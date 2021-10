Les marchés boursiers circonspects après l'inflation européenne

Les marchés actions restaient prudents vendredi après la publication d'une accélération de l'inflation en zone euro, un sujet qui préoccupe les investisseurs depuis le début de la semaine.

En Europe, vers 12H10 GMT, Paris était stable (0,05%), tout comme Milan (+0,04%). Londres lâchait 0,55% et Francfort 0,18%.

La Bourse de New York s'orientait vers une ouverture en petite hausse, profitant de la légère détente sur les taux d'intérêts souverains. Le contrat à terme sur Dow Jones gagnait 0,43%, celui sur le S&P 500 0,30% et celui sur le Nasdaq 0,21%.

En Asie, Tokyo a terminé en forte baisse tandis que les marchés chinois sont restés fermés en raison d'un jour férié.

Le taux d'inflation en zone euro a bondi en septembre à 3,4% sur un an, au plus haut depuis 13 ans.

Cette accélération de l'inflation n'a pas affolé les marchés, déjà nerveux après les chiffres de la veille concernant la hausse des prix en France et en Allemagne.

Les tensions sur les prix font craindre aux marchés financiers une remontée des taux d'intérêt souverains, qui ont atteint ces derniers jours des plus haut de plusieurs mois. Même si la Banque centrale européenne, tout comme la Réserve fédérale, son homologue américaine, répètent que le phénomène est temporaire.

"L'inflation élevée va devenir un casse-tête pire que la pandémie, car au moins pour la pandémie, les banques centrales avaient des outils à utiliser. Avec cette inflation élevée, elles n'ont rien à faire", décrypte Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

C'est le secteur de l'énergie qui a connu de loin la plus forte hausse des prix le mois dernier (+17,4%) en zone euro.

Ce matin, le prix du gaz a d'ailleurs atteint un nouveau pic: il a dépassé la barre des 100 euros le mégawattheure (MWh), peu après 06H00 GMT, sur le marché européen de référence, le TTF (Title Transfer Facility) néerlandais, une première.

"La crise énergétique que nous voyons en Europe et en Chine soulignent la difficulté de rétablir une adéquation entre l'offre et une demande qui s'est fortement redressée", analyse Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM. Un décalage qui crée des pénuries et affecte depuis plusieurs mois les chaînes de production mondiales.

L'indice PCE d'inflation aux États-Unis est également attendu en milieu de journée.

Les États-Unis ont évité in extremis la paralysie des services fédéraux en prolongeant le budget actuel jusqu'au 3 décembre, mais la menace d'un défaut historique sur la dette des États-Unis n'est pas écartée.

Le secteur automobile divisé

A Francfort, BMW prenait 1,86% à 84,29 euros. Le constructeur automobile a relevé sa prévision de rentabilité opérationnelle à un taux compris entre 9,5% et 10,5% pour 2021, contre 7 à 9% initialement annoncé. RBC a relevé sa recommandation sur le titre.

Daimler montait de 1,41% à 77,83 euros. La scission historique du groupe, annoncée en février, est votée vendredi par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire.

A Paris, Stellantis lâchait 1,67% à 16,30 euros tandis que Renault gagnait 0,92% à 31,18 euros.

Le marché automobile français a reculé de 20,5% en septembre par rapport à septembre 2020 et les perspectives restent sombres pour la fin de l'année.

Oxford Nanopore brille pour ses débuts

L'action de la société Oxford Nanopore, spécialisée dans le séquençage d'ADN et dont la technologie a permis d'aider à séquencer le virus derrière le Covid-19, prenait encore 4,83% à 642 pence après avoir fait des débuts éclatants la veille à la Bourse de Londres, avec une envolée de 44% sur la journée.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole reculaient en attendant la décision de la prochaine réunion de l'Opep+ lundi pour leur donner une nouvelle direction

Vers 12H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 0,63% à 77,81 dollars à Londres.

À New York, le baril de WTI pour novembre reculait de 0,60% à 74,58 dollars.

L'euro remontait de 0,20% face au billet vert à 1,1603 dollar, après un plus bas depuis juillet 2020.

Le bitcoin bondissait de 9,50% à 47.580 dollars.

bur-jvi/fs/tho