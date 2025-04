Les marchés boursiers européens reculent, entre guerre commerciale et résultats d'entreprises

Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le rouge jeudi 24 avril 2025 ( AFP / XAVIER GALIANA )

Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le rouge jeudi, les yeux rivés sur la guerre commerciale entre Washington et Pékin, tout en digérant une série de résultats trimestriels d'entreprises, notamment à Paris.

Vers 7H50 GMT (9H50 à Paris), Paris perdait 0,80% et Francfort 0,93%. Londres reculait légèrement (-0,18%) et Milan restait à l'équilibre (+0,09%).

Les marchés ont "de nombreuses interrogations concernant l'avenir des droits de douane" américains, commente John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Les investisseurs ont salué mercredi le ton plus conciliant des Etats-Unis dans leur conflit commercial avec Pékin, alors que le président américain Donald Trump avait évoqué la possibilité d'un accord commercial "équitable" avec la Chine.

Mais "pour éviter l'assombrissement des perspectives de croissance mondiale, un accord doit être trouvé rapidement", note Kathleen Brooks, du cabinet XTB.

Or, des propos du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent rapportés par la presse, selon lesquels un rééquilibrage sino-américain "pourrait prendre deux à trois ans", contribuent "quelque peu à freiner l'optimisme des marchés", avertit Lloyd Chan, de la banque MUFG.

"La volatilité va rester élevée, sous l'effet de l'incertitude tant qu'aucun accord définitif n'est conclu", soulignent les analystes de Natixis.

En Asie, Hong Kong perdait 1,04% et Shanghai restait stable (+0,03%) dans les derniers échanges vers 7H50 GMT. Tokyo a perdu 0,49%.

Le dollar poursuit son recul

La monnaie américaine avait repris des couleurs mercredi, rassurés par des propos conciliants de Donald Trump sur une possible désescalade des tensions commerciales entre Pékin et Washington, et sur la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais ce jeudi, le billet vert repart dans l'autre sens, chutant vers 8H00 GMT de 0,50%, par rapport à l'euro, à 1,1377 dollar pour un euro.

Depuis début avril, le dollar, fragilisé par la politique erratique du président américain et les craintes sur la croissance américaine, perd 5,01% par rapport à la monnaie européenne.

Côté obligataire, le taux d'emprunt à dix ans américain atteignait 4,35%, contre 4,38% la veille en clôture.

Pluie de résultats à Paris

La saison des résultats trimestriels d'entreprises s'intensifie, notamment à Paris. La plupart sont mal reçus par les investisseurs.

Le groupe Dassault Systèmes plongeait de 9,01% vers 7H50 GMT, après avoir enregistré une chute de son bénéfice net de 8,8% au premier trimestre et revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour 2025 en raison de la dégradation du contexte macroéconomique.

Thales reculait lui de 3,99%, après avoir perdu plus de 5% dans les premiers échanges, à la suite de la publication de résultats trimestriels, où il a fait état de prises de commandes décevantes, par rapport aux prévisions des analystes.

Le groupe de luxe Kering plongeait de 6,40%. Il a annoncé mercredi des ventes en baisse de 14% à 3,88 milliards d'euros sur le premier trimestre 2025 et "redouble(r) de vigilance pour surmonter les turbulences macro-économiques".

Le constructeur automobile Renault gagnait 1,49%, après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au premier trimestre, à 11,7 milliards d'euros (-0,3%), avec une hausse des ventes de voitures électriques et hybrides.

Adidas en forme

L'équipementier sportif prenait 1,66% vers 7H40 GMT à la Bourse de Francfort. Il a annoncé mercredi une performance en forte hausse au premier trimestre 2025, dépassant les prévisions malgré les incertitudes croissantes sur les droits de douane.

Nokia plonge

Le groupe finlandais Nokia chutait de 6,43% à Stockholm. L'entreprise a connu au premier trimestre une perte nette de 60 millions d'euros, au-dessus de ce qu'avaient prédit les analystes interrogés par Bloomberg, contre un bénéfice net de 438 millions sur la même période un an plus tôt.

Le pétrole en hausse

Les cours du pétrole évoluent en hausse. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,98% à 66,77 euros. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate gagnait lui 1,10% à 62,96 dollars.