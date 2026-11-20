Les marchés boursiers asiatiques s'apprêtent à connaître leur pire semaine depuis 2020, alors que le pessimisme lié au secteur de l'IA ne faiblit pas

Les actions asiatiques ont chuté vendredi, s'apprêtant à connaître leur pire semaine depuis 2020, alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O n'a pas réussi à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA, tandis que le dollar a poursuivi sa remontée grâce aux flux vers les valeurs refuges.

L’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP0000PUS , a perdu 2,5 %, s’apprêtant à enregistrer une sixième journée consécutive de baisse. L’indice a désormais reculé de 7 % cette semaine, sa pire performance depuis mars 2020.

Au Japon, le Nikkei .N225 a chuté de 4,1 % et s’apprêtait à enregistrer une baisse hebdomadaire de 6,8 %, tandis qu’en Corée du Sud, le KOSPI .KS11 a reculé de 4,7 % et s’apprêtait à clôturer la semaine en baisse de 7,5 %.

Ces mouvements en Asie font suite à des baisses de plus de 2 % pour le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC .

Anthropic , la première entreprise de pointe dans le domaine de l’IA à être cotée en bourse, a vu son action bondir de plus de 30 % lors d’une entrée en bourse historique, mais cette euphorie n’a pas réussi à entraîner les autres titres dans son sillage.

“L’introduction en bourse spectaculaire d’Anthropic n’a pas suffi à apaiser les inquiétudes générales concernant les perspectives du secteur de l’IA et des actions en général”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Le secteur de l’IA dans son ensemble a été ébranlé par le départ de Jensen Huang de Nvidia NVDA.O ainsi que par la dynamique accrue du mouvement anti-centres de données à la suite de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les inquiétudes liées à l’endettement croissant du secteur et les avertissements selon lesquels l’IA menacerait l’extinction de l’humanité ont également pesé sur le moral des investisseurs.

M. Rodda a déclaré qu’avec le ralentissement des opérations liées à l’IA et la probabilité de hausses des taux de la Fed, le sentiment général du marché est fragile et le risque est que ce pessimisme commence à faire baisser encore davantage les actions.

Les contrats à terme sur les actions américaines laissent également entrevoir de nouvelles baisses, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 reculant de 0,4 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 de 0,7 % vendredi en Asie.

LE DOLLAR POURSUIT SA HAUSSE, LES RENDEMENTS DES TITRES DU TRÉSOR BAISSENT SOUS L'EFFET DE L'AVERSION AU RISQUE

Alors que le goût du risque a pris un coup, le dollar américain a poursuivi sa remontée, soutenu également par des anticipations croissantes d’une Réserve fédérale plus restrictive.

L'indice du dollar =USD s'est stabilisé à 103,86, après avoir atteint cette semaine son plus haut niveau depuis avril 2025.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entendre qu'une hausse des taux d'un quart de point le mois prochain est pratiquement acquise, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Sur le marché de la dette publique, les rendements des bons du Trésor américain ont reculé, la forte correction boursière ayant poussé les investisseurs vers les obligations refuges. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR s’est maintenu à 5,026 %, proche de son plus bas niveau depuis une semaine. Le rendement à deux ans US2YT=RR a atteint 4,749 %, contre 4,779 % à la clôture aux États-Unis.

Les cours du pétrole sont restés globalement stables après un pic en début de séance, les informations faisant état de perturbations du trafic des pétroliers dans le détroit d’Ormuz ayant compensé la pression exercée par la hausse des stocks de brut américains et les prévisions d’un excédent mondial de pétrole. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé stables à 91,98 dollars le baril, en passe d'enregistrer une troisième semaine consécutive de baisse.

L'or, qui ne rapporte pas d'intérêts, a reculé de 0,6 % à 3 601,40 dollars l'once XAU= et s'apprêtait à enregistrer une perte hebdomadaire de 7,3 %.