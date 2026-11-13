Les marchés boursiers européens clôturent leur meilleure semaine depuis juin, les bons résultats des entreprises ayant redonné confiance aux investisseurs

Les actions européennes ont peu évolué vendredi, mais ont enregistré leur meilleure semaine depuis fin juin, les bons résultats d'entreprises et une rotation hors du secteur technologique à l'échelle mondiale ayant aidé les investisseurs à faire abstraction des risques géopolitiques et de la volatilité des valeurs liées à l'IA.

L'indice STOXX 600 .STOXX a clôturé stable à 664,14 points, après avoir progressé de plus de 2% sur la semaine. L'indice Euro STOXX des banques .SX7E , qui regroupe les valeurs phares du secteur, a progressé de plus de 4% cette semaine et a tiré la hausse générale.

Des résultats solides, associés à une baisse des cours du pétrole alimentée par l’espoir d’un éventuel apaisement du conflit entre les États-Unis et l’Iran en début de semaine, ont permis au STOXX 600 de franchir jeudi son plus haut historique pour la première fois depuis août.

Les analystes ont également souligné les facteurs structurels favorables susceptibles de renforcer les perspectives de l’Europe à long terme.

“L’Europe met en place son programme de réarmement, son programme industriel, son autonomie stratégique, ses infrastructures énergétiques et sa défense”, a déclaré Jitania Kandhari, directrice adjointe des investissements (CIO) chargée des solutions et des actifs multiples chez Morgan Stanley Investment Management.

“Cela se répercute désormais sur différents secteurs de l’économie et des marchés. Lorsque les investissements en dépenses d’équipement reprennent, cela a des retombées positives”, a-t-elle ajouté.

Reflétant cet optimisme, Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois pour l'indice STOXX 600, le faisant passer de 695 à 700 points.

LE SECTEUR TECH PERD DE VIGUEUR

Vendredi, le secteur technologique .SX8P a reculé de 1,3%, en tête des baisses.

L’incertitude quant aux perspectives du secteur de l’IA s’est répercutée sur les marchés mondiaux à la suite de la démission soudaine de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, les investisseurs s’inquiétant de l’avenir de ce géant de l’IA qui a largement soutenu la reprise des marchés mondiaux.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles qu’Infineon IFXGn.DE et Aixtron AIXGn.DE , ont chacune reculé de plus de 4%, tandis que les fabricants d’équipements d’IA, comme Schneider Electric SCHN.PA et Legrand LEGD.PA , ont également enregistré des baisses.

La prudence s’est encore renforcée, les cours du pétrole brut ayant fluctué au cours de la séance, alors que l’accent mis par Washington sur le blocus de l’Iran et le renforcement d’autres pressions économiques a apaisé les craintes d’une reprise du conflit direct au Moyen-Orient. O/R

Les investisseurs ont également pris en compte certains résultats d’entreprises vendredi.

Wise Group WISEa.L a progressé de 7,7%, se hissant en tête de l’indice de référence après que la société de transfert d’argent a annoncé une hausse de 23% de son chiffre d’affaires net au premier semestre de son exercice fiscal.

À l’inverse, Richemont CFR.S a reculé de 3,8% après que le propriétaire de Cartier a annoncé des ventes inférieures aux attentes dans sa division joaillerie au deuxième trimestre.

Acciona ANA.MC a chuté de 8%, se retrouvant en queue de peloton de l’indice après que sa filiale Acciona Energia ANE.MC a annoncé qu’elle n’atteindrait pas son objectif de 2 milliards d’euros (2,21 milliards de dollars) pour son programme de rotation d’actifs.

Côté données, l'économie de la zone euro a progressé de 0,4% en glissement trimestriel au troisième trimestre, selon une estimation préliminaire du produit intérieur brut publiée par l'agence statistique de l'UE.

(1 dollar = 0,9065 euro)