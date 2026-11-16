Les marchés boursiers asiatiques reculent avant la publication des résultats de Nvidia et l'IPO d'Anthropic

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé lundi après une semaine mouvementée, marquée par le départ surprise de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O . Les résultats du fabricant de puces et l'introduction en bourse d'Anthropic cette semaine permettront de déterminer si le marché haussier alimenté par l'IA a encore de beaux jours devant lui .

Plus tard dans la semaine, le président américain Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine en marge du forum de l'APEC à Shenzhen pour discuter de la réduction des armes nucléaires et de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Les marchés seront également à l'affût du moindre signe indiquant que les décideurs politiques seraient ouverts à l'idée d'une hausse exceptionnelle des taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d'octobre de la Réserve fédérale américaine sera publié mercredi, tandis qu'une série d'interventions de responsables de la Fed est prévue cette semaine.

Lundi, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,2 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont perdu 0,4 %. Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont progressé de 0,2 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 1,9 %, plombé par la chute de 4,7 % de Taïwan et le recul de 3 % de la Corée du Sud. Le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1 ,7 % après la publication de données indiquant que l'économie s'était contractée de manière inattendue au dernier trimestre.

L'action de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330.TW , principal fabricant des puces d'IA de Nvidia, a chuté de 4 %.

Les valeurs phares chinoises .CSI300 ont reculé de 0,6 % après la publication de données indiquant que l'activité économique avait perdu un peu de son élan en octobre. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a résisté à la tendance en enregistrant une hausse de 0,8 %.

Nvidia, figure emblématique d'un marché haussier américain qui dure depuis quatre ans, a vu sa capitalisation boursière chuter à 3 900 milliards de dollars vendredi, contre environ 5 800 milliards début octobre, selon les données de LSEG, les investisseurs s'étant précipités vers la sortie après le départ de Huang.

Les analystes tablent sur une croissance des bénéfices de 90 % pour un chiffre d'affaires de 109 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal de Nvidia, lorsque la société publiera ses résultats mardi. Tous les regards seront tournés vers la nouvelle direction pour voir si elle maintiendra les perspectives optimistes du fabricant de puces pour l'année prochaine.

« Les marchés d'options laissent entrevoir une variation d'environ ±7 % le jour de la publication des résultats, mais je me demande si les chiffres trimestriels auront la même importance que d'habitude », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier en devises Pepperstone.

« Nvidia pourrait bien afficher une nouvelle fois des résultats exceptionnels et revoir ses prévisions à la hausse lors de la publication de demain, mais les investisseurs s'efforcent de plus en plus d'évaluer l'entreprise pour les exercices 2028 et 2029, potentiellement sans la personne qui a façonné son avantage concurrentiel. »

La cotation d'Anthropic, créateur du chatbot Claude, devrait débuter à peine deux jours plus tard, offrant ainsi un baromètre en temps réel du sentiment sur le secteur de l'IA.

L'introduction en bourse de cette société a suscité davantage d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels que celle de SpaceX, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

LE DOLLAR AMÉRICAIN S'APPERÇOIT GRÂCE AUX RENDEMENTS

Les données publiées vendredi ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient augmenté en octobre un peu moins que ce que les marchés avaient prévu, même si certains signes indiquaient que les pressions inflationnistes s'étendaient.

Conjuguées à un rapport sur l'indice des prix à la consommation plus élevé que prévu, les données de vendredi ont conduit les analystes à estimer à 0,3 % la hausse des dépenses de consommation personnelles de base pour octobre, ce qui marquerait une troisième hausse mensuelle consécutive à ce rythme.

L'indice PCE est l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed lorsqu'elle envisage de modifier son taux directeur.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entendre qu'une hausse des taux d'un quart de point le mois prochain est pratiquement acquise, tandis que la probabilité d'un relèvement de 50 points de base est passée de 12 % la veille à 6 %. Un resserrement total de 90 points de base est anticipé d'ici la fin de l'année prochaine. 0#USDIRPR

Sur le marché de la dette publique, les bons du Trésor américain sont restés stables après que les anticipations de hausse des taux ont provoqué leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril de l'année dernière, déclenchée par les droits de douane « » imposés par Trump à l'occasion du «Liberation Day».

Les rendements à deux ans US2YT=RR sont restés pratiquement inchangés à 4,8652 %, après avoir bondi de 35 points de base la semaine dernière.

Les rendements à dix ans US10YT=RR sont restés stables à 5,1433 %, après avoir bondi de 29 points de base pour repasser au-dessus du seuil psychologique clé des 5 %.

Le dollar américain s'est raffermi, soutenu par les rendements, progressant de 1,1 % la semaine dernière face aux principales devises pour atteindre son plus haut niveau depuis avril de l'année dernière. L'indice du dollar =USD est resté stable à 103,42 lundi.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont de nouveau reculé après deux semaines de baisse, sur fond de craintes d'un excédent d'offre à venir. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7 % à 95,14 dollars le baril, après avoir chuté de 2,5 % la semaine dernière. O/R

L'or, qui ne rapporte pas d'intérêts, a reculé de 0,2 % à 3 872 dollars l'once XAU= , après avoir chuté de 4,6 % la semaine dernière. GOL/

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