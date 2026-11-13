Les marchés boursiers et les devises affichent des résultats mitigés alors que le départ du directeur général de Nvidia pèse sur les valeurs chinoises du secteur de l'IA

par Sudeshna Ghoshal et Ragini Mathur

Les actions des marchés émergents ont affiché des résultats mitigés vendredi, les titres liés à l'IA subissant des pressions après la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, leader du secteur des puces électroniques, tandis que les investisseurs évaluaient les signaux émis par les banques centrales et les données économiques des pays d'Europe centrale et orientale.

Les devises des marchés émergents sont restées globalement stables, les marchés évaluant le renforcement du dollar américain =USD et la récente volatilité des cours du pétrole.

Le dollar s'est légèrement affaibli vendredi, mais est resté proche de ses plus hauts niveaux depuis 19 mois après que les chiffres de l'inflation américaine, publiés cette semaine et plus élevés que prévu, ont renforcé les anticipations d'une hausse exceptionnelle des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale le mois prochain. Les marchés anticipent une probabilité d'environ 13% pour une telle mesure, selon l'outil CME FedWatch.

"Nous pensons que le contexte de hausse des taux sera moins favorable aux devises de carry trade, car nous devrions assister à une plus grande volatilité des taux d'intérêt. En revanche, les devises des marchés émergents à faible rendement, qui ont peut-être sous-performé, pourraient disposer d'une certaine marge de reprise", a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex.

Les cours du pétrole ont affiché une évolution mitigée et s'orientaient vers une deuxième baisse hebdomadaire, l'accent mis par les États-Unis sur leur blocus de l'Iran et d'autres pressions économiques ayant apaisé les craintes d'une reprise du conflit direct, même si les attaques contre les navires de transport restaient un risque pesant sur l'approvisionnement. O/R

Le won sud-coréen KRW= est resté stable face au dollar, tandis que la roupie indienne INR= a perdu 0,2%. La livre turque TRYTOM=D3 et le rand sud-africain ZAR= ont reculé respectivement de 0,2% et 0,5%.

L'indice MSCI des devises des marchés émergents .MIEM00000CUS a reculé de 0,07% et s'apprête à enregistrer une troisième semaine consécutive de baisse.

Sur les marchés boursiers, les investisseurs ont vendu les titres des développeurs de modèles d'IA et des fournisseurs de matériel chinois exposés aux États-Unis, craignant que la démission de Huang ne creuse davantage le fossé technologique entre les deux plus grandes économies mondiales.

Z.AI Co 2513.HK et MiniMax Group 0100.HK ont fortement chuté en raison des craintes liées à un accès restreint aux puces d'IA de pointe. Les fournisseurs de centres de données Zhongji Innolight 300308.SZ et Eoptolink Technology 300502.SZ , dont les activités dépendent fortement des marchés américains, ont également reculé.

Les actions taïwanaises .TWII s'apprêtaient toutefois à enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis 2002, après avoir progressé lors de toutes les séances sauf jeudi, jour où la crise de direction chez Nvidia a secoué les marchés mondiaux.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont clôturé en baisse d'environ 1% vendredi, mais ont enregistré une hausse de 4,56% sur la semaine, se remettant ainsi d'une chute de 12% la semaine précédente.

Selon les analystes, le cycle structurel d'investissement dans l'IA reste intact: la récente vague de ventes a rendu les valorisations plus attractives sur les marchés émergents, et la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine devrait soutenir les dépenses.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF a reculé de 0,4% vendredi, mais restait en passe d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis environ cinq mois.

Les marchés ont retrouvé un certain équilibre après la vague de ventes de la semaine dernière , déclenchée par la défaite électorale des républicains lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

En Europe émergente, le zloty polonais EURPLN= s'est affaibli de 0,2% face à l'euro. Le gouverneur de la banque centrale polonaise, Adam Glapinski, a déclaré que les pressions politiques exercées sur la banque pourraient déstabiliser les marchés financiers et compliquer les efforts visant à rétablir la stabilité des prix dans un contexte de hausse des coûts énergétiques.

L'économie polonaise a progressé de 3,5% en glissement annuel au troisième trimestre, un chiffre légèrement inférieur aux prévisions qui tablaient sur une croissance de 3,6%. L'inflation en octobre s'est établie à 3,5% en glissement annuel. L'indice boursier WIG20 .WIG20 a progressé de 0,1%.

Le leu roumain EURRON= est resté pratiquement inchangé, tandis que son indice boursier de référence .BETI est resté stable. Les données sur le PIB ont montré que l'économie s'était développée de 0,1% en glissement annuel au troisième trimestre, dépassant les prévisions qui tablaient sur une contraction de 1,1%.

Jeudi, la banque centrale roumaine a maintenu son taux directeur à 6,50%, comme largement anticipé, et a indiqué que l'inflation reviendrait dans sa fourchette cible début 2028, soit plus tard que prévu initialement.

POINTS CLÉS:

Les taux polonais pourraient rester inchangés en décembre , selon le banquier central Janczyk

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