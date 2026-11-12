Les marchés boursiers européens atteignent des niveaux records après que la « tempête Nvidia » a secoué l'Asie

De nouvelles turbulences ont secoué les marchés boursiers mondiaux jeudi, alors qu’un scandale d’espionnage menaçait de coûter son poste au directeur général du géant des puces Nvidia , tandis que les rendements des bons du Trésor américain frôlaient à nouveau les 5 % et que le dollar atteignait son plus haut niveau depuis 19 mois, sur fond de renforcement des anticipations de hausse des taux américains.

L’Europe a connu un début de séance encourageant: l’indice STOXX 600 .STOXX , relativement peu exposé au secteur technologique, a atteint son plus haut niveau historique depuis août, mais ailleurs, les tensions se faisaient sentir. .EU

Les marchés asiatiques ont subi des baisses pendant la nuit après que des informations indiquant que le conseil d’administration de Nvidia s’était réuni pour décider du sort de son dirigeant de longue date, Jensen Huang , ont fait plonger le titre de la société de près de 7 % lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains. .N

Les entreprises technologiques chinoises qui utilisent les puces de Nvidia pour leurs modèles d’IA ont fortement chuté à Hong Kong. Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK ont respectivement perdu 6,7 % et 2,6 %, sur fond d’inquiétudes quant à la possibilité que Washington restreigne désormais l’accès aux centres de données offshore équipés des processeurs les plus avancés.

De nombreux autres enjeux des marchés mondiaux ont également refait surface.

Le Brent a rebondi au-dessus de 92 dollars le baril LCOc1 , les tensions persistantes au Moyen-Orient compensant la hausse de la production régionale, tandis que le dollar .DXY , =USD atteignait son plus haut niveau depuis avril dernier, dans le sillage des annonces de droits de douane faites par le président américain Donald Trump à l’occasion du « Jour de la Libération ».

La devise américaine s’est appréciée de près de 1,5 % depuis que les chiffres d’inflation élevés publiés en début de semaine ont déclenché une réévaluation des anticipations concernant une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

Il y a une semaine, les opérateurs estimaient à une chance sur trois que la banque centrale américaine maintiendrait ses taux inchangés. Aujourd’hui, ils tablent sur une probabilité de 90 % d’une hausse de 25 points de base et attribuent une probabilité de 9,2 % à une hausse plus importante de 50 points de base, selon l’outil FedWatch du CME Group.

« L'affaire Nvidia a contribué à créer un mouvement d'aversion au risque qui fait monter le dollar », a déclaré Kit Juckes, stratège chez Société Générale.

« Le facteur déterminant réside toutefois dans le changement radical de ton concernant l’inflation… Le marché a désormais tranché la question de savoir s’il existe ou non un problème d’inflation. »

LES INQUIÉTUDES DE WALL STREET

Ce changement s’est également fait sentir sur le marché obligataire. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a brièvement franchi à nouveau la barre des 5 % en Europe, après la fermeture des marchés obligataires américains mercredi.

La dynamique est toutefois restée modérée. Le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR — référence pour une grande partie de l’Europe — a légèrement reculé à 3,3 %, même s’il s’apprêtait tout de même à afficher une hausse hebdomadaire d’environ 5 points de base.

Contrairement aux indices boursiers européens qui ont atteint des niveaux records, les contrats à terme de Wall Street ont reculé de 0,5 % dans le sillage de la polémique autour de Nvidia, une entreprise qui était encore récemment la plus valorisée au monde.

Une avalanche d’articles a révélé que le conseil d’administration de Nvidia s’était réuni mercredi soir pour décider s’il fallait évincer son directeur général de longue date, Huang , à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine. Le New York Times a également rapporté que Huang avait eu une liaison avec une autre cadre de Nvidia .

« La situation est catastrophique sous tous les angles », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma.

« Je pense que le conseil d’administration ne le limogera pas tant qu’il n’aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure connue du secteur technologique, pour le remplacer », a-t-il ajouté. « En fin de compte, n’oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA. »

On ignore encore qui pourrait remplacer Huang au poste de directeur général s'il venait à partir . Dans le même temps, les fabricants chinois de GPU ont vu leurs actions s'envoler jeudi, les investisseurs espérant que les difficultés de Nvidia aideraient les fournisseurs locaux de puces à gagner des parts de marché.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank, a déclaré que les résultats de Nvidia, attendus mardi prochain, constitueraient le prochain test décisif.

« Des résultats solides pourraient réaffirmer la dynamique de croissance de l’IA, mais ne suffiraient peut-être pas à effacer entièrement la décote liée aux problèmes de gouvernance », a-t-elle déclaré.