Les marchés boursiers européens ont atteint leur plus bas niveau depuis deux semaines, sous l'effet de la faiblesse des valeurs minières et de la prudence qui règne à l'approche de l'introduction en bourse d'Anthropic

Les actions européennes ont reculé de 1 % mercredi, plombées par les valeurs minières et énergétiques, les investisseurs restant prudents à l'approche de l'introduction en bourse de la société d'IA Anthropic, un test décisif de l'appétit du marché pour ce secteur.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 1,03 % à 644,05 points, enregistrant ainsi sa troisième séance consécutive de baisse et son plus bas niveau de clôture depuis le 6 novembre. Toutes les principales places boursières régionales ont reculé, le FTSE 100 .FTSE de Londres, fortement exposé aux matières premières, perdant 1,3 %.

Le STOXX 600 se situe désormais à plus de 3 % en dessous du plus haut historique qu'il avait atteint la semaine dernière.

Les valeurs minières .SXPP ont mené la baisse, reculant de 4,7 %, leur plus forte chute journalière depuis le 15 mai, alors que les cours du cuivre ont chuté à leur plus bas niveau depuis sept mois. MET/L

Glencore GLEN.L et Aurubis NAFG.DE ont toutes deux perdu plus de 5 %.

Les valeurs pétrolières .SXEP ont reculé de 2,1 %, suivant la baisse des cours du brut.

« Nous attendons cette introduction en bourse d’Anthropic », a déclaré Alexis Bert, responsable des actions au comptant pour l’Europe chez Marex. « Les fonds levés représentent une somme considérable, ce qui pourrait potentiellement réduire la liquidité du marché. »

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont terminé en baisse après avoir cédé leurs gains antérieurs, les investisseurs attendant la fixation du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic prévue plus tard dans la journée de mercredi. La société vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars.

Aux États-Unis, l’indice Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a reculé, les actions du géant de l’IA Nvidia NVDA.O ayant baissé après que ses prévisions optimistes n’ont pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant le secteur de l’IA.

Le fabricant européen d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS a progressé de 1,9 %, mais a perdu la majeure partie de ses gains enregistrés plus tôt.

Parmi les autres titres, le constructeur ferroviaire français Alstom ALSO.PA a chuté de 7,2 % après avoir annoncé une perte nette de 822 millions d’euros (902 millions de dollars), ce qui a accentué la pression déjà exercée par un avertissement publié plus tôt ce mois-ci concernant des retards de certification.

Le fournisseur de données de crédit Experian EXPN.L a progressé de 1,7 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires semestriel supérieur aux estimations et un programme de rachat d’actions de 500 millions de dollars.

Puma PUMG.DE a reculé de 1 % après que son concurrent américain Nike a laissé entrevoir une concurrence plus rude, faisant craindre que les fabricants européens de vêtements de sport ne voient leur pouvoir de fixation des prix s'affaiblir face à la hausse des coûts des intrants prévue en 2027.

La Deutsche Bank DBKGn.DE a chuté de 3,1 %, prolongeant ainsi la baisse de 6 % enregistrée mardi après la fuite d’une importante quantité de documents internes, qui a ravivé l’examen minutieux de ses transactions passées.

Par ailleurs, Reuters a rapporté que les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) discuteraient la semaine prochaine d'une hausse des réserves obligatoires pour les banques de la zone euro, une mesure qui réduirait la liquidité du système financier et allégerait la charge d'intérêts de la BCE.

(1 dollar = 0,9115 euro)