Les marchés boursiers européens frôlent des niveaux records, tandis que le dollar s'apprécie sur fond de spéculations concernant une hausse des taux d'intérêt

Les actions européennes se sont maintenues près de leurs plus hauts historiques vendredi, après une semaine marquée par l'affaire impliquant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et une espionne chinoise présumée, tandis que le dollar frôlait son plus haut niveau depuis 19 mois en raison de la possibilité d’une hausse des taux plus importante que prévu de la part de la Réserve fédérale le mois prochain.

Jensen Huang a démissionné jeudi de son poste de directeur général du fabricant américain de puces électroniques. Son départ pourrait avoir des conséquences considérables sur la politique américaine d’exportation de puces électroniques, ainsi que sur l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle et sa chaîne d’approvisionnement, compte tenu des efforts déployés par Jensen Huang pour préserver l’accès au marché chinois et de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu'il ne savait pas si la femme d’affaires chinoise au cœur du scandale était une espionne.

Les actions liées à l’IA en Chine ont chuté après la démission de Jensen Huang, mais les indices à Taïwan , au Japon et en Corée du Sud ont progressé pendant la nuit, les investisseurs ayant minimisé les inquiétudes concernant l’impact du scandale sur l’essor mondial de l’IA.

« Jensen Huang a clairement été un directeur général très en vue et son nom est indissociable de l’énorme succès de Nvidia. Ce dont nous ne pouvons pas être sûrs, c’est du rôle de cette personnalité clé dans les projets de Nvidia », a déclaré Tristan Hanson, gestionnaire de fonds multi-actifs chez M&G.

« C’est une nouvelle importante et nous allons devoir suivre l’évolution de la situation, mais le thème de l’IA dépasse largement la personne de Jensen Huang… L’essor de la technologie de l’IA ne repose pas sur un seul individu. »

L’indice européen STOXX 600 .STOXX , qui avait atteint un niveau record lors de la séance précédente, progressait de moins de 0,1 % à 10 h 15 GMT et s’apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire . Le FTSE 100 de Londres gagnait 0,2 % .FTSE tandis que le DAX allemand progressait de moins de 0,1 % .GDAXI .

L’indice MSCI World Equity reculait de moins de 0,1 % .MIWD00000PUS .

Microsoft a indiqué que ses services Outlook, Teams et Copilot étaient hors service , ce qui a entraîné des perturbations chez les sociétés de courtage et des retards dans la publication des résultats des entreprises.

LE DOLLAR EN HAUSSE, LES TRADERS PARIENT SUR DES HAUSSES DE TAUX

L’indice du dollar s’établissait à 103.19, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis avril 2025, les traders renforçant leurs paris sur une hausse des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale américaine le mois prochain, supérieure aux prévisions. Les données sur l’inflation américaine publiées mardi ont montré que les prix de l’alimentation et du logement avaient augmenté pour le troisième mois consécutif, et les déclarations de certains responsables de la Fed ont été perçues comme bellicistes.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 12 % la probabilité d'une hausse « géante » de 50 points de base par la Fed en décembre, contre zéro il y a une semaine.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, le rendement à 2 ans atteignant son plus haut niveau depuis un mois US2YT=RR .

Les rendements des obligations d’État européennes ont progressé, le rendement allemand à 10 ans s’établissant à 3.3668 % DE10YT=RR . L’euro est resté stable à 1.1054 dollar EUR= .

Tristan Hanson, de M&G, a déclaré que de nouvelles hausses des taux «pourraient sembler un peu précipitées», car il s'attend à ce que certains des facteurs à l'origine de l'inflation — notamment le choc pétrolier — s'atténuent à l'avenir.

Les cours du pétrole s’orientaient vers une deuxième baisse hebdomadaire, après une semaine marquée par la volatilité, durant laquelle les espoirs initiaux d’un rapprochement dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont été contrebalancés par des frappes contre des infrastructures saoudiennes menées par les Houthis yéménites soutenus par l’Iran, ainsi que par des attaques contre des pétroliers transportant du brut hors du Golfe.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,4 % à 95.45 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a cédé 0,8 % à 88.04 dollars le baril.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,5 % à 3.897.36 dollars l'once. GOL/