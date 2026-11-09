Les marchés boursiers asiatiques rebondissent alors que les inquiétudes liées à l'IA et au Moyen-Orient s'estompent ; le dollar reste ferme sur fond de spéculations concernant la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un calme tendu après la remontée de Wall Street vendredi

* Le pétrole recule alors que Trump minimise le risque de nouvelles frappes contre l'Iran

* Les résultats des entreprises technologiques et les chiffres de l'IPC américain sous les projecteurs

* Le dollar se raffermit après la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis

(Mise à jour des cours et des commentaires des analystes tout au long de l'article, performances de Nvidia au paragraphe 10 et données sur l'inflation en Chine au paragraphe 12.)

par Jiaxing Li

Les marchés asiatiques et les contrats à terme sur actions américaines ont démarré la journée de lundi sur une note optimiste, passant légèrement en territoire positif après une semaine mouvementée au cours de laquelle les marchés asiatiques, fortement orientés vers les technologies, ont subi certaines de leurs plus fortes baisses depuis des années en raison des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 2 % après avoir chuté de 4,6 % la semaine dernière. L'indice japonais Nikkei .N225 a gagné 3,5 %, tandis que les actions coréennes .KS11 ont grimpé de 1,8 %.

L’indice de référence taïwanais .TWII a progressé de plus de 6 % après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis deux décennies, lorsque les craintes concernant la rentabilité de l’IA et la demande en infrastructures ont déclenché une chute brutale à la suite des victoires des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 , ont progressé de 0,6 % lundi. Vendredi , les valeurs de Wall Street ont rebondi pour clore une semaine chaotique marquée par de fortes ventes liées à l’IA, contribuant ainsi à apaiser quelque peu les inquiétudes.

Les marchés boursiers mondiaux étaient déjà sous pression ces dernières semaines , le « trade IA » s’effondrant dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, tandis que les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis ont renforcé les craintes d’un durcissement de la réglementation concernant l’IA et les centres de données. Mais selon les analystes, certains acheteurs pourraient profiter de la baisse pour se positionner au cours d’une semaine relativement pauvre en données et en événements.

“Le seul facteur fondamental qui compte cette semaine, c’est le cours”, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

“On pourrait facilement imaginer que beaucoup de gens se disent: “Vous savez quoi, c’est le moment d’acheter — c’est la panique. Ce n’est pas aussi grave que tout le monde le pense””, a-t-il ajouté. “Ce sera les flux qui dicteront le marché, et les fondamentaux n’auront que très peu d’importance.”

Les résultats financiers attendus cette semaine de la part d’entreprises technologiques telles que CoreWeave CRWV.O , Applied Materials AMAT.O et Cisco Systems CSCO.O devraient mettre à l’épreuve la rentabilité des ambitions en matière d’IA, compte tenu des coûts colossaux liés à leur déploiement.

Par ailleurs, une enquête menée par l’entreprise par le leader du secteur Nvidia NVDA.O visant à déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d’une opération d’espionnage étrangère pourrait également attiser la volatilité,ont indiqué les analystes.

L'action Nvidia a chuté d'environ 3,5 % dans les échanges après clôture sur la plateforme alternative Blue Ocean, tandis que les contrats à terme perpétuels ont reculé d'environ 3 %, selon les cotations d'Hyperliquid.

Le cours du Brent LCOc1 a chuté à 98,2 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche

qu’il était très peu probable qu’ il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin au conflit progressaient.

Par ailleurs, l’ de l’inflation à la production en Chine a atteint son rythme le plus élevé depuis plus de quatre ans, tandis que l’inflation à la consommation s’est modérée en octobre, reflétant des pressions persistantes sur les coûts liées à la hausse des prix du pétrole malgré une demande intérieure faible.

LES PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED SE MULTIPLIENT

Un rapport sur l’emploi particulièrement positif publié vendredi a révélé que les employeurs américains avaient créé 165.000 emplois le mois dernier, soit plus du double des prévisions des économistes, ce qui renforce les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en décembre. Les marchés suivront de près la publication mardi de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour obtenir de nouveaux indices sur les pressions inflationnistes.

Selon l’outil CME FedWatch, les anticipations du marché quant à une hausse des taux d’au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de décembre ont grimpé à près de 80 % à la suite de ce rapport sur l’emploi.

Les déclarations de responsables ont également conforté les anticipations d’une hausse des taux, le président de la Fed de New York, John Williams, ayant déclaré que la croissance économique américaine était restée remarquablement résiliente face à des chocs successifs, mais que l’inflation était trop élevée et qu’il était essentiel de la ramener à 2 %.

Cela a permis au dollar d’enregistrer sa plus forte hausse journalière en cinq mois. L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises d’autres partenaires commerciaux majeurs, s’établissait en dernier lieu à 102,2.

La monnaie unique européenne EUR= est restée pratiquement inchangée à 1,1148 $. Le yen JPY= s’est raffermi de 0,2 % à 158,215 pour un dollar.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de plus de 1 % à 74.934 dollars, tandis que l'ether ETH= est resté stable à 2.140 dollars, se remettant progressivement de leurs plus bas niveaux enregistrés depuis plus de deux mois, alors que les investisseurs craignaient qu'un Congrès américain à majorité démocrate ne durcisse la réglementation sur les actifs numériques.