Les marchés boursiers asiatiques rebondissent alors que le retour de Huang chez Nvidia redynamise le secteur de l'IA

Les actions asiatiques ont bondi mardi dans le sillage d’une spectaculaire remontée de Wall Street, le retour de Jensen Huang en tant que directeur général de Nvidia NVDA.O ayant déclenché un rebond de soulagement dans le secteur de l’IA, durement touché.

À Taïwan, les actions .TWII ont bondi de 9 % après avoir atteint leur plus bas niveau depuis huit mois, tandis que TSMC 2330.TW , principal fabricant de puces sous contrat de Nvidia, et Foxconn, son assembleur, 2317.TW ont tous deux progressé de près de 10 %, atteignant leur plafond quotidien.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a grimpé de 4 %, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis huit mois et s’orientant vers sa plus forte hausse journalière depuis le 31 juillet.

L’euphorie semblait toutefois devoir s’atténuer en fin de journée, les contrats à terme pan-régionaux sur l’Euro Stoxx 50 STXEc1 restant stables, tandis que les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ne progressaient que de 0,2 %. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont chacun gagné 0,25 %.

En Asie, en revanche, le Nikkei japonais .N225 a bondi de près de 5 % à la reprise des échanges après un jour férié local, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a grimpé de plus de 7 %.

« Les acheteurs d’aujourd’hui sont hétérogènes, mais ce sont les institutions qui fixent le cours. Les fonds étrangers reconstituent leurs positions sur TSMC, SK Hynix et Samsung, tandis que les investisseurs particuliers de Séoul vendent sur la force du marché pour sécuriser leurs gains. Nos clients affichent une forte activité dans les deux sens sur Nvidia, TSMC et les indices asiatiques, tirée par le recouvrement de positions courtes », a déclaré Eric Xiao, responsable des ventes pour l’Asie chez CMC Markets.

Le retour de Huang a couronné une semaine mouvementée qui a secoué les marchés et bouleversé l’écosystème de l’IA, lequel dépendait de Nvidia pour tout, de la fourniture de puces au financement de l’expansion massive du secteur.

Lundi, l’action Nvidia a bondi de 31,5 %, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 23 ans et redonnant près de 1 000 milliards de dollars de valeur à l’entreprise. Les sociétés de l’ensemble du secteur de l’IA ont également connu une forte remontée , l’indice Nasdaq 100 .NDX , qui regroupe de nombreuses grandes capitalisations technologiques, ayant bondi de plus de 6 %.

« Cela élimine une source importante d’incertitude », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour. « Son retour rétablit la continuité stratégique chez Nvidia et réduit le risque immédiat de perturbations de sa chaîne d’approvisionnement et de sa feuille de route technologique. »

Toutefois, il pourrait s’avérer difficile de transformer ce puissant rebond de soulagement en une reprise durable, car « les grandes questions concernant le retour sur investissement dans l’IA, la pérennité des dépenses des hyperscalers et les valorisations élevées restent sans réponse », a-t-elle ajouté.

Les actions chinoises ont fait figure d’exception dans ce rebond de soulagement, n’enregistrant que de légers gains en raison des craintes que des restrictions plus strictes sur les exportations de puces américaines ne soient en préparation. L’indice CSI 300 des valeurs vedettes .CSI300 a légèrement progressé de 0,4 %, tandis que les actions de Hong Kong .HSI ont reculé de 0,5 %.

LE REBOND DE L'IA RENFORCE LES PARIS SUR UN RESSERREMENT DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE LA FED

Le fort rebond de l’IA a également apaisé les craintes concernant la croissance et assoupli les conditions financières, ravivant les anticipations du marché quant à un resserrement monétaire de la Fed à court terme et faisant grimper les rendements des bons du Trésor à court terme ainsi que le dollar.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux anticipent désormais avec certitude une hausse lors de la réunion de la Fed en décembre, contre une probabilité de 89 % vendredi, lorsque les actions avaient chuté, selon l’outil FedWatch du CME Group. La probabilité implicite d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base est d’environ 5 %.

Les investisseurs devraient se concentrer sur les données de l’indice PCE de mercredi USPCEY=ECI , dernier ensemble de données clés avant la dernière réunion de la Fed de 2026.

Le rendement du bon du Trésor américain à 2 ans de référence US2YT=RR a progressé pour la deuxième journée consécutive et s’établissait en fin de séance à 4,6767 %, tandis que celui du bon à 10 ans US10YT=RR restait stable à 4,9277 %. Le dollar, quant à lui, oscillait près de son plus haut niveau depuis plus de 20 mois face à l’euro.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,6 % à 88,80 dollars le baril, après avoir clôturé en baisse de 3,5 % lundi à 89,37 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis trois mois , en raison de l’augmentation des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. O/R

L'or au comptant XAU= est resté stable à 3 630,81 dollars l'once. GOL/