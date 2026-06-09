Les marchés boursiers asiatiques rebondissent grâce aux achats sur repli, tandis que les obligations restent à la traîne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rebond des actions sud-coréennes, stabilité des contrats à terme à Wall Street

* Les chiffres du commerce extérieur chinois sont solides, mais la demande intérieure reste faible

* L'Iran et Israël suspendent leurs attaques, pour l'instant

* Les obligations sur la défensive alors que les marchés se préparent à des hausses de taux

(Ajout des données commerciales chinoises, mise à jour des cours) par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont enregistré une légère reprise mardi et les cours du pétrole ont reculé après qu'Israël et l'Iran ont annoncé qu'ils suspendraient leurs attaques mutuelles pour l'instant, tandis que des investisseurs toujours optimistes ont profité de la dernière baisse des actions du secteur des semi-conducteurs.

Les analystes ont averti que ce rebond reposait sur des bases fragiles, 60 % des titres du S&P 500 ayant terminé dans le rouge pendant la nuit, même si l'indice global a légèrement progressé. Les contrats à terme sur les actions à Wall Street et en Europe étaient également en baisse en début de séance.

La hausse des rendements obligataires a continué de mettre à l'épreuve les valorisations boursières déjà tendues, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz restant fortement restreint.

« L'inflation reste suffisamment tenace pour que 46 des 68 banques centrales mondiales dépassent leurs objectifs, ce qui explique en partie pourquoi les marchés obligataires anticipent un resserrement de la politique monétaire, et pourquoi les actifs à longue durée, le crédit privé et plusieurs devises des marchés émergents sont en difficulté », ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

« Notre indicateur Global Breadth Rule montre que près de la moitié des marchés boursiers sont déjà surachetés, notamment en Corée, à Taïwan et en Finlande. »

L'indice boursier sud-coréen .KS11 a grimpé de 3,4 %, après avoir chuté de plus de 8 % lundi, suite à une série de gains spectaculaires qui ont entraîné des valorisations tendues et laissé les investisseurs particuliers avec des positions sur marge étendues.

Le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,9 %, après avoir perdu 3,9 % lors de la séance précédente, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a gagné 1,5 %.

Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont gagné 0,4 % après la publication de données commerciales indiquant que les exportations avaient augmenté de 19,4 % en mai et les importations de 27,4 %, dépassant toutes deux les prévisions médianes. Cette vigueur témoigne du succès de la Chine dans la conquête de nouveaux marchés face aux droits de douane américains et à d'autres obstacles commerciaux, alors même que la demande intérieure est en difficulté.

En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 et le DAX FDXc1 ont tous deux reculé de 0,4 %, tandis que les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont baissé de 0,2 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et sur le Nasdaq

NQc1 sont restés pratiquement inchangés après avoir légèrement progressé pendant la nuit. Le prochain grand test pour le secteur technologique sera la publication des résultats d'Oracle

ORCL.N mercredi.

PRÉPARÉS À DES HAUSSES DE TAUX

L'action Apple AAPL.O n'a pas réussi à tirer parti de l'annonce, lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference, d'une refonte de Siri basée sur l'IA, attendue depuis longtemps.

OpenAI , le créateur de ChatGPT, a déposé lundi en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son rival Anthropic dans la course effrénée au financement par actions, qui représente un marché d'un trillion de dollars.

Les marchés obligataires ont continué à souffrir, le rapport solide sur l'emploi américain du mois de mai ayant poussé les investisseurs à anticiper davantage le risque de hausses des taux de la Réserve fédérale. Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que la flambée des coûts de l'énergie a continué à faire grimper l'inflation globale en mai.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité d'environ 60 % d'une hausse des taux de la Fed dès octobre, et une hausse d'un quart de point est presque entièrement anticipée pour décembre. 0#USDIRPR

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR s'établissaient à 4,170 %, après avoir atteint dans la nuit leur plus haut niveau depuis début 2025, à 4,201 %.

Les marchés anticipent également pleinement une hausse d'un quart de point à 2,25 % de la part de la Banque centrale européenne lors de sa réunion de jeudi, et tablent sur un taux directeur de 2,5 % ou 2,75 % d'ici la fin de l'année.

0#EURIRPR

La vigueur surprenante de l'emploi américain a soutenu le dollar à 160,17 yens JPY= , juste en dessous de son plus haut de la nuit à 160,395. La prochaine cible haussière est le pic de 160,725 atteint en avril, même si les investisseurs craignent qu'un franchissement de ce niveau n'entraîne une nouvelle intervention des autorités japonaises.

L'euro est resté bloqué à 1,1538 $ EUR= , après avoir atteint un plus bas de neuf semaines à 1,1500 $ pendant la nuit, tandis que la livre sterling GBP= s'est légèrement redressée après avoir touché un plus bas de trois semaines, à 1,3347 $.

Sur les marchés des matières premières, le Brent LCOc1 a reculé de 0,7 % à 93,57 dollars le baril, après avoir atteint 98,00 dollars dans la nuit, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 0,7 % à 90,62 dollars le baril. O/R

L'or est resté pratiquement stable à 4.334 dollars l'once

XAU= , après avoir atteint lundi son plus bas niveau en deux mois à 4.268,39 dollars. GOL/