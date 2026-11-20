Bourse japonaise (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

par Jiaxing Li et Rae Wee

Les actions asiatiques ont chuté vendredi, s'acheminant vers leur pire semaine depuis 2020, alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O n'a pas réussi à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA, tandis que le dollar a poursuivi sa remontée grâce aux flux vers les valeurs refuges.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a perdu 3,3 %, sa plus forte baisse journalière en près de quatre mois. L'indice a désormais chuté de 8,5 % cette semaine, sa pire performance depuis mars 2020 , lorsque la COVID-19 balayait la planète .

Au Japon, le Nikkei .N225 a chuté de 5 % et affiché une baisse hebdomadaire de 7,7 %, tandis qu'en Corée du Sud, le KOSPI .KS11 a reculé de 5,2 % et terminé la semaine en baisse de 8 %. Les actions taïwanaises .TWII ont perdu 6,2 % vendredi et 17,5 % sur la semaine, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 1990.

Ces mouvements en Asie font suite aux pertes de plus de 2 % enregistrées jeudi par le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC après qu'Anthropic , la première entreprise de pointe dans le domaine de l'IA cotée en bourse au monde, a vu son titre s'envoler lors d'une entrée en bourse historique, mais l'euphorie n'a pas suffi à redonner de l'élan aux autres titres.

“L'aversion au risque s'est intensifiée, les investisseurs continuant à dénouer leurs positions surchargées et à réévaluer le contexte macroéconomique général à la suite de l'introduction en bourse d'Anthropic, qui a battu tous les records”, a déclaré Preston Pagli, analyste de marché chez Citi.

Les résultats exceptionnels de Nvidia NVDA.O publiés plus tôt dans la semaine n'ont pas constitué le nouveau départ que les marchés espéraient, tandis que le sentiment s'est encore détérioré après que l'introduction en bourse d'Anthropic n'a pas réussi à déclencher un rebond plus général, a-t-il ajouté.

Pour aggraver encore le malaise, un article sur AMD AMD.O publié par un média associé au fonds spéculatif Hunterbrook Capital a fait craindre que les liens du fabricant de puces avec des entités chinoises, dont certaines sont associées à des entreprises figurant sur la liste noire, n'attirent une surveillance réglementaire américaine accrue sur le secteur.

Tout cela a exercé une pression supplémentaire sur le secteur de l'IA, déjà malmené ces dernières semaines par le départ de Jensen Huang de Nvidia, la dynamique croissante du mouvement anti-centres de données suite au raz-de-marée des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, et les inquiétudes concernant l'endettement croissant du secteur.

“Aucun fait d'actualité en particulier n'a été à l'origine de cette évolution, même si certains ont évoqué un rapport à la baisse sur AMD qui a pesé sur le sentiment général. Dans l'ensemble, on avait simplement l'impression qu'il y avait aujourd'hui plus de questions que de réponses, la plupart des acteurs se demandant ce qui pourrait améliorer la situation sur les marchés”, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note de trading.

Ils ont indiqué que les gestionnaires d'actifs et les fonds spéculatifs avaient procédé à des ventes nettes de produits macroéconomiques tout en effectuant des achats nets dans certains secteurs de la consommation et de la finance, dans un contexte où la liquidité reste faible, ce qui exacerbe les fluctuations des cours .

Cette vague de ventes semble désormais prête à s'étendre au-delà de l'Asie , les contrats à terme paneuropéens sur l'Euro Stoxx 50 STXEc1 affichant une baisse de 1,7 % à 6 017 points. Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient également entrevoir de nouvelles pertes, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 reculant de 0,5 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 de 1 % en Asie.

LE DOLLAR POURSUIT SA HAUSSE, LES RENDEMENTS DES BONDS DU TRÉSOR BAISSENT SOUS L'EFFET DE L'AVERSION AU RISQUE

Alors que l'appétit pour le risque a été mis à mal, le dollar américain a poursuivi sa remontée grâce aux achats de valeurs refuges, tout en étant soutenu par les anticipations croissantes d'une Réserve fédérale plus « hawkish » .

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entendre qu'une hausse des taux d'un quart de point le mois prochain est pratiquement acquise, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar =USD s'est stabilisé à 103,86, après avoir atteint cette semaine son plus haut niveau depuis avril 2025, et est désormais en passe d'enregistrer sa quatrième semaine de hausse consécutive.

Sur le marché de la dette publique, les rendements des bons du Trésor américain ont reculé, le fort recul des actions ayant poussé les investisseurs vers les obligations refuges. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé pour la cinquième séance consécutive, à 5 %, tandis que le rendement à deux ans US2YT=RR a atteint son plus bas niveau en 10 jours, à 4,7216 %.

Les cours du pétrole sont restés globalement stables, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressant de 0,4 % à 92,37 dollars le baril, mais s'orientant vers une troisième semaine de baisse. Les informations faisant état de perturbations du trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz ont compensé la pression exercée par la hausse des stocks de brut américains et les prévisions d'un excédent mondial de pétrole. O/R

L'or, qui ne rapporte pas d'intérêts, a reculé de 2 % à 3 552,20 dollars l'once XAU= et s'apprêtait à enregistrer une perte hebdomadaire de 8,5 %.

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