Les marchés boursiers de Taïwan et de Corée du Sud s'envolent alors que le retour de Huang chez Nvidia déclenche un rallye de l'IA

par Shruti Agarwal

Les marchés boursiers taïwanais et sud-coréens, fortement orientés vers les fabricants de puces , ont bondi mardi, propulsant les actions asiatiques vers leur meilleure séance depuis juillet, les investisseurs s'étant rués sur les titres liés à l'IA, alors malmenés, après le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O .

L'indice de référence taïwanais .TWII a bondi de 9 %, enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de 6,3 %, récupérant une partie des pertes importantes subies la semaine dernière, provoquées par les inquiétudes concernant les perspectives de dépenses du secteur de l'IA et la crise de direction chez Nvidia.

Le retour de Huang a rassuré les investisseurs, qui ont perçu cette décision comme un facteur de stabilisation compte tenu du rôle central de Nvidia dans le développement mondial de l'IA.

Le soutien du gouvernement américain à cette décision a également apaisé certaines inquiétudes réglementaires après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS a bondi de 5,3 % et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure journée depuis le 31 juillet.

“Le retour de Huang est un véritable soulagement pour les marchés asiatiques, en particulier pour Taïwan et la Corée du Sud”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour, soulignant le rôle central de Taïwan dans l'écosystème des puces électroniques et la possibilité qu'une confiance renforcée dans la demande d'infrastructures d'IA soutienne les fabricants sud-coréens de puces mémoire.

La société taïwanaise TSMC 2330.TW , premier fabricant mondial de puces sous contrat et fournisseur clé de Nvidia, ainsi que Powerchip Semiconductor Manufacturing 6770.TW ont chacune bondi de 9,9 %.

Malgré la forte reprise de l'indice Kospi, les investisseurs se sont montrés prudents quant aux entrées de capitaux étrangers sur ces marchés, après que les investisseurs étrangers ont massivement cédé des actions sud-coréennes ce mois-ci.

Comme la récente vague de ventes pourrait refléter en partie un désengagement des investisseurs particuliers ayant recouru à l'effet de levier, les investisseurs étrangers pourraient souhaiter disposer de fondamentaux d'entreprise plus clairs avant de revenir, a déclaré Jason Lui, responsable de la stratégie des dérivés actions pour la région Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

Néanmoins, le regain d'appétit pour le risque a également soutenu les marchés d'Asie du Sud-Est, les actions à Singapour .STI et en Malaisie .KLSE progressant d'environ 1 % chacune.

Les actions de la société malaisienne d'infrastructures de centres de données Critical Holdings CRIT.KL ont progressé de 7 %, tandis que celles de YTL Power YTLP.KL , partenaire de Nvidia dans le domaine des infrastructures d'IA, ont gagné 7,7 %.

La société singapourienne Frencken FREN.SI , fournisseur d'ASML ASML.AS , a progressé de 4,5 %, tandis que la société de test de semi-conducteurs AEM AEM.SI a gagné 5,2 %.

Les actions indonésiennes .JKSE ont perdu leurs gains initiaux pour clôturer en baisse de 0,2 % après que MSCI a déclaré que sa proposition de reclassification du statut du marché indonésien restait inchangée. La roupie s'est négociée en baisse de 0,2 % à 18 220 pour un dollar.

La déclaration du fournisseur d'indices a démenti un article de presse suggérant que son directeur général avait fait part, lors d'entretiens avec le président indonésien, de sa volonté d'envisager des alternatives.

Parmi les devises régionales globalement peu dynamiques, le baht thaïlandais THB=TH s'est raffermi à 33,8825, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse en plus de deux semaines, la nouvelle baisse des cours du pétrole ayant allégé la pression sur cette économie importatrice de pétrole.

Le ringgit MYR= s'est légèrement raffermi, tandis que le won sud-coréen KRW= et le dollar taïwanais TWD= ont chacun reculé de 0,2 %.

Les marchés indiens étaient fermés pour cause de jour férié.

FAITS MARQUANTS:

** Les restrictions américaines sur les puces électroniques n'auront pas d'impact sur les relations entre la Malaisie et la Chine, a déclaré le Premier ministre malaisien

** La banque centrale sud-coréenne devrait relever ses taux jeudi, puis une nouvelle fois au trimestre prochain, selon un sondage Reuters

Indices boursiers et devises asiatiques à 06h33 GMT PAYS RIC FX % QUOTIDIEN DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= -0,16 -1,63 .N225 3,65 16,25 Chine CNY=CFXS +0,08 +4,90 .SSEC 0,17 -10,68 Inde INR=IN - -3,27 .NSEI - -2,98 Indonésie IDR= -0,16 -8,51 .JKSE 0,25 -39,53 Malaisie MYR= +0,12 -1,43 .KLSE 1,16 -6,73 Philippines PHP= +0,03 -7,70 .PSI 1,41 -10,32 Corée du Sud KRW= -0,13 +7,25 .KS11 6,32 18,79 Singapour SGD= +0,02 -0,45 .STI 0,19 7,28 Taïwan TWD=TP -0,26 -4,68 .TWII 8,99 38,53 Thaïlande THB=TH +0,27 -7,17 .SETI 0,75 16,33

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