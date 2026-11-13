Les marchés boursiers européens devraient afficher une hausse hebdomadaire, tandis que le dollar avoisine son plus haut niveau depuis 19 mois sur fond de spéculations concernant une hausse des taux d'intérêt

Les actions européennes ont légèrement reculé vendredi, mais devraient tout de même afficher une hausse hebdomadaire, les marchés ayant largement ignoré la liaison du directeur général de Nvidia avec une espionne chinoise présumée, tandis que le dollar s'est rapproché de son plus haut niveau depuis 19 mois , les paris se multipliant sur une hausse plus importante des taux de la Réserve fédérale le mois prochain .

Jensen Huang a démissionné jeudi de son poste de directeur général du fabricant américain de puces . Son départ pourrait avoir des conséquences considérables sur la politique américaine d’exportation de puces, ainsi que sur l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle et sa chaîne d’approvisionnement, compte tenu des efforts déployés par M. Huang pour préserver l’accès au marché chinois et de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

Le ministère américain de la Justice a déclaré ne pas savoir si la femme d’affaires chinoise au cœur du scandale était une espionne.

Les actions liées à l’IA en Chine ont chuté après la démission de Huang, mais les indices à Taïwan , au Japon et en Corée du Sud ont progressé pendant la nuit, les investisseurs minimisant les inquiétudes quant à l’impact du scandale sur l’essor mondial de l’IA.

« Jensen Huang a clairement été un directeur général très en vue et son nom est indissociable de l’énorme succès rencontré par Nvidia. Ce dont nous ne pouvons être sûrs, c’est du rôle que joue cette personnalité clé dans les projets de Nvidia », a déclaré Tristan Hanson, gestionnaire de fonds multi-actifs chez M&G.

« Le thème de l’IA dépasse largement la figure de Jensen Huang… L’essor de la technologie de l’IA ne repose pas sur une seule personne. »

L’indice européen STOXX 600 .STOXX , qui avait atteint un niveau record lors de la séance précédente, reculait d’environ 0,1 % à 12 h 54 GMT et s’apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 2 % , soutenu par la croissance des bénéfices dans les secteurs moins exposés au secteur de l’IA. À Londres, le FTSE 100 progressait de 0,1 % .FTSE tandis que le DAX allemand reculait de 0,2 % .GDAXI .

L’indice MSCI World Equity a reculé de moins de 0,1 % .MIWD00000PUS . Les contrats à terme de Wall Street affichaient des résultats mitigés. L’action Nvidia NVDA.O a progressé de 2,6 % en pré-ouverture après avoir perdu environ 11 % entre lundi et jeudi .

Une panne de plus de 12 heures de Microsoft Outlook et Teams a paralysé vendredi les communications des entreprises et des administrations publiques du monde entier, obligeant certaines organisations à se rabattre sur les télécopieurs et entraînant l’annulation d’au moins un rachat d’obligations en Europe.

LE DOLLAR EN HAUSSE, LES TRADERS PARIENT SUR DES HAUSSES DE TAUX

L’indice du dollar s’établissait à 103,27, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis avril 2025, les traders renforçant leurs paris sur une hausse des taux de 50 points de base le mois prochain par la Réserve fédérale américaine, supérieure aux prévisions. Les données sur l’inflation américaine publiées mardi ont montré que les prix de l’alimentation et du logement avaient augmenté pour le troisième mois consécutif, et les traders ont interprété comme « bellicistes » les déclarations de certains responsables de la Fed.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 12 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base des taux de la Fed en décembre, contre zéro il y a une semaine.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, le rendement à 2 ans atteignant son plus haut niveau depuis un mois US2YT=RR .

Les rendements des obligations d’État européennes ont progressé, le rendement allemand à 10 ans s’établissant à 3,39 % DE10YT=RR . L’euro est resté stable à 1,1048 dollar EUR= .

M. Hanson, de M&G, a déclaré que de nouvelles hausses des taux «pourraient sembler un peu précipitées», car il s’attendait à ce que certains des facteurs à l’origine de l’inflation — notamment le choc pétrolier — s’atténuent à l’avenir.

Les cours du pétrole s’orientaient vers une deuxième baisse hebdomadaire, après une semaine marquée par la volatilité, au cours de laquelle les espoirs initiaux d’un rapprochement dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont été contrecarrés par des frappes contre des infrastructures saoudiennes menées par les Houthis yéménites soutenus par l’Iran, ainsi que par des attaques contre des pétroliers transportant du brut hors du Golfe.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,33 % à 96,17 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a reculé de 0,2 % à 88,57 dollars le baril.

L'or au comptant XAU= a gagné 0,3 % à 3 887,66 dollars l'once. GOL/