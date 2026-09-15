Les marchés boursiers européens reculent sous l'effet d'une baisse des valeurs bancaires et des craintes d'inflation liées au prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez "LIVE/" dans une fenêtre d'actualités)

Les actions européennes ont légèrement reculé mardi, plombées par les pertes enregistrées par les grandes banques, alors que la flambée des cours du pétrole et la hausse des rendements obligataires mondiaux ont freiné l'appétit pour le risque à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue plus tard dans la semaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX reculait de 0,4% à 633,3 points, à 07h07 GMT. La plupart des principales places boursières régionales étaient également en baisse.

Le secteur bancaire .SX7P comptait parmi les plus fortes baisses, reculant de 1,3%. La plupart des principaux secteurs du STOXX 600 étaient en baisse, à l'exception de la santé .SXEP et des voyages et loisirs .SXTP .

Les craintes d’inflation liées au pétrole, alimentées par l’escalade des tensions au Moyen-Orient, ne montraient aucun signe d’apaisement, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles les banques centrales du monde entier pourraient relever leurs taux d’intérêt cette année.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, a atteint pour la première fois depuis octobre 2023 le seuil psychologique clé des 5% lundi.

Les opérateurs parient de plus en plus sur une hausse des taux de 25 points de base par la Fed. La Banque centrale européenne a relevé ses taux pour la deuxième fois la semaine dernière.

Du côté des actions, le titre Deutz DEZG.DE a reculé de 4,5%. La société a proposé jusqu’à 10% de ses actions dans le cadre d’une augmentation de capital.