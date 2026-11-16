Les marchés boursiers asiatiques reculent avant la publication des résultats de Nvidia et l'introduction en bourse d'Anthropic, qui mettent à l'épreuve la reprise du secteur technologique

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé lundi après une semaine mouvementée, marquée par le départ surprise de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O . Les résultats du fabricant de puces et l’introduction en bourse d’Anthropic cette semaine permettront de déterminer si le marché haussier alimenté par l’IA a encore de beaux jours devant lui .

Par ailleurs, en fin de semaine, le président américain Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine en marge du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen pour discuter de la réduction des armes nucléaires et de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine d’octobre est attendu mercredi, tandis qu’une série d’interventions de responsables de la Fed est également au programme cette semaine. Les marchés seront à l’affût du moindre indice laissant penser que les décideurs politiques seraient ouverts à l’idée d’une hausse exceptionnelle des taux d’intérêt de 50 points de base le mois prochain.

En Asie, lundi, l’indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0, 6 %, tandis que l’indice sud-coréen .KS11 a glissé de 0,2 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement baissé de 0,1 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont légèrement progressé de 0,3 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont rebondi de 0,5 %.

Nvidia, figure emblématique d’un marché haussier américain qui dure depuis quatre ans, a vu sa capitalisation boursière chuter d’environ 5 800 milliards de dollars début octobre à 3 900 milliards de dollars vendredi, selon les données de LSEG, les investisseurs s’étant précipités vers la sortie après le départ de Huang.

Les analystes tablent sur une croissance des bénéfices de 90 % pour un chiffre d’affaires de 109 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal de Nvidia, dont les résultats seront publiés mardi, selon les données de LSEG. Tous les regards sont désormais tournés vers le fabricant de puces pour savoir s’il maintiendra ses perspectives optimistes pour l’année prochaine sous la nouvelle direction.

"Les marchés d’options laissent entrevoir une variation d’environ ±7 % le jour de la publication des résultats, mais je me demande si les chiffres trimestriels auront la même importance que d’habitude", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier en devises Pepperstone.

" Nvidia pourrait bien afficher une nouvelle fois des résultats exceptionnels et revoir ses prévisions à la hausse lors de la publication de demain, mais les investisseurs s’efforcent de plus en plus d’évaluer la valeur de l’entreprise pour les exercices 2028 et 2029, potentiellement sans la personne qui a bâti son avantage concurrentiel."

Le Financial Times a rapporté que Huang avait évoqué avec des proches la possibilité de revenir au poste de directeur général . Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent , a déclaré que Nvidia devait "chercher en dehors de l’entreprise" pour trouver un nouveau directeur général.

Deux jours seulement après la publication des résultats de Nvidia, le début des cotations d’Anthropic, créateur du chatbot Claude, est prévu, ce qui constituera un baromètre en temps réel du sentiment sur le secteur de l’IA. L’introduction en bourse de la société a suscité davantage d’intérêt de la part des investisseurs institutionnels que celle de SpaceX, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

LE DOLLAR AMÉRICAIN SE RAFFERMIT GRÂCE AUX RENDEMENTS

Les données publiées vendredi ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient augmenté en octobre un peu moins que ce que les marchés avaient prévu, bien qu’il y ait eu des signes indiquant que les pressions inflationnistes s’étendaient. Conjuguées à un rapport sur l’indice des prix à la consommation plus élevé que prévu, les données de vendredi ont conduit les analystes à estimer une hausse de 0,3 % des dépenses de consommation personnelles sous-jacentes pour octobre, ce qui constituerait la troisième hausse mensuelle consécutive à ce rythme.

L’indice PCE est l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed lorsqu’elle envisage de modifier son taux directeur.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entendre qu’une hausse des taux d’un quart de point le mois prochain est pratiquement acquise, tandis que la probabilité d’une hausse de 50 points de base est passée de 12 % la veille à 6 %. Un resserrement total de 90 points de base est anticipé d’ici la fin de l’année prochaine. 0#USDIRPR

Lundi, à San Francisco, le président de la Fed, Kevin Warsh , devrait déclarer lors d’un forum public que l’intelligence artificielle va remodeler l’économie américaine, mais la manière dont le nouvel essor technologique de la région va évoluer, et selon quel calendrier, reste une inconnue pour les responsables de la banque centrale.

Sur le marché de la dette publique, les bons du Trésor américain sont restés stables après que les anticipations de hausse des taux ont provoqué leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril de l’année dernière, lorsque le déclencheur avait été les droits de douane dits "du Jour de la Libération" imposés par Trump. Les rendements à deux ans US2YT=RR sont restés pratiquement inchangés à 4,8652 %, après avoir bondi de 35 points de base la semaine dernière.

Les rendements à dix ans US10YT=RR sont restés stables à 5,1433 %, après avoir bondi de 29 points de base pour repasser au-dessus du seuil psychologique des 5 %.

Le dollar américain s’est raffermi, soutenu par les rendements, progressant de 1,1 % la semaine dernière face aux principales devises pour atteindre son plus haut niveau depuis avril de l’année dernière. L’indice du dollar =USD est resté stable à 103,42 lundi.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont restés globalement stables après deux semaines de baisse. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,2 % à 95,69 dollars le baril, après avoir chuté de 2,5 % la semaine dernière, tandis que les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont légèrement progressé de 0,1 % à 88,68 dollars, après avoir enregistré une baisse similaire la semaine dernière. O/R

L'or, qui ne rapporte pas d'intérêts, a rebondi de 0,3 % à 3 891 dollars l'once XAU= , après avoir chuté de 4,6 % la semaine dernière. GOL/