

Les actions de Wall Street s’apprêtaient à prolonger leurs pertes de la veille, les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 reculant de 2 % et ceux sur le Nasdaq NQcv1 de 3 %.

Mardi, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 0,5 % et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de 1,5 %. Nvidia NVDA.O a cédé une partie de ses gains après le retour de Jensen Huang au poste de directeur général en début de semaine, reculant de 5,9 %, tandis qu’Anthropic ANT.O a chuté de 6,5 %, passant sous son cours d’introduction en bourse.

Les données avaient montré que la confiance des consommateurs américains avait progressé plus que prévu en novembre, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans.

PRÉVISIONS DE TAUX

L’attention des investisseurs se porte désormais sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelles de base aux États-Unis (PCE), attendues plus tard dans la journée, avant le jour férié de Thanksgiving jeudi.

Le dollar s’est apprécié avant la publication des données sur le PCE, soutenu également par la perspective de nouveaux droits de douane américains. Une inflation plus élevée pourrait alimenter les anticipations du marché quant à une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six autres devises, a progressé de 0,1 % à 103,88, récupérant ainsi une partie de sa baisse de 0,4 % enregistrée lors de la séance précédente.

« La hausse des taux d’intérêt () pose des défis aux investisseurs et sape la confiance dans la viabilité des structures de financement en place qui alimentent l’expansion de l’IA », a écrit Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux EMEA et les titres internationaux chez MUFG à Londres.

Ailleurs, l’euro EUR= a reculé de 0,1 % à 1,0953 $. Le yen JPY= est resté stable face au dollar, tandis que la livre sterling GBP= s’est affaiblie de 0,4 % à 1,3085 $.

Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé alors que les contrats à terme sur les actions américaines reculaient, poussant les investisseurs vers la sécurité relative de la dette publique, tandis que les prix de l’énergie reculaient. Le rendement de l’obligation allemande de référence à 10 ans DE10YT=RR a chuté à 3,235 %, soit près de son plus bas niveau en deux semaines.

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,5 % à 91,87 dollars après une séance mouvementée mardi, au cours de laquelle les cours du brut avaient clôturé en hausse de plus de 2 % suite à l’annonce de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz et aux alentours. O/R