Les Marchés Boursiers en Ordre Dispersé mais Optimistes sur la Reprise

Semaine du 22 au 28 Mars 2021

En dépit du nombre croissant de cas de Covid sur le continent européen, l'indice allemand IFO du climat des affaires a progressé en mars à 96.6 points contre 92.7 en février. Par ailleurs, l'activité aux Etats-Unis ne semble pas faiblir, comme le montre l'indice PMI composite de Markit qui se maintient à un niveau élevé en mars : 59.1, qui est également la moyenne du premier trimestre. De plus, le rapport sur l'emploi américain de jeudi indique que les demandes d'allocation chômage sont tombées au plus bas depuis un an. Toutes ces nouvelles ont permis aux marchés actions de rebondir fortement vendredi, effaçant une bonne partie des pertes concédées en début de semaine.

Les petites capitalisations et les marchés émergents à la peine

Le Dow Jones Industrial Average a gagné +1.36%, soit une progression de 445 points. Le S&P 500 était également en hausse marquée de +1.57%. En revanche, le Nasdaq Composite n'a pas réussi à se redresser totalement, clôturant en baisse de -0.58%. Il faut également souligner que les petites capitalisations ont de nouveau sous-performé les grandes valeurs (Russell 2000 perdant -2.89%).

Parmi les secteurs S&P, l'immobilier (+4.23%) et les biens de consommation de base (+3.90%) ont brillé. L'énergie s'est aussi très bien comportée (+2.99%) bien que les stocks de pétrole américains aient augmenté de 2.9 millions de barils la semaine dernière (brut WTI abandonnant -0.73%). Cela dit, la consommation d'essence a augmenté d'après l'EIA. A l'opposé, les services de communication ont plié (-1.88%) avec l'effondrement de ViacomCBS (-50%) et de Discovery (-46%), suite à la liquidation forcée des positions du fonds Archegos Capital Management. Fox Corp a également plongé (-10%) en subissant le contrecoup d'une deuxième plainte en diffamation contre Fox News, déposée par Dominion Voting Systems.

La plupart des indices actions européens ont fini en territoire positif (MSCI EMU : +0.72%, FTSE : +0.48%) alors que de nombreux pays de la zone euro renforçaient et étendaient leurs mesures de confinement. Pour ne rien arranger, la guerre des vaccins entre l'Europe et le Royaume-Uni prenait de l'ampleur.

Les marchés asiatiques affichaient des résultats contrastés. Le Nikkei 225 perdait ainsi -2.07% tandis que le Shanghai Composite mettait enfin un terme à quatre semaine de pertes (+0.4%).

Les marchés émergents ont à nouveau fortement corrigé (MSCI EM en chute de -2.2%) après le limogeage du gouverneur de la banque centrale de Turquie, suite à un décret présidentiel. La plupart des devises émergentes se sont affaiblies après cette décision, les investisseurs préférant se rabattre sur le billet vert. L'indice dollar DXY termine ainsi la semaine en hausse de +0.9%.

Les marchés de crédit tentent de rebondir

Le sentiment s'est un peu amélioré du côté du crédit, dans le sillage de la baisse du rendement du T-Note américain à 10 ans (+1.68%). Les obligations d'entreprise de notation IG ont légèrement progressé (+0.17% en Europe, +0.13% outre-Atlantique), tout comme les titres à haut rendement (+0.12% in Europe, +0.73% aux Etats-Unis), effaçant ainsi les pertes de la semaine dernière. A l'inverse, la dette émergente a lourdement chuté (-1.7%) en raison de la crise turque.

Enfin, l'or a reculé de -0.73% à $1'732.52 l'once et le bitcoin en USD a enfoncé le seuil des $55'000 ce weekend.

