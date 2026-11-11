Les marchés boursiers européens frôlent des niveaux records, portés par l'optimisme suscité par Siemens et CoreWeave AI

L'indice de référence européen STOXX 600 a progressé mercredi et s'est approché d'un niveau record, les prévisions optimistes de Siemens Energy et de la société américaine CoreWeave ayant renforcé la confiance dans le secteur de l'IA, tandis que les craintes liées à l'inflation ont tempéré l'optimisme.

L'indice paneuropéen .STOXX a gagné 0,2% à 660 , 06 points à 10 h 25 GMT et était à deux doigts de dépasser le record atteint en août.

Le DAX allemand .GDAXI a surperformé ses homologues régionaux , Siemens Energy ENR1n.DE progressant de 8,3% après que le fabricant d’équipements d’IA a revu à la hausse ses prévisions de marges bénéficiaires pour 2027 et annoncé son intention de plus que tripler son dividende.

Les actions de ses concurrents Schneider Electric SCHN.PA et Legrand LEGD.PA ont progressé respectivement de 2,4% et 1,5%, tandis que l’ensemble du secteur technologique .SX8P a gagné 2%.

L’optimisme autour de l’IA a été particulièrement stimulé par la société de néocloud CoreWeave < CRWV.O>, qui a annoncé qu’elle deviendrait rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028. L’entreprise était au cœur des craintes d’une bulle de l’IA qui ont déclenché une chute des marchés mondiaux la semaine dernière.

"La grande incertitude actuelle est de savoir si l’ensemble de ces investissements dans l’IA sera réellement rentable. Et toutes les entreprises du secteur de l’IA ne seront pas rentables. Au cours des deux à trois prochains mois, nous observerons donc ce que les représentants de ces entreprises nous diront au sujet de leurs activités", a déclaré Thomas Romig, directeur des investissements multi-actifs chez Assenagon.

M. Romig a également indiqué qu’en Europe, il privilégiait actuellement les valeurs plus défensives, notamment les biens de consommation courante et d’autres secteurs axés sur la valeur, tels que la banque et les télécommunications.

Les secteurs européens relativement moins exposés à l’IA ont toutefois sous-performé mercredi, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq américain, à forte composante technologique NQcv1 , ont bondi de 1,8% grâce à l’optimisme lié à l’IA.

L’indice STOXX du commerce de détail .SXRP , celui de l’alimentation et des boissons .SX3P et celui des médias .SXMP ont mené la baisse.

Le fabricant tchèque de munitions et d’armes CSG CSG.AS a chuté de 18% après avoir revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle pour l’ensemble de l’année , pesant ainsi sur l’ensemble du secteur de la défense .SXPARO .

Vestas VWS.CO figurait parmi les plus fortes baisses du STOXX 600, reculant de 3% après avoir annoncé un résultat d'exploitation au troisième trimestre inférieur aux estimations.

Les investisseurs suivaient également de près les perspectives en matière de taux d’intérêt, au lendemain de la publication de chiffres de l’inflation américaine plus élevés que prévu et d’une série de commentaires bellicistes de la part des responsables de la Réserve fédérale , qui ont renforcé les arguments en faveur d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt le mois prochain.

Le rebond des cours du Brent LCOc1 à la suite des attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz a également alimenté les craintes inflationnistes en Europe, grande importatrice d’énergie.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne maintienne ses taux inchangés le mois prochain et procède éventuellement à une hausse en février.

Le président de la Bundesbank , Joachim Nagel, a déclaré que la plus grande économie européenne , l’Allemagne, se redressait plus rapidement que prévu.