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Les marchés boursiers londoniens reculent légèrement, la hausse des prix du pétrole ravivant les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 12:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

Jeudi, les actions londoniennes ont oscillé autour de leurs plus bas niveaux depuis un mois, alors que les cours du pétrole continuaient d'alimenter les craintes inflationnistes au cours d'une semaine riche en données économiques, tandis que les valeurs énergétiques ont contribué à limiter les pertes.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,4 % à 10.627,80 points à 09h46 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a glissé de 0,38 %.

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeaient à plus de 100 dollars le baril, les attaques répétées des États-Unis et de l’Iran contre le trafic maritime ayant incité les marchés à se préparer à des perturbations de l’approvisionnement. O/R

* Les valeurs énergétiques .FTNMX601010 ont mené la hausse, progressant de 0,8 %, Shell SHEL.L et BP BP.L poursuivant leur remontée, en hausse respectivement de 0,7 % et 1 %.

* Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il s’attendait à ce que le conflit prenne fin après les élections de mi-mandat américaines de novembre, mais cette remarque n’a guère rassuré les investisseurs.

* Les banques .FTNMX301010 ont été les principaux freins à l’indice. HSBC HSBA.L a reculé de plus de 1,8 % après avoir annoncé que sa directrice financière, Pam Kaur, quitterait ses fonctions en 2027.

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 et les métaux industriels .FTNMX551020 ont toutes deux reculé: Rio Tinto RIO.L et Anglo American

AAL.L ont respectivement perdu 0,9 % et 1,5 %, alors même que les cours des métaux progressaient. MET/L GOL/

* Les rendements des obligations d'État britanniques ont augmenté , l'obligation de référence à 10 ans GB10YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis 19 ans et celles à plus courte échéance leur plus haut niveau depuis fin 2023.

* Les opérateurs attendent cette semaine les rapports sur l’inflation aux États-Unis et les données sur la croissance économique au Royaume-Uni, qui pourraient influencer les anticipations de taux d’intérêt dans ces économies.

* Les marchés anticipent une probabilité de 60 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux la semaine prochaine, mais s'attendent largement à ce que la Banque d'Angleterre maintienne ses taux inchangés, selon les données compilées par LSEG.

* Associated British Foods ABF.L a affiché la plus forte baisse du FTSE 100 avec un recul de 11,8 % après avoir annoncé une prévision de baisse des ventes à périmètre constant au quatrième trimestre pour la chaîne de mode à bas prix Primark.

* La société de génétique animale Genus GNS.L a chuté de 4,9 % après que son chiffre d’affaires annuel ajusté s’est révélé inférieur aux estimations consensuelles des analystes.

* Le groupe britannique de commerce électronique THG THG.L a perdu 7,1 % après avoir mis en garde contre un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires trimestriel en raison des nouveaux droits d’importation de l’UE.

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GENUS
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Gaz naturel
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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RIO TINTO
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SHELL
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THG
28,910 GBX LSE -8,80%
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