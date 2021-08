Les marchés boursiers divisés au milieu d'une semaine d'indicateurs décevants

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les places boursières évoluaient en ordre dispersé mercredi, jaugeant l'état de la reprise économique mondiale en attendant la publication du compte rendu de la réunion de politique monétaire de juillet de la Fed.

La Bourse de New York a ouvert de nouveau dans le rouge en attendant les Minutes de la Réserve fédérale américaine. Vers 14H20 GMT, les indices Dow Jones (-0,04%) et S&P 500 (+0,09%) revenaient toutefois à proximité de l'équilibre, tandis que le Nasdaq prenait 0,14%.

En Europe, Milan (+0,38%) et Francfort (+0,19%) se reprenaient, tandis que Londres (-0,35%) restait dans le rouge. De son côté, Paris creusait ses pertes, plombée par les valeurs du luxe, et lâchait 0,75%, repassant sous la barre des 6.800 points.

Les conséquences du variant Delta sur l'économie mondiale ont fait redescendre les investisseurs de leur nuage. Des statistiques décevantes publiées cette semaine en Chine et aux Etats-Unis montrent des signes de ralentissement de la reprise.

Mercredi, ce sont les mises en chantier de logements neufs aux États-Unis qui plombent le moral. Elle ont chuté de 7% en juillet par rapport à juin, et sont inférieures aux attentes des analystes.

Le coût toujours très élevé des matériaux continue de maintenir les tarifs des biens immobiliers à des niveaux souvent inabordables, décourageant une large partie des acheteurs potentiels.

"Hausse des coûts de construction, difficultés de recrutement accentués par la propagation du variant Delta, rupture d'approvisionnement, manque de foncier... le secteur de la construction résidentielle connaît un net tassement de son activité", constate Christian Parisot, analyste pour Aurel BGC.

Signe positif cependant, les permis de construire délivrés sont repartis à la hausse, après trois mois de baisse, ce qui laisse anticiper une reprise des mises en chantier.

En outre, la perspective d'un nouveau durcissement réglementaire de Pékin dans le secteur du numérique chinois et le risque géopolitique en Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans contribuait à alimenter l'aversion au risque.

A 18H00 GMT, après la clôture des bourses européennes, le compte-rendu des discussions de la Fed lors de sa dernière réunion monétaire de juillet sera publié.

Les investisseurs, qui s'attendent à une réduction du soutien monétaire vers la fin de l'année, espèrent surtout que la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole fin août leur apportera des précisions sur le calendrier et les modalités d'interventions de la Fed.

Le luxe blêmit

Très dépendants de la demande des ressortissants chinois, les acteurs du luxe craignent le ralentissement de la consommation dans le pays, après la publication d'une baisse plus forte que prévu des ventes de détail en juillet. D'autant plus que le président chinois Xi Jinping a souligné lors d'une réunion que des dispositions doivent être prises pour "augmenter les revenus des groupes à faibles revenus" et "ajuster les revenus excessifs".

Vers 11H45 à Paris, Kering (-3,37% à 719,20 euros), LVMH (-4,20% à 661,60 euros) et Hermès (-3,20% à 1.287,50 euros) continuaient de s'enfoncer.

A Londres, Burberry se repliait de 3,90% à 1.961 pence. A Zurich, Richemont cédait 2,37% à 106,95 francs suisses.

Carlsberg relève ses prévisions

Le brasseur danois Carlsberg, numéro 4 mondial du secteur, a publié des résultats encourageants pour le premier semestre et revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Son action montait de 1,63% à 1.125 couronnes danoises.

Philip Morris au capital de Vectura

Le géant américain du tabac Philip Morris (-0,60% à 101,98 dollars) a annoncé avoir acquis 22,6% du capital de la société britannique Vectura (+0,24% à 164 pence), spécialisée dans les inhalateurs médicaux, sur laquelle il a lancé une offre de rachat controversée.

Remontée du pétrole

Les prix du pétrole progressaient, les investisseurs se rassurant avec des stocks de brut aux Etats-Unis en baisse, un signal positif pour la vigueur de la demande.

Vers 14H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 69,34 dollars à Londres, en hausse de 0,45% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre gagnait dans le même temps 0,53% à 66,94 dollars.

L'euro était stable (+0,05%) à 1,1717 dollar.

Le bitcoin grappillait 0,74% à 45.325 dollars.

