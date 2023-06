Les marchés boursiers mondiaux en hausse, portés par la Chine

Les Bourses mondiales sont en hausse mardi, portées par les déclarations du Premier ministre chinois sur les bonnes perspectives de croissance de la deuxième économie mondiale, et attendant plusieurs indicateurs économiques en Amérique du Nord.

En Europe, après une ouverture en hausse, les principaux indices du Vieux continent gardaient cette tendance. Vers 07H30 GMT, Paris gagnait 0,42%, Londres 0,26%, Francfort 0,33% et Madrid 0,35%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé sa quatrième séance d'affilée en baisse tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 2,27% dans les derniers échanges, porté notamment par les espoirs de nouvelles mesures de soutien des autorités à l'activité économique chinoise.

"Cette année, nous avons l'espoir de pouvoir atteindre (notre) objectif de croissance", a déclaré le Premier ministre chinois, Li Qiang, qui tient dans son pays les rênes de l'économie, lors de l'ouverture du Forum économique mondial de Tianjin (nord de la Chine).

L'objectif est fixé à 5% pour 2023 par le gouvernement, alors même que "l'élan macroéconomique (du pays) ne montre que peu de signes évidents de reprise", souligne Stephen Innes de SPI Asset Management.

En comparaison, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine avait progressé l'an dernier de 3%, loin de l'objectif officiel de 5,5%, et à l'un des rythmes les plus faibles depuis quatre décennies.

Les investisseurs suivent également de près les banques centrales.

La Banque centrale européenne (BCE) organise un forum économique à Sintra, au Portugal. Des déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, sont attendues, ainsi que celles de représentants de la Banque d'Angleterre.

Suivront mercredi des déclarations du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell.

Les marchés surveilleront ce mardi l'indice de confiance des consommateurs en juin aux Etats-Unis et l'indice PCE, privilégié par la Fed pour mesurer l'inflation.

Les investisseurs s'attendent à voir des signaux de ralentissement de l'inflation, après les hausses de taux auxquelles la Fed procède depuis mars 2022.

Dans un contexte de ralentissement des marchés, "un discours plus ferme des banques centrales mondiales expose les investisseurs à un risque de repli encore plus important, d'autant plus si les données sur l'inflation de cette semaine sont élevées", estime Stephen Innes dans une note.

La tech s'envole en Asie

A la Bourse de Hong Kong, les valeurs technologiques étaient en hausse dans les derniers échanges.

Vers 07H25 GMT, Tencent et JD.com gagnaient plus de 3%, Alibaba 2,70%, Meituan 2,58% et Xiaomi 1,73%.

Le luxe en hausse en Europe

Les valeurs du luxe, sensibles au marché asiatique, étaient en hausse partout en Europe.

A Paris, LVMH gagnait 1,47% vers 07H25 GMT, Hermès 0,89%. Kering prenait 2,23% , après avoir annoncé le rachat de Creed auprès de fonds contrôlés par le gestionnaire d'actifs BlackRock et de Javier Ferrán, actuel président de l'entreprise.

A Londres, Burberry gagnait 0,94%. A Zurich, Swatch avançait de 0,66%, Richemont de 0,92%. A Milan Tod's prenait 0,68% et Salvatore Ferragamo 0,68%.

Point de côté pour JDSports

L'action du distributeur d'habillement JDSports Fashion reculait de 3,41% à Londres vers 07H25 GMT après une communication aux actionnaires avant l'AG du groupe indiquant que les ventes aux Etats-Unis "ralentissent", même si les stocks y demeurent à des niveaux "normaux".

Hausse du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole remontaient vers 07H20 GMT.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, gagnait 0,56% à 74,60 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, prenait 0,61% à 69,80 dollars.

Le prix du contrat européen de référence pour le gaz naturel, le TTF néerlandais, prenait 2,22% à 32,58 euros.

L'euro avançait de 0,31% à 1,0940 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,71% à 30.379 dollars.

