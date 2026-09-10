Les marchés boursiers asiatiques s'affaiblissent alors que le Brent se maintient au-dessus des 100 dollars et que les rendements avoisinent leur plus haut niveau de 2023

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* L'escalade du conflit au Moyen-Orient fait grimper le Brent et ravive les craintes inflationnistes

* Les rendements des obligations américaines à 10 ans frôlent leur plus haut niveau de 2023 après un rachat de bons du Trésor décevant

* Les actions peinent à progresser alors que les investisseurs se préparent à la publication des chiffres de l'inflation américaine

* Les investisseurs attendent les décisions de politique monétaire de la Fed et de la Banque du Japon la semaine prochaine

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé jeudi, alors que la plus grande vague d’attaques contre le transport maritime , dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient qui s’étend, a maintenu les cours du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, rendant les investisseurs nerveux à l’approche des chiffres de l’inflation américaine qui influenceront la politique monétaire.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans se sont maintenus à 4,8406% après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 2023 lors de la séance précédente, alors que le département du Trésor annonçait un rachat de 6 milliards de dollars d’obligations à long terme, ce qui a déçu certains investisseurs qui en attendaient davantage.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé à 101,4 dollars le baril en début de séance, après avoir franchi mercredi la barre psychologique des 100 dollars pour la première fois depuis juillet, alors que les opérateurs s'inquiétaient de la perspective de pressions inflationnistes.

« Je pense que le franchissement par le Brent de la barre des 100 dollars sera perçu par de nombreux acteurs du marché comme un événement marquant dans le contexte actuel », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global, qui s'attend à ce que les rendements mondiaux progressent à mesure que le marché s'adapte à une inflation plus élevée au cours des prochains mois.

« Ce mouvement pourrait désormais convaincre certains acteurs du marché, qui avaient peut-être choisi d’attendre avant de prendre position dans l’espoir d’un accord de paix au Moyen-Orient, de passer à l’action alors que la réalité d’un conflit prolongé s’impose. »

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1%. Le Nikkei japonais .N225 et le KOSPI sud-coréen .KS11 ont tous deux chuté de plus de 1%.

« Les marchés sont confrontés à un cocktail de vents contraires en septembre, qui n’a historiquement jamais été le meilleur mois de l’année pour les marchés boursiers », a déclaré Vasu Menon, directeur général chargé de la stratégie d’investissement chez OCBC.

LE CONFLIT AU MOYEN-ORIENT S'ÉTEND ALORS QUE LES BANQUES CENTRALES SE RÉUNISSENT

On a également assisté à une escalade des combats entre l’Arabie saoudite et les Houthis au Yémen, un deuxième théâtre de guerre qui menace l’approvisionnement énergétique mondial en provenance du Moyen-Orient, alors que ce conflit, qui dure depuis six mois, ne montre aucun signe d’apaisement.

La hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires a pesé sur le moral des investisseurs, préparant le terrain pour la série de réunions des banques centrales prévues ces prochains jours.

L'euro EUR= est resté pratiquement inchangé à 1,16322 dollar à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui devrait relever ses taux. L’attention des marchés devrait se porter sur les commentaires des responsables pour évaluer les prochaines mesures. La Fed et la Banque du Japon se prononceront la semaine prochaine.

Les rapports sur l’inflation des prix à la production et à la consommation aux États-Unis seront publiés respectivement jeudi en fin de journée et vendredi. Selon les analystes, ces données joueront un rôle clé dans la décision de la Fed de relever ou non ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent sur une probabilité d’environ 60% d’une hausse des taux la semaine prochaine.

« Le marché obligataire est sous pression, les cours du pétrole ravivant les craintes inflationnistes. Mais le pétrole n’est pas le seul élément à surveiller », a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities.

« Les matières premières agricoles connaissent actuellement une forte hausse et devraient faire grimper la contribution des produits alimentaires à l’IPC dans les mois à venir. À tout le moins, tout est réuni pour que l’IPC global reste élevé jusqu’au début de l’année 2027. »

LA HAUSSE DU YEN DÉPEND D’UNE BANQUE DU JAPON (BOJ) RIGOUREUSE LA SEMAINE PROCHAINE

La Banque du Japon (BOJ) devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d’intérêt et les analystes estiment que le discours des responsables devra être « hawkish » pour soutenir la récente remontée du yen. Le yen japonais JPY= s’établissait à 153,63 pour un dollar américain, après s’être raffermi de 4% en septembre.

Cette forte hausse s’explique par des anticipations accrues d’une accélération des hausses de taux de la Banque du Japon, par la liquidation de positions courtes sur la devise japonaise par les traders et par les premiers signes d’un éventuel afflux de rapatriement de capitaux japonais.

« L’absence de hausse des taux, associée à des signaux plus clairs d’un resserrement monétaire plus rapide la semaine prochaine, devrait entraîner un nouvel affaiblissement marqué du yen », a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia, qui prévoit une hausse la semaine prochaine, puis deux autres en décembre et en avril.