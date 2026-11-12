Les marchés boursiers asiatiques s'effondrent ; Nvidia en prend un coup alors que son conseil d'administration s'apprête à se prononcer sur le sort de son directeur général

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté jeudi , entraînés par les pertes des fabricants de puces et des opérateurs de centres de données, alors que l’action Nvidia NVDA.O s’est effondrée en séance après la clôture à l’annonce que son conseil d’administration pourrait évincer Jensen Huang, directeur général de longue date.

La chute de 8,8 % du titre Nvidia en séance prolongée s’est répercutée sur l’ensemble des marchés asiatiques, pesant sur les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 , en baisse de 0,5 %, et provoquant des pertes généralisées parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

L’indice de référence taïwanais .TWII a chuté de 2,6 % et le Kospi sud-coréen .KS11 a reculé de 0,9 %, entraînant l’indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS à la baisse de 1,2 %. Le Nikkei 225 japonais .N225 a reculé de 0,9 %.

“Nvidia se trouve au cœur d’un écosystème d’IA de plus en plus interconnecté”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour. “Ses difficultés surviennent à un moment où le financement, les dépenses d’investissement des hyperscalers, les valorisations et les rendements des investissements dans l’IA faisaient déjà l’objet d’une attention particulière.”

Le conseil d’administration de Nvidia se serait réuni mercredi soir pour décider s’il fallait démettre Huang de ses fonctions, a indiqué une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur mondial de processeurs d’IA faisait face aux retombées d’allégations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine. Le New York Times a également rapporté que Huang avait eu une liaison avec une cadre de l’entreprise qui était sous ses ordres.

“Cela fait très mauvaise impression sous tous les angles”, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma. “Je pense que le conseil d’administration ne le limogera pas tant qu’il n’aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure connue du secteur technologique, pour le remplacer”, a-t-il ajouté. “En fin de compte, n’oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA.”

On ne sait pas encore clairement qui pourrait remplacer Huang au poste de directeur général. Dans le même temps, les fabricants chinois de GPU ont vu leurs actions bondir jeudi, les investisseurs anticipant que les difficultés de Nvidia pourraient aider les fournisseurs locaux de puces à gagner des parts de marché. Les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA se précipiteraient pour s’assurer des capacités de production de puces Nvidia, craignant que les États-Unis ne leur coupent l’approvisionnement à la suite du scandale.

Les actions à Wall Street ont progressé mercredi, l’indice S&P 500 .SPX gagnant 1,3 % et parvenant presque à effacer l’ensemble des pertes enregistrées depuis les élections de mi-mandat américaines de la semaine dernière, CoreWeave CRWV.O ayant rassuré les investisseurs quant à son retour à la rentabilité d’ici le premier semestre 2028, ce qui a stimulé les valeurs du secteur des semi-conducteurs. L’opérateur de centres de données a toutefois cédé une partie de ces gains lors des échanges après clôture, enregistrant jeudi une baisse pouvant atteindre 3 % sur les marchés asiatiques.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,1 % à 102,98, son plus haut niveau depuis le 9 avril de l’année dernière, au lendemain de l’annonce par Trump de droits de douane à l’occasion du “Liberation Day”. La devise s’est appréciée de 1,3% au cours des trois dernières séances, les traders ayant réévalué les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Il y a une semaine, les opérateurs estimaient à une chance sur trois que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion, qui s’achèvera le 9 décembre. Aujourd’hui, les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 90 , 8 % d’une hausse de 25 points de base lors de cette réunion , et attribuent une probabilité de 9,2 % à une hausse plus importante de 50 points de base , selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a progressé de 0,7 point de base à 4,992% jeudi, à la reprise des échanges après un jour férié la veille.

Sur les marchés pétroliers , le Brent LCOc1 reculait de 1,0% à 91,87 dollars, les craintes d’une escalade du conflit au Moyen-Orient s’étant apaisées, ce qui a réduit la prime de risque sur les marchés du brut.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= et l’ether ETH= ont reculé de 1%, s’établissant respectivement à 73.579,07 dollars et 2.047,27 dollars.