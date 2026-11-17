Les marchés boursiers européens connaissent leur pire journée depuis huit mois en raison des inquiétudes liées à l'IA ; la Deutsche Bank plonge

Les actions européennes ont chuté de plus de 1 % mardi, entraînées par les valeurs technologiques, les investisseurs réduisant leur exposition au risque avant la publication des résultats de Nvidia, suite à une série de ventes massives sur les titres liés à l'intelligence artificielle.

L'indice de référence STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 1,75 % à 650,72 points, sa plus forte chute journalière depuis le 20 mars. Tous les principaux indices régionaux ont reculé, le DAX allemand .GDAXI perdant plus de 2 %.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont chuté de 3,9 %, leur plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 3 février.

ASML ASML.AS , l’une des plus grandes entreprises technologiques européennes, a chuté de 5,3 %, tandis que les fabricants d’équipements liés à l’IA, Siemens Energy ENR1n.DE et Legrand LEGD.PA , ont perdu respectivement 3,1 % et 1,4 %.

Deutsche Bank DBKGn.DE a chuté de 6 % après que des articles de presse , s'appuyant sur des documents divulgués, ont détaillé les relations de la banque avec certains de ses clients, notamment des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le défunt financier Jeffrey Epstein.

Le STOXX 600 affiche désormais une baisse de 2,5 % par rapport au plus haut historique atteint la semaine dernière, après qu’une série de fortes ventes massives sur les titres liés à l’IA a pesé sur le moral des investisseurs.

« Je m’attends à ce que les actions européennes résistent assez bien », a déclaré Sebastian Mackay, directeur des investissements chez le gestionnaire de fortune True Potential, soulignant la pondération plus faible des valeurs technologiques dans les indices européens par rapport à ceux des États-Unis.

« Il y aura évidemment des répercussions, car la technologie et les investissements dans ce secteur ont été un moteur essentiel de la croissance économique », a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent les résultats du fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O , attendus mardi en fin de journée. Le titre a fortement chuté depuis le départ soudain de son directeur général de longue date, Jensen Huang, en raison de ses relations avec ses employés et de liens présumés avec les services de renseignement chinois.

L’entrée en bourse très attendue du laboratoire d’IA Anthropic, prévue plus tard cette semaine, est également considérée comme un test décisif de l’appétit des investisseurs pour les investissements liés à l’IA.

Washington a annoncé lundi qu’il allait restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia.

Parmi les autres secteurs, les valeurs minières .SXPP ont reculé de 1,4 %, atteignant leur plus bas niveau depuis près de huit mois, alors que les cours du cuivre ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de quatre mois.

Le groupe chimique Evonik EVKn.DE a progressé de 4,2 % après que Bloomberg News a rapporté que BASF BASFn.DE préparait une nouvelle offre publique d’achat sur son rival allemand, plus petit.

Le courtier en ligne XTB XTB.WA a chuté de 17,5 %, devenant ainsi la valeur la moins performante du STOXX 600, après que l’autorité de surveillance financière polonaise a déclaré disposer de « plusieurs idées » d’intervention sur le marché des contrats sur différence (CFD), qu’elle présenterait prochainement.