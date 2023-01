Les marchés boursiers conservent leur dynamique haussière

Les Bourses mondiales évoluent plutôt dans le vert vendredi, encore sur un petit nuage après les chiffres de la veille jugés satisfaisants concernant l'inflation américaine.

En Europe, Paris progressait de 0,40%, Milan de 0,23% et Francfort grappillait 0,08%, avant la publication de la croissance du PIB allemand.

Londres montait de 0,58%, légèrement soutenue par une croissance de son PIB supérieure aux attentes des analystes, à 0,1% en novembre.

En Asie, Shanghai a gagné 1,01% et Hong Kong 1,04%. Tokyo a cédé 1,25%, plombée par la hausse du yen face au dollar.

La Bourse de New York a terminé largement dans le vert jeudi, satisfaite par les chiffres de l'indice CPI d'inflation, qui est tombé à +6,5% en décembre sur un an, contre une hausse de 7,1% entre novembre 2021 et novembre 2022.

Sur un mois, la tendance est même à la baisse de 0,1%, pour la première fois depuis que le Covid-19 a mis l'économie américaine sous cloche, il y a près de trois ans.

Ces chiffres ont ravi les investisseurs et conforté leurs espoirs que la banque centrale américaine se montre moins sévère dans son resserrement monétaire en 2023.

Pour les marchés, la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en février de 25 points de base est de plus de 95%, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Pour elle, les chiffres de l'inflation "justifient une hausse de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale (Fed) en février, même si la tension du marché de l'emploi rendra certainement la discussion sur la hausse des taux plus animée au sein du" comité de politique monétaire.

Sur le marché obligataire, les taux souverains baissaient légèrement.

Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, souligne pour sa part quelques craintes que "l'inflation connaisse un second acte en raison de la vigueur du marché du travail américain", ce qui "pourrait amener la Fed à maintenir des taux plus élevés en 2023 et plus longtemps que beaucoup ne l'anticipent".

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a estimé jeudi que l'effet du resserrement financier sur l'emploi "est encore à venir", mais que les banques centrales "n'ont pas terminé leur travail" face à l'inflation.

Elle craint des tensions sociales au niveau mondial en 2023, compte tenu de l'effet négatif attendu de la hausse sur le marché de l'emploi.

L'environnement dans lequel les opérateurs de marché évoluent, est bien complexe, et il va être alimenté ces prochaines semaines par les résultats d'entreprises.

La finance américaine lancera vendredi le coup d'envoi de la saison avec Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo et BlackRock, attendus avant l'ouverture de Wall Street.

Le gouvernement chinois intéressé par ses pépites

Les actions du secteur technologique chinois ont progressé malgré des informations selon lesquelles le gouvernement chinois envisage d'acheter des "actions dorées" dans les géants Alibaba et Tencent, ce qui lui donnerait une emprise plus étroite sur le secteur.

Alibaba a pris 1,71%, Tencent 2,03%. Baidu a aussi pris 0,98%, JD.com 0,32% et Xiaomi 1,53%.

Le yen solide, le pétrole stable

Le yen se renforçait face à la plupart des autres devises. Vers 08H20 GMT, il prenait 0,75% face au dollar à 128,30 yens pour un dollar, au plus haut depuis juin, et 0,80% face à l'euro à 139,16 yens pour un euro.

Les prix du pétrole fluctuaient peu vendredi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 83,97 dollars (-0,07%) et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février grappillait 0,17% à 78,54 dollars.

Le contrat de référence du gaz naturel européen gagnait 2,22% à 68,29 euros le mégawattheure.

Le bitcoin était aussi stable à 18.830 dollars.

bur-jvi/cdu/pta