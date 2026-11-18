Les marchés boursiers européens restent stables, le secteur technologique compensant la faiblesse du secteur minier

Les actions européennes sont restées stables mercredi, les prévisions optimistes du fabricant de puces d'IA Nvidia ayant soutenu les valeurs technologiques malmenées, compensant ainsi la forte correction subie par les valeurs minières.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était pratiquement inchangé à 650,73 points à 08h08 GMT, après avoir enregistré lors de la séance précédente sa plus forte baisse journalière depuis le 20 mars.

L' .SX8P des valeurs technologiques européennes a progressé de 1,2 %, ASM International ASMI.AS gagnant environ 2 % et le géant des équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS progressant de 1,8 %.

Nvidia NVDA.O , largement considérée comme un indicateur clé du secteur de l’IA, a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel exceptionnel et présenté des perspectives optimistes, dissipant ainsi, pour l’instant, les inquiétudes concernant la direction de l’entreprise après que le président du conseil d’administration, Harvey Jones, eut rejeté l’idée de réintégrer l’ancien directeur général Jensen Huang.

Autre test majeur pour les valeurs technologiques: le laboratoire d’IA Anthropic fixera le prix de son introduction en bourse plus tard dans la journée de mercredi, la société visant une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars.

Les valeurs minières figuraient parmi les plus à la traîne, reculant de 3 % à un plus bas proche de 9 mois, alors que les cours du cuivre continuaient de baisser en raison des inquiétudes liées aux investissements dans l’IA et du raffermissement du dollar. MET/L

Le géant minier Glencore GLEN.L a chuté de 3,5 % et le producteur de cuivre Aurubis NAFG.DE a perdu 2,9 %.

Du côté des mouvements liés aux résultats, le fournisseur de données de crédit Experian EXPN.L a progressé de 3,7 % après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel supérieur aux estimations et annoncé un programme de rachat d’actions de 500 millions de dollars.