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Les marchés boursiers asiatiques reculent alors que le Brent se maintient au-dessus des 100 dollars et que les rendements avoisinent leur plus haut niveau de 2023
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 07:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'escalade du conflit au Moyen-Orient fait grimper le Brent et ravive les craintes d'inflation

* Les rendements des obligations américaines à 10 ans frôlent leur plus haut niveau de 2023 après un rachat de bons du Trésor décevant

* Les actions peinent à progresser alors que les investisseurs se préparent à la publication des chiffres de l’inflation américaine

* Les investisseurs attendent les décisions de politique monétaire de la Fed et de la Banque du Japon la semaine prochaine

(Dernières informations de l'après-midi en Asie)

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé jeudi, alors que la plus grande vague d’attaques contre le transport maritime, dans le cadre d’une guerre au Moyen-Orient qui ne cesse de s’étendre, a maintenu les cours du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, rendant les investisseurs nerveux à l’approche des données sur l’inflation américaine qui influenceront la politique monétaire à court terme.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans sont restés stables à 4,8407% après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 2023 lors de la séance précédente, alors que le département du Trésor annonçait un rachat de 6 milliards de dollars d’obligations à long terme, ce qui a déçu certains investisseurs.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement reculé à 101,11 dollars le baril, après avoir franchi mercredi la barre psychologique des 100 dollars pour la première fois depuis juillet, alors que les traders s'interrogeaient sur la perspective de pressions inflationnistes. O/R

“Je pense que le franchissement par le Brent du seuil des 100 dollars sera considéré par de nombreux acteurs du marché comme un événement majeur dans le contexte actuel”, a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global.

M. Twidale a ajouté que les traders qui s’étaient montrés prudents dans l’espoir d’un accord de paix au Moyen-Orient pourraient désormais “passer à l’action à mesure que la réalité d’un conflit prolongé s’impose”.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 0,7%. Le Nikkei japonais .N225 a légèrement baissé de 0,4%, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a fléchi de 0,2%.

Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont progressé de 0,25% dans la perspective d’une hausse des taux attendue de la part de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée.

“Les marchés sont confrontés à un cocktail de vents contraires en septembre, qui n’a historiquement jamais été le meilleur mois de l’année pour les marchés boursiers”, a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d’investissement chez OCBC.

LE CONFLIT AU MOYEN-ORIENT S'ÉTEND ALORS QUE LES BANQUES CENTRALES SE RÉUNISSENT

On a également assisté à une escalade des combats entre l’Arabie saoudite et les Houthis au Yémen, un deuxième théâtre de guerre qui menace l’approvisionnement énergétique mondial en provenance du Moyen-Orient, alors que ce conflit, qui dure depuis six mois, ne montre aucun signe d’apaisement.

La hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires a pesé sur le moral des investisseurs, préparant le terrain pour une série de réunions des banques centrales dans les jours à venir.

L'euro EUR= est resté pratiquement inchangé à 1,16322 dollar avant la décision de la BCE . L’attention des marchés devrait se porter sur les commentaires des responsables politiques afin d’évaluer les prochaines mesures. La Fed et la Banque du Japon doivent se prononcer la semaine prochaine.

Les rapports sur l'inflation des prix à la production et à la consommation aux États-Unis sont attendus respectivement plus tard ce jeudi et vendredi; selon les analystes, ces données joueront un rôle clé dans la décision de la Fed de relever ou non ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent sur une probabilité d'environ 60% d'unehausse des taux la semaineprochaine .

“Le marché obligataire est sous pression, les cours du pétrole ravivant les craintes inflationnistes. Mais le pétrole n’est pas le seul élément à surveiller”, a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities.

“Les matières premières agricoles connaissent actuellement une forte hausse et devraient faire grimper la part des produits alimentaires dans l’IPC au cours des prochains mois. À tout le moins, tout est réuni pour que l’IPC global reste élevé jusqu’au début de l’année 2027.”

LA REMONTÉE DU YEN DÉPEND D’UNE BOJ FERME LA SEMAINE PROCHAINE

La Banque du Japon (BOJ) devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d’intérêt, et les analystes estiment que les déclarations des responsables devront être fermes pour soutenir la récente remontée du yen. Le yen japonais JPY= s’établissait à 153,63 pour un dollar américain, après s’être raffermi de 4% en septembre.

Cette forte hausse s’explique par des anticipations accrues d’une accélération des hausses de taux de la Banque du Japon, par la liquidation de positions courtes sur la devise japonaise par les traders et par les premiers signes d’un éventuel afflux massif de rapatriement de capitaux japonais.

La Banque du Japon pourrait finalement être contrainte de relever rapidement ses taux si l’inflation s’accélère, compte tenu des conditions financières accommodantes du pays, membre du conseil d’administration Kazuyuki Masu a déclaré , mettant en garde contre les risques liés aux prix qui renforcent la probabilité d’une hausse en septembre.

L’attention des investisseurs restera tournée vers le marché obligataire. Après une vague de ventes qui a propulsé les rendements à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 2007, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré en août que le gouvernement allait accroître ses rachats d’obligations à long terme.

“Bessent a lancé un défi à un groupe de traders chevronnés qui n’aiment pas qu’on leur dise quoi faire”, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez StoneX. “Il remportera peut-être une ou deux batailles, mais il ne gagnera la guerre que si les traders obligataires le lui permettent.”

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