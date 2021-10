Les marchés boursiers en hausse prudente, l'inflation inquiète

Les marchés restaient sur la réserve lundi face à la hausse des prix des matières premières et alors que la semaine s'annonce chargée.

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé, tirée par les valeurs bancaires et de l'énergie. Vers 14H30 GMT, le Dow Jones prenait 0,52%, le S&P 500 0,53% et le Nasdaq 0,55%.

Londres (+0,62%) profitait également de la montée du secteur de l'énergie. Paris était plus hésitante (+0,18%), Francfort cédait 0,09% et Milan 0,71%.

La journée de lundi est fériée aux Etats-Unis. Dès lors, "on s'attend à ce que les volumes soient faibles" et les indices "pourraient faire des allers-retours entre gains et pertes durant la séance", a expliqué Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Les cours du pétrole atteignaient lundi de nouveaux records depuis plusieurs années, ce qui, ajouté à la flambée des prix du gaz des semaines passées, accentue les craintes liées à l'inflation et à la croissance économique.

Les opérateurs évitent donc les prises de risque avant la publication des prix à la consommation aux États-Unis mercredi et en Chine jeudi.

Les marchés ont également dans leur viseur la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'institution prévoit de réduire progressivement ses mesures exceptionnelles de soutien monétaire, en raison de la reprise économique post-Covid.

Si aucun calendrier n'a été précisé pour l'instant, les investisseurs scruteront jeudi ces "minutes" de la Fed, "qui pourrait confirmer un début de réduction des achats d'actifs au cours des prochains mois, voire après la prochaine réunion de politique monétaire le 3 novembre", anticipe Vincent Boy, analyste chez IG France.

Cette semaine marquera par ailleurs le coup d'envoi de la saison des résultats pour le troisième trimestre, avec le géant du luxe LVMH côté français mardi avant les grandes banques américaines à partir de mercredi.

De son côté, la Banque d'Angleterre est "sous surveillance après les différents messages indiquant qu'une hausse de taux pourrait intervenir très rapidement" face aux "craintes de voir l'inflation accélérer dangereusement", souligne M. Boy.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts de longue échéance poursuivaient leur hausse, sur fond de perspective d'un prochain resserrement monétaire. Le taux d'intérêt de la dette allemande, référence européenne, de maturité 10 ans était de -0,12%, contre -0,15% à la clôture vendredi.

Merck propose un nouveau remède au Covid-19

Le laboratoire américain Merck (+0,12% à 80,73 dollars) a demandé aux Etats-Unis l'autorisation en urgence de sa pilule contre le Covid-19, un remède facile à administrer qui pourrait devenir un outil crucial dans la lutte contre la pandémie, car complémentaire des vaccins.

Le pétrole toujours plus haut

Les prix du pétrole atteignaient encore des records depuis plusieurs années, après avoir déjà grimpé de plus de 4% la semaine dernière.

Vers 14H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre gagnait 1,94% par rapport à la clôture de vendredi, à 84,01 dollars à Londres, après avoir atteint plus tôt dans la journée 84,60 dollars, une première depuis octobre 2018.

À New York, le baril de WTI pour le mois de novembre prenait 2,60% à 81,42 dollars, un prix plus vu depuis le 30 octobre 2014.

Dans ce contexte, le secteur de l'énergie continuait de surperformer le marché.

À Paris, TotalEnergies montait de 1,74% à 44,11 euros, à Milan, Eni avançait de 0,88% à 11,96 euros et à Londres, BP s'appréciait de 2,09% à 361 pence. A Wall Street, Exxon Mobil gagnait 0,74% à 62,67 dollars.

Le secteur minier n'était pas en reste: ArcelorMittal (+4,60% à 26,28 euros) dominait le marché parisien tandis qu'à Londres, Glencore et Rio Tinto s'arrogeaient plus de 4%, tout comme US Steel à New York.

Du côté de l'euro et du bitcoin

L'euro gagnait 0,11% face au billet vert à 1,1583 dollar.

Le bitcoin poursuivait sa tendance haussière (+3,36%) à 57.290 dollars.

