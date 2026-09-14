Les marchés boursiers mondiaux reculent alors que les cours du pétrole s'envolent et que les rendements obligataires grimpent

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(Entièrement actualisé: mise à jour des titres et des cours, et ajout des marchés américains)

* Les investisseurs misent massivement sur une hausse des taux de la Fed

* Les valeurs des semi-conducteurs reculent suite aux mises en garde des directeurs généraux du secteur de l'IA

* Le Brent progresse de près de 3% après les attaques et le report de la réunion à Oman

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent 5%

par Amanda Cooper et Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé lundi, la flambée des cours du pétrole et la hausse des rendements des obligations d’État ayant pesé sur l’appétit pour le risque à l’approche des réunions des banques centrales aux États-Unis et au Japon cette semaine.

À Wall Street, les valeurs technologiques et industrielles ont mené la baisse sur les trois principaux indices. Les actions liées à l’intelligence artificielle ont également subi des pressions après que les dirigeants d’OpenAI et d’Anthropic ont appelé à un ralentissement du développement de l’IA afin de gérer les risques et de protéger l’humanité.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,48%, le S&P 500 .SPX a perdu 0,78% et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 1,09 %.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 5%.

En Europe, le STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,34%, les hausses des valeurs pétrolières et gazières ayant été contrebalancées par les baisses du secteur technologique, qui a été entraîné à la baisse après les inquiétudes exprimées dans une lettre par le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, reprises par Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,89%. Son indice des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MISX00000PUS a perdu 0,73%.

HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernière cotation une hausse de 4% à 108,83 dollars le baril, après avoir progressé de près de 9% la semaine dernière. Les prix du diesel, de l’essence et du kérosène sont tous nettement plus élevés qu’avant la guerre en Iran, ce qui représente un coup dur pour les consommateurs.

L’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite a été temporairement fermé à la suite d’une attaque de drone, selon les autorités saoudiennes. La fermeture de cet oléoduc, qui permet à l’Arabie saoudite de contourner le détroit d’Ormuz en acheminant le pétrole vers la mer Rouge, menace jusqu’à 4% de l’approvisionnement mondial en pétrole.

“Il n’y a pas eu de véritable bouleversement sur les marchés boursiers face à des rendements de 5% et à des prix élevés du pétrole. Mais, clairement, il faut ajouter à ce tableau le fait que si la perturbation dans le détroit d’Ormuz se poursuit, nous devrons compter avec quelques hausses supplémentaires des taux par les banques centrales, ce que le marché anticipe déjà”, a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.

HAUSSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Les rendements des obligations d’État ont légèrement progressé après avoir enregistré la semaine dernière leur pire performance hebdomadaire depuis la mi-mai.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 5% pour la première fois depuis 2023, tandis que celui des obligations allemandes à 10 ans a dépassé les 3,54%, son plus haut niveau depuis 2009.

Les opérateurs estiment désormais à 90% la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux mercredi, ce qui pourrait constituer sa première hausse depuis mi-2023. La Banque centrale européenne a relevé ses taux la semaine dernière et a laissé entendre que d’autres hausses pourraient suivre si l’inflation s’accélère.

Les marchés anticipent également une probabilité d’environ 76% que la Banque du Japon relève son taux directeur de 25 points de base, à 1,25%, lors de sa réunion de vendredi. La Banque du Japon devrait également laisser entrevoir la possibilité d’un nouveau resserrement monétaire, alors qu’elle cherche à soutenir le yen à la suite d’une intervention qui a contribué à éloigner la devise de son plus bas niveau depuis 40 ans. 0#JPYIRPR

“La Fed est plus impatiente qu’auparavant, et les banques centrales sont plus impatientes qu’auparavant, y compris la BCE. Elles ne vont pas simplement laisser le temps faire son œuvre. Elles veulent prendre les devants”, a déclaré Samy Chaar.

Sur les marchés des changes, le dollar s’est apprécié face aux principales devises, notamment l’euro, le yen et le franc suisse. Il a progressé de 0,79% à 154,76 face au yen JPY=EBS et de 0,2% à 0,818 face au franc suisse CHF=EBS .

L'euro a reculé de 0,52% à 1,1538 dollar EUR=EBS .

Les cours de l'or ont baissé en raison de la hausse du dollar américain. L'or au comptant a reculé de 1,78%, à 4.270,29 dollars l'once.