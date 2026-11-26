Les marchés boursiers australiens terminent en hausse, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs minières malmenées

L'indice boursier de référence australien a terminé en hausse jeudi, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs minières malmenées, tandis que les valeurs énergétiques ont rebondi après la remontée des cours du pétrole suite à l'annonce de nouvelles attaques au Moyen-Orient.

L'indice S&P/ASX 200 .AXJO a clôturé en hausse de 0,8 % à 8 763,80 points, au lendemain d'une baisse de 0,4 % provoquée par une inflation des prix à la consommation plus élevée que prévu , qui a réduit les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt.

Les valeurs minières .AXMM ont bondi de 3,9 %, enregistrant leur meilleure performance en trois semaines.

Le secteur affiche une hausse de 5 % depuis le début de la semaine, après avoir perdu près de 13 % la semaine dernière, les liens entre le cuivre et le secteur de l’IA ayant exposé les sociétés minières à une plus grande volatilité des cours, compte tenu des incertitudes entourant les perspectives de cette technologie et du leader du secteur, Nvidia NVDA.O .

“Les valeurs minières australiennes, en particulier les petites capitalisations, sont techniquement très survendues et offrent une valeur évidente selon toute analyse traditionnelle”, a déclaré Charlie Aitken, directeur des investissements du groupe Regal Partners.

Le géant minier BHP BHP.AX et son concurrent Rio Tinto RIO.AX ont bondi d’environ 3,5 %, la remontée des cours du cuivre ayant également profité à ces deux poids lourds. MET/L

Les investissements dans les centres de données ont entraîné la plus forte hausse des investissements des entreprises australiennes depuis le boom minier du pays, selon des données publiées jeudi, les dépenses d’investissement privées ayant bondi de 12,2 % au troisième trimestre, un chiffre nettement supérieur à la hausse de 4,4 % attendue.

Cela contraste avec le ralentissement du marché immobilier, la faiblesse des dépenses de consommation et la morosité du marché de l'emploi, suite aux hausses des taux d'intérêt de la banque centrale qui ont propulsé les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis 18 ans.

Les valeurs énergétiques .AXEJ ont bondi de 2,7 % après la hausse des cours du pétrole suite à l’annonce d’attaques contre la plus grande raffinerie de pétrole d’Arabie saoudite. Les producteurs de pétrole Karoon Energy KAR.AX et Beach Energy BPT.AX ont progressé respectivement de 3,9 % et 2,4 %. Le premier producteur, Woodside Energy WDS.AX , a gagné 3,3 %. O/R

Flight Centre Travel FLT.AX a reculé de 2,9 % après que l’agence de voyages a annoncé qu’une fuite de données aurait pu exposer un nombre important de dossiers clients.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 .NZ50 a reculé de 0,4 % à 13 986,60 points.