Les marchés boursiers asiatiques sont fragiles, Nvidia s'effondre alors que le conseil d'administration doit se prononcer sur le sort de son directeur général

Les marchés boursiers mondiaux ont vacillé jeudi à l’ouverture des séances asiatiques, tandis que l’action de Nvidia NVDA.O a plongé en séance après la clôture, suite à l’annonce selon laquelle son conseil d’administration pourrait évincer Jensen Huang, son directeur général de longue date.

Le conseil d’administration de Nvidia se réunit mercredi soir pour décider s’il convient de démettre M. Huang de ses fonctions, a indiqué une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur mondial de processeurs d’intelligence artificielle est aux prises avec les retombées d’allégations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine.

Le New York Times a également rapporté que M. Huang avait eu une liaison avec une cadre de l’entreprise qui était sous ses ordres.

"La situation est mauvaise sous tous les angles", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma.

"Je pense que le conseil d’administration ne le révoquera pas tant qu’il n’aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure connue du secteur technologique, pour le remplacer", a-t-il ajouté. "En fin de compte, n’oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA."

L'action Nvidia a chuté de plus de 8% après la clôture, pesant sur les contrats à terme e-mini du S&P 500 EScv1 , qui ont reculé de 0,4%.

Les indices régionaux se sont mieux comportés après un début de séance mouvementé. Le Kospi sud-coréen .KS11 a progressé de 0,2%, les actions taïwanaises .TWII ont gagné 0,5%, le Nikkei 225 japonais .N225 a grimpé de 0,5% et l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 0,1%, pénalisé par les actions de Hong Kong .

Les actions de Wall Street ont progressé mercredi, le S&P 500 .SPX s'apprêtant à regagner 1,3% et à rattraper la quasi-totalité des pertes enregistrées depuis les élections de mi-mandat américaines de la semaine dernière.

"Un regain d’optimisme autour de l’IA a propulsé les actions américaines à la hausse pendant la nuit, les développements positifs concernant CoreWeave et Anthropic renforçant l’enthousiasme autour du secteur et contribuant à la remontée du S&P 500 et du NASDAQ", ont écrit les analystes de Westpac dans une note.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté stable sur les marchés asiatiques à 102,87, son plus haut niveau depuis le 9 avril de l'année dernière, au lendemain de l'annonce par Trump de droits de douane à l'occasion du "Liberation Day". La devise s'est appréciée de 0,6% mercredi, les traders ayant réévalué les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux évaluent à 87,3% la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine, le 9 décembre, contre 12,7% pour une hausse plus importante de 50 points de base, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,9% à 73.617,58 dollars, tandis que l’ether ETH= a perdu 0,9% à 2.049,44 dollars.