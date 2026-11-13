Les marchés boursiers en difficulté face au revirement de Nvidia

par Rae Wee

Les marchés boursiers mondiaux ont abandonné leurs gains initiaux pour terminer en baisse vendredi, après une semaine mouvementée marquée par les révélations concernant les relations extraconjugales du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , qui ont abouti à sa démission, portant un coup dur à l'essor mondial de l'IA qu'il avait contribué à faire progresser.

Les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé, le rendement à 2 ans US2YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis un mois, ce qui a fait monter le dollar alors que les investisseurs évaluaient la perspective d'une hausse exceptionnelle des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale le mois prochain.

Huang a démissionné jeudi à la suite de révélations concernant plusieurs affaires, dont l'une impliquant un espion chinois présumé, qui ont plongé le fabricant de puces dans la crise et provoqué une onde de choc dans le secteur de l'IA.

Son départ pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour la politique américaine d'exportation de puces électroniques, ainsi que pour l'ensemble du secteur de l'IA et sa chaîne d'approvisionnement , compte tenu des efforts déployés par M. Huang pour préserver l'accès au marché chinois ainsi que de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

« Jensen a manifestement été une figure incontournable à bien des égards; l'impact se fera donc probablement sentir à grande échelle », a déclaré Timothy Arcuri, analyste chez UBS.

« L'entreprise est devenue une source de financement essentielle pour une multitude d'acteurs du secteur de l'IA, notamment les “neo-clouds”, les développeurs de modèles de langage à grande échelle (LLM), les partenaires de l'écosystème et les fournisseurs, et nous avons toujours considéré Jensen comme un moteur clé de cette dynamique. Même si un nouveau dirigeant adopte finalement une approche similaire, il y aura probablement une certaine “pause” dans la volonté et la capacité de l'entreprise à poursuivre ces accords à court terme. »

Les actions des clients de Nvidia, comme le sud-coréen Naver 035420.KS , ont chuté de plus de 5 %.

En Chine et à Hong Kong, les titres liés aux modèles d'IA, tels que Z.AI Co et MiniMax Group, ont fortement chuté en raison des craintes d' un accès restreint aux puces d'IA de pointe, tandis que les fournisseurs de centres de données Zhongji Innolight et Eoptolink Technology, dont les activités dépendent fortement des marchés américains, ont vu leurs cours s'effondrer.

Jon Zauderer, responsable des ventes spécialisées chez Citi et spécialiste du secteur TMT, a déclaré que des concurrents tels qu'AMD AMD.O , Arista et Broadcom AVGO.O pourraient tirer profit des répercussions de la chute de Nvidia.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a effacé ses gains initiaux pour clôturer en baisse de 0,42 %. De même , le Kospi sud-coréen a reculé de 0,85 % , tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,55 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq et sur le S&P 500 ont reculé respectivement de 0,3 % et 0,1 %. Les contrats à terme sur l'Eurostoxx 50 STXEc1 et sur le DAX ont chacun perdu plus de 0,4 %, tandis que ceux sur le FTSE ont fléchi de 0,3 %.

Le président de la commission bancaire du Sénat américain, Tim Scott, a adressé jeudi des courriers au secrétaire au Commerce Howard Lutnick et à Huang, leur demandant de témoigner au sujet des récents développements chez Nvidia.

Les inquiétudes concernant les perspectives de l'IA se sont également répercutées sur les métaux: les cours du cuivre s'orientaient vers une perte hebdomadaire en raison des craintes d'un affaiblissement de la demande, tandis que l'action de la société minière australienne Capstone Copper Corp CSC.AX a chuté de plus de 5 % vendredi.

QUE VA FAIRE LA FED?

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR a atteint un pic à 4,8920 % en début de séance asiatique, tandis que le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis trois semaines, à 5,1433 %.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 13 % la probabilité d'une hausse « géante » de 50 points de base des taux de la Fed en décembre, contre zéro il y a une semaine.

« À l'heure actuelle, le marché anticipe trois hausses de la Fed au cours des 12 prochains mois… Les derniers chiffres de l'IPC publiés par l' () ont manifestement été un peu plus élevés que prévu. Si ce type de chiffres continue de s'afficher, nous pouvons sans aucun doute nous attendre à ce que la Fed procède à trois nouvelles hausses. C'est tout à fait dans le domaine du possible », a déclaré Manusha Samaraweera, directeur des investissements obligataires chez Capital Group.

Les anticipations d'une politique de plus en plus restrictive de la Fed ont à leur tour soutenu le dollar =USD , qui s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,9 %, sa plus forte progression depuis plus d'un mois.

La vigueur du billet vert a quant à elle pesé sur le yen, qui stagnait vendredi près du seuil clé des 160 yens pour un dollar JPY= , ce qui a incité les opérateurs à rester vigilants face à une éventuelle intervention de Tokyo.

La Banque fédérale de réserve de New York a déclaré jeudi avoir acheté 79,4 milliards de yens (soit 497,37 millions de dollars) sur le marché au comptant le 31 juillet, en vendant des euros provenant du Fonds de stabilisation des changes dans le cadre d'une intervention conjointe américano-japonaise menée cet été pour soutenir le yen.

Par ailleurs, les cours du pétrole s'orientaient vers une deuxième baisse hebdomadaire, le maintien du blocus américain contre l'Iran ayant apaisé les craintes d'une reprise des combats au Moyen-Orient, même si les attaques contre les navires de transport continuaient de peser sur l'approvisionnement . O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,25 % à 96,06 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a reculé de 0,26 % à 88,52 dollars le baril, même si les deux devaient afficher une baisse supérieure à 2 % sur la semaine.

L'or au comptant XAU= a gagné 0,5 % à 3 896,33 dollars l'once. GOL/

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)