Les marchés boursiers mondiaux en ordre dispersé entre la Chine et les Etats-Unis

Les Bourses mondiales étaient sans direction lundi, tiraillées entre des preuves d'une économie américaine toujours robuste et des indicateurs économiques moins bons que prévu en Chine.

Les marchés européens étaient à l'équilibre en restant prudents après une ouverture en hausse vite refroidie par les annonces sur l'économie chinoise.

Vers 08H10 GMT, Paris et Londres grappillaient respectivement 0,09% et 0,12%, tandis que Francfort perdait 0,06%.

En Asie, Shanghai a cédé 0,02% et Hong Kong baissait de 0,54% dans les derniers échanges. Les deux indices étaient lestés par le ralentissement inattendu des ventes de détail et de la production industrielle en juillet en Chine, en raison d'un rebond du Covid-19 et d'une crise dans l'immobilier.

En réaction à ces indicateurs décevants, la Banque centrale chinoise a abaissé plusieurs de ses taux directeurs pour soutenir l'économie.

La Bourse de Tokyo a terminé dans le vert (+1,14%), atteignant son plus haut niveau en clôture depuis le 5 janvier, dans le sillage de New York.

A Wall Street, les indices boursiers avaient conclu en hausse vendredi, la quatrième fois consécutive pour le Nasdaq, à dominante technologique. Le Dow Jones avait gagné 1,27%, le S&P 500 1,73% et le Nasdaq 2,09%.

"L'attention (des investisseurs) se porte cette semaine sur les consommateurs en Chine, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et il semble y avoir peu de raisons de se réjouir", prévient Michael Hewson, analyste à CMC Markets.

"Les mauvaises données chinoises accentuent les craintes de récession mondiale", ajoute Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Selon elle, si les indicateurs américains encourageants la semaine dernière "ont créé un soupçon d'espoir que les choses puissent aller mieux au second semestre, les membres de la Fed (la Banque centrale américaine) ont immédiatement prévenu que l'inflation aux Etats-Unis restait à un niveau particulièrement haut, ce qui nécessitera l'intervention prolongée" de l'institution.

En Europe, le scénario d'un tassement de l'inflation est encore moins probable alors que "les prix du gaz demeurent élevés du fait de l'inquiétude sur de possibles interruptions futures des livraisons venant de Russie", pointe du doigt M. Hewson. Selon lui, "le pire peut encore venir" en matière d'inflation.

Le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe prenait 1,52% à 209,255 euros le mégawattheure (MWh) vers 08H00 GMT. Il a bondi de près de 190% depuis le début de l'année, conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine.

Eurofins Scientific croît

Le géant français des laboratoires d'analyses a annoncé la signature d'un accord pour devenir actionnaire majoritaire du centre de recherche et d'analyse japonais QSAI, dont l'activité concerne le dépistage de pesticides et des tests alimentaires. Le titre du numéro un mondial du test alimentaire prenait 1,30% vers 08H00 GMT à Paris.

Hellofresh livre des résultats conformes

La société allemande de livraison de repas Hellofresh bondissait de 8,23% à 08H00 GMT. L'entreprise a confirmé ses résultats publiés dans un rapport préliminaire en juillet, faisant notamment état d'un Ebitda ajusté trimestriel en baisse de 7,5%.

SAS: son SOS reçu par les marchés

Placée depuis début juillet sous le régime des faillites aux États-Unis, la compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé dimanche un accord lui garantissant un prêt de 700 millions de dollars. Vers 08H00 GMT à Stockholm, le titre bondissait de 9,67%.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole étaient en baisse lundi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre lâchait 1,76% vers 08H00 GMT à 96,38 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre perdait 1,85% à 90,39 dollars.

L'euro cédait 0,24% face au billet vert à 1,0234 dollar vers 08H00 GMT.

Le bitcoin reculait de 1,18% à 24.031 dollars.

