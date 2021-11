Les marchés boursiers dans l'attente de la banque centrale américaine

Les marchés actions mondiaux étaient tournés vers la réunion de la Réserve fédérale (Fed), qui débute ce mardi et se termine mercredi par un discours de son président Jerome Powell.

Après avoir signé de nouveaux records lundi, la Bourse de New York se dirige vers une ouverture sans tendance claire. Les contrats à terme sur les indices Dow Jones et S&P 500 étaient quasi stables tandis que celui sur le Nasdaq reculait de 0,12% vers 11H40 GMT.

L'Europe aussi était mitigée: Paris prenait 0,26% et Francfort 0,60%, tandis que Milan lâchait 0,21% et Londres, plombée par les minières, cédait 0,58%.

Cette semaine, l'actualité des banques centrales va occuper les marchés avec trois réunions majeures au programme.

Après avoir massivement soutenu l'économie face à la crise en injectant des milliards de liquidités, elles doivent désormais faire face à l'accélération de l'inflation et conjuguer le retrait progressif de leurs aides avec l'état actuel de l'économie.

Ce mardi, la Banque centrale d'Australie (RBA) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt à un niveau historiquement bas pour 2022. Mais une hausse l'année suivante, plutôt que 2024, est désormais "plausible" selon le gouverneur de l'institution.

Ensuite ce sera la Fed qui tiendra sa réunion de politique monétaire jusqu'à mercredi, à l'issue de laquelle les analystes s'attendent à l'annonce d'un plan de réduction des achats d'actifs.

"Cette annonce étant bien anticipée par les investisseurs, ces derniers seront davantage attentifs au calendrier concernant les réductions, mais surtout aux anticipations des membres du FOMC sur une première hausse de taux", anticipe Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

Toute déclaration concernant l'inflation et la croissance sera également scrutée: "de plus en plus de membres de la Fed, ainsi que son président, admettent maintenant que l'inflation pourrait être plus importante qu'anticipé et ne pas être si transitoire que prévu", détaille M. Boy.

Le maintien d'une inflation à 2% faisant partie des objectifs de la banque centrale, si les hausses de prix deviennent trop fortes et durables, la Fed pourrait décider de relever ses taux plus tôt que prévu.

Enfin, jeudi, la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait relever son taux directeur pour la première fois depuis août 2018, et devancer ainsi la plupart des autres banques centrales.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt se détendaient nettement en Europe, après une forte remontée observée ces derniers jours. Le rendement du Bund allemand à 10 ans était de -0,14% contre -0,11% à la clôture de la veille.

Les minières à la peine

A Londres, Anglo American chutait de 3,70%, BHP Group de 3,34% et Glencore de 3,10%.

A Paris, ArcelorMittal reculait de 3,43%, Eramet de 3,86% et Aperam de 1,88%.

"Le cuivre, le nickel et l'aluminium ont chuté tout comme le minerai de fer mardi, alors que les inquiétudes concernant le marché immobilier chinois s'intensifient", explique Anna Stablum, analyste de Marex Spectron.

"Des fonderies d'acier en Chine ont été contraintes de réduire leur production (...) afin d'économiser de l'électricité et de limiter les émissions", ajoute-t-elle concernant la baisse du minerai de fer.

Grosse perte pour BP

Le géant pétrolier britannique BP a rapporté une perte de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre. Son action perdait 2,56% à 348 pence.

Trimestre exceptionnel pour Maersk

Le géant danois du transport maritime AP Moeller-Maersk (+2,96% à 19.825 couronnes danoises) a enregistré au troisième trimestre des résultats exceptionnels, porté par les prix record du fret par conteneurs. Son bénéfice net a été multiplié par six sur un an.

De côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Le marché du pétrole peinait à trouver une direction franche avant la réunion des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) de jeudi.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier perdait 0,53% à 84,26 dollars vers 11H35 GMT.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre cédait 0,71% à 83,45 euros.

L'euro lâchait 0,11% face au billet vert à 1,1594 dollar.

Le bitcoin progressait de 4,24% à 63.310 dollars.

